EXCLUSIV. Panică la lotul național de lupte al României! Un masor a murit, iar sportivii au făcut testul HIV

Situație zguduitoare, cu adevărat teribilă, unică prin gravitate, în sportul românesc! Moartea unui masor poate face ravagii greu de anticipat, în primul rând la nivel psihic, în rândul unor oameni nevinovați. Cosmin Nițescu, care activa la lotul național de lupte, a decedat pe 24 august, iar vestea i-a înmărmurit pe apropiații acestuia. Imediat, s-a instaurat panica, după ce s-ar fi aflat cauza decesului: virusul HIV, cu care maseorul ar fi fost infestat! Cazul este unul exploziv! Nițescu ar fi întreținut relații sexuale cu sportive din lotul național. Una dintre aceste fete, al cărei nume nu îl vom face public, este deja arătată cu degetul pe rețelele de socializare. Luni, fata respectivă urmează să efectueze testul HIV, trimisă de clubul la care este legitimată. Federația a ținut tot cazul la secret.



Doctorița Limona l-a găsit leșinat în cameră

Ce s-a întâmplat? Înainte de plecarea delegației tricolore la Rio de Janeiro, masorului Nițescu i s-a făcut rău, în cantonamentul lotului național de la Poiana Brașov. A fost găsit leșinat, în cameră, de către medicul Adriana Limona (foto), doctor coordonator al loturilor naționale de lupte. Nimeni n-a știut motivul prăbușirii, mai ales că, ulterior, tatăl lui Cornel Nițescu a oferit explicații contradictorii. În primă fază, a spus că fiul său, aflat deja în comă, a fost înțepat de o insectă și suferă de encefalită. Băiatul lui a fost internat de urgență într-un spital din Brașov. Acolo, a intrat în comă, iar după câteva zile, s-a stins. S-ar fi aflat și cauza decesului: HIV pozitiv! Cu alte cuvinte, omul ar fi avut SIDA! Chestionată de ”Libertatea”, Adriana Limona, care la rându-i și-a făcut testul HIV, a avut o abordare paralelă cu subiectul, îndemându-ne părintește: ”Mai bine vă ocupați de motivele pentru care s-a prăbușit sportul românesc”. N-a dorit să comenteze momentul în care l-a găsit pe masor. S-a mărginit să spună: ”Regret că omul nu mai este”!





Tăcerea suspectă a federației! Moarte ținută la secret!

Informația privind decesul lui Nițescu a fost ținută la secret de către FR Lupte, organism care avea obligația să trimită de urgență informări, astfel încât toți sportivii care au intrat în contact cu masorul să își facă testul HIV. Doar că, speriindu-se de amploarea cazului (discuția s-ar fi dus către filtrele de angajare, care n-ar fi fost activate în cazul masorului), federația nici măcar n-a comunicat vestea morții masorului. N-a făcut-o nici pe site-ul oficial, nici pe pagina de Facebook, deși se bănuiește că se știa, în cerc restrâns, inclusiv cauzele care au dus la dispariția acestuia. Așadar, niciun mesaj de condoleanțe, nimic, probabil, în speranța că timpul va astupa cazul! Mai mult, la înmormântarea masorului n-a fost prezent nimeni din federație, ci doar o sportivă, Alina Vuc, cea care a și dat alarma către colegele de la lotul național, precum și un coleg de-al acesteia de la Steaua.

”Mi-a zis că nu-mi face masaj!”

Iată cum s-a aflat totul. O sportivă participantă la JO de la Rio de Janeiro 2016, deja amintita Alina Vuc (48 de kilograme), le-a alarmat pe colegele de la clubul din Sfântu Gheorghe, anunțându-le despre zvonul că motivul decesului lui Cosmin Nițescu este SIDA. Vuc ar fi aflat totul de la medicul Adriana Limona și de la oficialul Alin Grigore, secretar general la federație. Sportiva care a primit mesajul de la Vuc se numește Mădălina Linguraru (23 de ani). Marți, fata și-a făcut testul HIV, iar miercuri după-amiază a acceptat să-și povestească drama, înainte de a afla rezultatul testului.

Iată ce a spus Mădălina, pentru ”Libertatea”: ”De când am aflat vestea, stau în stres. Noi, la lupte, mereu avem răni. De la forță, de la… Uneori, avem sânge pe corp. O dată, acum un an, Cosmin avea răni la degete. Mi-a zis că nu-mi face masaj. Eu am insistat. Ce rău îmi pare de acel moment! De ce oi fi insistat? Marți, am făcut testul HIV, iar miercuri trebuia să iau rezultatul! Nu m-am dus să-l iau, îmi este frică! M-am dus la spitalul din Brașov în care a murit Cosmin și l-am întrebat direct pe un medic dacă masorul a murit de meningită sau de SIDA. Mi s-a spus că a avut HIV pozitiv, adică SIDA, dar că nu-mi poate arăta actele și să nu mă tem, că n-am nimic, decât dacă m-am culcat cu el! Eu nu m-am culcat cu el! Certificatul de deces poate fi cerut doar părinților lui. Tatăl lui a fost tot masor la noi, dar s-a pensionat. Nu știu dacă masorul decedat avea cunoștință despre boală, dar țin minte că nu bea din paharul nostru, nu bea după noi. Of, ce rău îmi pare atât de rău de momentul în care am insistat să-mi facă masaj! Se spune că s-ar fi culcat cu anumite sportive. Nu pot să spun dacă e adevărat sau nu. Știu doar o fată, îi cunosc numele, dar nu-l spun, care este genul care se culcă cu oricine. Repet, nu pot să-i zuc numele. Cosmin activa la trei loturi: de cadeți, de juniori și de seniori. Și la lupte libere, dar și la lupte greco-romane. Vă dați seama? Peste 120 de sportivi! Copii începând de la 14-15 ani până la adulți. Plus antrenori. Tuturor le-a făcut masaj. Vă repet, mi-e frică să mă duc după rezultat. Dacă nu ar fi fost episodul de acum un an, nu mi-ar fi fost frică!”.







A doua zi, joi, Mădălina (foto) a primit vestea cea bună. Rezultatul testului VIH a relevat un rezultat negativ, în cazul ei. Panica rămâne însă în rândul altor zeci de sportivi, unii dintre ei copii, cu o imunitate scăzută!





Primul care a mers la spital să-și facă testul HIV, alarmat de anunțul primit de elevele sale, a fost însă antrenorul fetelor amintite mai devreme, Arpad Matefi. Tehnicianul a intrat val-vârtej peste medicii de la spitalul brașovean în care a decedat Nițescu și le-a cerut să îi arate dosarul masorului. N-ar fi obținut decât informația că Nițescu a fost ucis de virusul HIV. Totul s-a făcut verbal. Hârtia oficială nu poate fi arătată nimănui și privește doar familia victimei, fiind vorba despre un caz medical, iar divulgarea oricăror informații ar atrage răspunderea penală asupra doctorilor. Medicii brașoveni au specificat că desecretizarea dosarului s-ar putea face doar la solicitarea oficială al FR Lupte. Care federație n-a făcut nimic până acum, ținând sute de sportivi și antrenori într-un stres greu de suportat de către oricine! ”Am trimis hârtie, dar nu ne-au dar nimic. Doar familia are voie să intre în posesia dosarului”, se apără secretarul general al FR Lupte, Alin Grigore. Cineva minte, oare cine?

Campioana europeană Incze Kriszta va face testul

La o zi distanță, adică mariți, tehnicianul din Sfântu Gheorghe a dus-o și pe eleva lui, Mădălina Linguraru, sportivă la lotul național, la spital. Uluită, Mădălina a auzit același lucru ca și Arpad Malefi: HIV pozitiv. Zilele următoare, testul va fi făcut și de Incze Kriszta (20 de ani; campioană europeană la junioare), care abia revenit de la Campionatul Mondial. Aflată în stare de șoc, Kriszta (foto) nu s-a putut aduna și a fost eliminată în primul tur la Mondiale! De asemenea, Adina Popescu, o altă sportivă din Sfântu Gheorghe, va face testul HIV, după ce revine din Polonia. Nu neapărat pentru că ar fi bănuite că au avut relații sexuale cu masorul, ci pentru că virusul se poate transmite prin diverse alte căi.





”Stau cu morcovul! Dacă pățesc ceva, iese mare belea!”

Antrenorul Arpad Matefi, care i-a fost coleg de cameră lui Cosmin, nu a avut somn, de când a aflat nenorocita veste, adică de sâmbătă. Și-a făcut mii de scenarii. Dacă masorul, știind că oricum va muri, s-a pus pe făcut rău celor de lângă el? Dacă… Iată ce spune tehnicianul: ”Din păcate, acesta este adevărul. Luni m-am dus la medic și am întrebat de ce a murit Cosmin. Mi-a spus că avea HIV pozitiv! Nu mi s-a arătat nimic, ca dovadă, pentru că nu sunt organ abilitat, dar… Stau cu morcovul, cum se spune! Dacă pățesc ceva, iese mare belea!

Un an am dormit cu Cosmin în cameră! Chiar în același pat, de câteva ori! De ce? N-aveam mereu două paturi în cameră, prin cantonamentele în care ne aflam.

Am familie, am un băiat de 28 de ani. Eu mi-am trăi traiul, mi-am mâncat mălaiul, am 56 de ani. Dar ceilalți? Sunt peste 100 de sportivi care i-au trecut prin mâini masorului. Toată lumea trebuie să-și facă testul. Înțeleg că acesta trebuie repetat, la un interval de șase luni, dacă a fost luat relativ recent.

Eu am venit antrenor la lotul olimpic al României în 2014 și l-am găsit acolo pe Cosmin. Mi-am dat demisia în 2015, după eșecul de la Europene. Așadar, de un n-am mai avut treabă cu el, eu oricum nu iubeam să-mi facă un bărbat masaj! Mi s-a părut ciudat că de la federație n-a apărut până acum nimic. Nu transmiți condoleanțe, nimic… Era masor la trei loturi, cadeți, juniori și seniori, atât de la lupte libere, cât și la lupte greco-romane. Era singurul masor, de fapt! E debandadă totală în România, nu doar în sport. E varză totală! Noi nici n-avem masor, la clubul de lupte din Sfântu Gheorghe! Îi ducem pe sportivi la saloane de masaj, ca să facă recuperare!”.

Vestea cea bună a venit și pentru tehnician, tot joi dimineață. Are HIV negativ.









Cum era masorul Cosmin Nițescu? Spune același Arpad Matefi: ”La lotul național a venit din Grecia… A fost însurat acolo, i-a murit soția, acum 4-5 ani. Zicea că a avut diabet, dar cine știe motivul real? A suferit mult. El avea în jur de 45-47 de ani. Nu cred că a avut vreo relație cu vreo sportivă. Vă spun drept că am auzit că ar fi fost pe partea ailaltă, dar nu pot să mă pronunț! Cu mine era respectuos!”. Se ridică întrebarea dacă masorul știa că este purtător de virus.: ”Am vorbit cu tatăl lui la telefon. N-a zis nici da, dar nici nu. Am mari rezerve, în privința lui!”.

Și băieții tremură!

Stresul s-a instaurat în tot lotul. Luptătorii sunt neliniștiți, temându-se că masorul ar fi putut sângera, în timp ce le făcea masaj. Și cum la lupte, rănile deschise sunt dese, fiind un sport de contact, infestarea s-ar fi putut produce aproape instantaneu! Virusul se poate lua și prin salivă, de asemenea. Alin Alexuc, de la greco-romane, n-a fost prea comunicativ cu ”Libertatea”: ”Eu n-am fost în cantonament la Poiana Brașov, m-am pregătit în Ungaria, pentru Olimpiadă. Acum sunt în Germania. Am făcut analize la sânge, sunt OK. Despre masor pot să spun că era aproape de sportivi, era profesionist în ceea ce făcea”.

În ziele viitoare și alți sportivi au anunțat că își vor face testul HIV!

CUM SE TRANSMITE HIV?

HIV se poate transmite de la o persoană infectată la altă persoană prin următoarele fluide:

– Sânge (inclusiv sânge menstrual)

– Material seminal

– Secreții vaginale

– Lapte matern

Sângele conține cea mai mare concentrație de virus, urmat de material seminal, urmată de fluide vaginale, urmat de lapte matern. Activități care permit transmiterea HIV:

– Contactul sexual neprotejat (vaginal, anal, oral)

– Contactul direct cu sânge infectat:

ace de injectare a drogurilor,

transfuzii de sânge infectat (ceea ce s-a putut întâmpla până în anul 1990), ace nestirilizate din cabinete de stomatologie, de tatuare, etc.

– De la mamă la copil (în timpul sarcinii, în timpul nașterii sau prin alăptare).

CUM NU SE TRANSMITE HIV

Următoarele fluide corporale NU transmit HIV:

– Lacrimile

– Transpirația

– Fecale

– Urină

HIV nu se transmite prin activitățile de zi cu zi, prin contactul cu mâncare, haine ori atingerea obiectelor.

NU poți fi infectat cu virusul HIV:

– De la un ac steril de la o clinică sau alt centru de sănătate

– De la o mușcătură umană

– De la o mușcătură de insectă, inclusiv mușcătură de țânțar

– De la un animal

– De la conviețuirea în aceeași casă cu o persoană seropozitivă

– De la atingere, sărut, îmbrățișare, strângere de mână;

– De la tuse, strănut;

– De la băi, bazine, adică prin apă;

– De la folosirea unui cuțit/furculiță/lingură/ceașcă/farfurie utilizată întâi de o persoană seropozitivă

– De la prosoape, clanțe de uși, telefon, computer, jucării etc.

Lipă a aflat despre caz

Câțiva oficiali de la FR Lupte se uită în direcția secretarului general Alin Grigore, căruia îi cer demisia, reproșându-i faptul că, la momentul angajării lui Cosmin Nițescu, ar fi trebui să-i ceară analizele complete: HIV, hepatita B și C. În colimator a intrat și președintele Răzvan Pîrcălabu, care ar conduce federația în stil dictatorial. O petiție a ajuns marți la ministrul Elisabeta Lipă. Fosta canotoare i-a chemat la ordine pe Răzvan Pîrcălabu și pe Alin Grigore, dar a pus batista pe țambal. ”Nu pot interveni în treburile interne ale federației, aveți autonomie. Rezolvați-vă treburile și nu faceți scandal. Altfel, vă tai finanțarea!”. ”Examentul medical trebuie făcut de către instituția care îl angajează, adică de Federația de Lupte și de către Institutul Național de Medicină Sportivă. Medicul de familie nu are răspundere”, explică specialiștii. Dacă va apărea vreun caz de HIV pozitiv, oficialii federații vor avea, mai mult ca sigur, probleme de natură penală.



”Dacă a avut HIV, ce vină am eu?” Contactat telefonic, secretarul general Alin Grigore a scăldat-o! Inițial, a spus că nu Cosmin Nițescu a fost masor la lot, ci tatăl acestuia. Apoi, s-a dat pe brazdă, dar a fost confuz. A zis ba că are certificatul, ba că acesta este la familie. ”Cosmin nu era masor la toate loturi. Vă pot trimite la ce loturi este (n.r. – nu a trimis). Eu am certificatul lui de deces, unde sunt trecute alte afecțiuni curente. Nu scrie nimic despre HIV. Am făcut solicitare la spitalul din Brașov, să aflăm dacă a avut HIV, dar nu am primit nimic. Dacă ar fi avut HIV, e o informație strict confidențială, doar pentru familie. Și dacă a avut HIV, ce vină am eu? Nu am pus pe site mesaj de condoleanțe, pentru că așa am simțit, să le transmitem personal celor din familie!”, a spus Grigore.

Nea Rică dă vina pe medic!

Nea Rică, tatăl masorului, are altă versiune. Dă vina pe doctoriță. ”Băiatul meu era în comă, când am ajuns eu la spital. A fost lăsat fără sprijin de medic. Eu am fost anunțat de antrenor, și nu de doctoriță, așa cum era normal. Versiunea cu HIV-ul este… Sunt povești de-ale doctoriței, ca să se disculpe pentru ce a făcut! Sunt foarte afectat, mai lăsați-mă câteva zile, vă rog!”, ne-a declarat tatăl celui decedat.

Luptele au luat un broz, la Rio

Luptele au adus una dintre cele șase medalii pentru România de la JO 2016: 1-2-3 (una de bronz ar urma să fie retrasă, după ce halterofilul Gabriel Sîncrăiana fost prins dopat). Medalia de bronz a fost adusă de Albert Saritov, un cecen naturalizat. De asemenea, Alin Alexuc s-a clasat pe locul 5, la categoria 98 kilograme. În 2016, bugetul federației de specialitate a fost de 3.335.000 de lei, iar acesta va fi suplimentat, probabil, pentru anul viitor, după medalia de la Rio de Janeiro.