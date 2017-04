Cum a luat bătaie Denis Alibec într-o discotecă din Predeal: ”I-a dat un pumn în față din cauză că pusese mâna de fundul iubitei lui”.

FCSB a dat marea lovitură pe piaţa transferurilor când l-a luat pe Denis Alibec (26 de ani), de la campioana Astra. Astă-toamnă, atacantul a semnat un un contract pe 5 ani cu gruparea antrenată de Laurenţiu Reghecampf, iar giurgiuvenii au primit 1.500.000 în schimbul său.

Transferul a intrat în vigoare din această iarnă, iar Denis, care câștigă momentan 13.500 de euro pe lună (de la vară va avea 20.000; plus clauză de reziliere de 20.000.000 de euro), e motorul Stelei în drumul spre titlu. A marcat deja 4 goluri pentru FCSB. E urmărit de Crystal Palace și Watford, care oferă spre 10.000.000 de euro pentru el.

Gigi Becali chiar glumise că ”Alibec are o clauză în contract că se lasă de ţigări şi de Cola. Dacă vrei să rămâi «bagabont», o să rămai «bagabont». Mai joci 2-3 ani fotbal, cheltui banii pe care i-ai strâns şi la revedere cu tine. La Becali nu merge cu tigară şi Cola”.

Libertatea a aflat că, înainte să semneze acea posibilă clauză, Denis și-a făcut de cap. S-a întâmplat de Revelion, la Predeal. Prietenii lui Alibec developează un episod neștiut, dar periculos pentru cariera fotbalistului.

”A petrecut noaptea dintre ani cu noi, la Predeal. Am fost într-o discotecă, iar acolo, la un moment dat, Denis a pus mâna pe fundul unei domnișoare, care mai că ceda «mișcărilor» lui. Numai că fata era tovarășa unui interlop de p-acolo. Omul a aflat ce s-a întâmplat, a venit într-un suflet – se afla în altă parte a clubului, și i-a dat «una din grădină» lui Alibec. Noroc că am venit noi, dar și bodyguarzii, și l-am scos de acolo. Oricum, el n-a ripostat, deși aproape i-a spart pometele! A avut fața umflată bine a doua, zici că luptase cu Tyson!”.

Denis a mărturisit că n-are iubită, fiind în ”căutări”.

Cum, un fotbalist atât de în vogă nu are iubită?

Păi, dacă nu mi-am găsit. Dar nici nu mi-am căutat. Am avut o relație acum patru-cinci, când eram la Constanța. Am oferte, vă dați seama, dar nu-mi stă capul la fete acum.

Alții la 25 de ani sunt așezați la casa lor, au familie, copii. Tu ce planuri ai?

Mai am de copilărit. Să vedem. Nu știi niciodată ce-ți rezervă viitorul și pe cine cunoști.