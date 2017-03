Povestea antrenorului grec de ciclism Iorgos Georgiadis, de la CSA Steaua Cycling Team. De la titluri naționale de șosea, la visul olimpic, de la pescuit la service-uri auto!

Libertatea: Veniți după un cantonament în Turcia, cum sunt rutierii?

Iorgos Georgiadis: În afara sezonului și a antrenamentelelor, o foarte mare importanță pentru mine, ca antrenor, o au cantonamentele. Echipa se leagă, rutierii se înțeleg, se poate stabili o strategie pentru tot anul competițional. Atmosfera este foarte bună, toată iarna asta ne-am pregătit bine, cicliștii se simt deja în formă, simt kilometri pe care i-au adunat în picioarele lor.

A fost primul cantonament extern de la reînfințare, care au fost condițiile?

CSA Steaua a avut și are încredere în echipa nou formate, de aceea ne-a pus la dispoziție un buget pentru un cantonament într-o țară străină, unde conditiile climaterice ne permit sa ne antrenam afara, pe sosea. Am fost în Turcia, în Alanya, unde am stat la un hotel foarte bun, de 5 stele. Acolo este o firmă care organizează numai cantonamente pentru ciclism pe timp de iarnă si sunt foarte multe echipe continentale și pro continentale, din țări precum Rusia, Ucraina, Suedia sau Danemarca. Atmosfera este plăcută, ești în mijlocul tuturor acolo, cu lumea mare din ciclismul mondial, și parcă și sportivii noștri se prezintă mult mai serioși și mai conștiincioși!

Care sunt obiectivele echipei în acest sezon?

Am 11 sportivi, iar obiectivele noastre o să fie să participarea la tot ce înseamnă tururi în România, precum Turul Bihorului sau Turul Secuiesc. Din păcate, la Turul Sibiului nu putem participa, din cauză că acum este făcută o nouă clasificare și vin doar echipe continentale și loturi naționale. În rest, vreau să mergem cu Steaua la toate concursurile . Sper să se facă și turul României, avem promisiuni pozitive de la Federație și de la președinte, toată lumea așteaptă acest tur. O să avem și concursuri în afara țării. În perioada 17-18 martie suntem în Grecia, la Turul Alexandru cel Mare, și o să vedem în ce formă suntem, pentru că acolo vom întâlni echipe puternice din Balcani.

Povestea antrenorului grec Iorgos Georgiadis, de la CSA Steaua Cycling Team. Buget între 50.000 și 100.000 de euro anual

Ce buget estimativ aveți pentru anul 2017?

Ciclismul nu se practică doar cu o minge și cu o pereche de pantofi. După automobilism este cel mai scump sport, pentru că bicicletele și echipamentele pe care le folosim sunt scumpe. Avem sponsori care ne ajută împreuna cu Steaua. Bugetul anual este în jur de 50.000 și 100.000 de euro.

Un ciclist ”înghite” 25.000 km/ an

În Turcia, sportivii Stelei au făcut, în medie 120 de km pe zi, toate traseele de antrenament fiind pe șoselele muntoase din Alanya. La un antrenament se acumulează între 500 si 2000 de metri diferență de nivel, deci se “suferă” ceva mai mult decât distanța în sine. Cam câți kilometrii parcurge în medie un sportiv? În jur de 25.000 km! Mai mult decât facem cei mai mulți dintre noi cu mașina. Ei rulează distanța pe șoselele din România și în alte țări unde fie sunt în cantonament, fie merg la competiții. Dacă ar fi să înmulțim cu numărul de sportivi (10), înseamna cam un sfert de milion de kilometri pe an în total. Zeci de competiții și sute sesiuni de antrenament (în sală, iarna, și pe sosea când se face vreme bună).

Povestea antrenorul grec Iorgos Georgiadis, de la CSA Steaya Cycling Team. Cum a devenit campion al Greciei de șosea

Ce obiective personal aveți?

Eu fac ciclism de la 16 ani și se spune că antrenorii cei mai buni sunt oamenii care nu se simt împliniți că sportivi dacă nu ajung la Olimpiadă. Încerc să aduc câțiva sportivi la acel nivel pentru Olimpiada de peste 4 ani din Japonia.

”La prima cursă m-am înscris fără să fiu ciclist calificat și chiar am reușit să o câștig. Poate că nu m-au băgat seamă în seamă, că eram amator. Era acolo antrenorul de la lotul național de juniori, m-a luat, m-a îmbrăcat în ciclist, mi-a dat și bicicletă, cam așa am început. De-a doua zi s-a simțit diferența de pregătire față de ceilalți, dar a fost un început. După doi ani de antrenamente, am ieșit campionul Greciei de șosea de două ori” – Iorgos Giorgiadis

8.000 de euro – bicicleta, 500 de euro – echipamentul

În ciclimul de șosea, pe lângă bicicleta (cursieră), mai există o o bicicletă cu care se face contratimpul, unde se vede forța fiecărui sportiv. O cursieră costă între 7.000 și 8.000 de euro, una de contratimp – la fel. Cea de velodrom este puțin mai ieftină pentru că nu are atât de multe piese. Echipamentul este și el scump: o cască e în jur de 200 de euro, împreună cu mănuși, pentru siguranță sportivului. ”Încălțămintea specifică și alte echipamentele le cumpărăm din România. Acesta este echipamentul de vară, pentru cel de iarnă mai trebuie cumpărate alte haine, prețurile sunt undeva la 400-500 de euro”, spune tehnicianul.

În Danemarca numărul bicicletelor a depășit numărul mașinilor

”În țară, noi ne antrenăm pe șosea, pe tot felul de drumuri pe care le găsim, ocupăm o bandă și suntem destul de înghesuiți. Nu avem nici sprijinul șoferilor, nu prea le convine această situație, ne trimit pe trotuar, pe pistele de biciclete, dar nu avem cum să ne desfășurăm antrenamentele acolo. În alte țări sunt alte condiții, problema este că șoferii sunt destul de agresivi cu noi din cauză că sunt și ei stresați cu traficul, este o problemă în România din acest punct de vedere. Șoferii români ar trebui să înțeleagă că fiecare bicicletă este o mașină în minus și că cei care merg pe bicicletă s-au săturat de traficul aglomerat. Am citit un articol că în Danemarca numărul bicicletelor a depășit numărul mașinilor, dar vorbim și de altă mentalitate”.

A fost și ar putea fi din nou antrenorul naționalei

Georgios Georgiadis am făcut IEFS-ul în România și a rămas în București, unde s-a căsătorit aici: ”Copiii mei s-au născut în România și au început să meargă la școală aici. Eu m-am reapucat de ciclism în 2010 și am început să organizez o echipă. Am fost antrenor al naționalei timp de doi ani. Am înțeles că urmează să primesc o invitație să preiau din nou lotul național, dar urmează să discutăm în viitorul apropiat”.

”Anul trecut am antrenat și naționala și o echipă de club, dar Federația a avut probleme cu banii, dar până nu se rezolvă aceste probleme nici sportivii nu sunt interesați să vină la concursuri la lotul național, de abia reușim să îi convingem, sperăm să se îndrepte lucrurile”.

Lotul CSA Steaua Cycling Team

– Georgios Georgiadis – antrenor, 51 ani, fost campion al Greciei de șosea;

– Marius Petrache – campion național en titre la șosea, fond;

– Lars Pria – component al lotului național de șosea, ciclist cu o vastă experiență și fost component al unor echipe continentale importante;

– Dani Crista – vicecampion național la șosea, fost campion național de MTB, component al echipei procontinentale Pro Cycling Copenhaga;

– Cosmin Bidilici – fost campion național la șosea;

– Leonard Barbu, component al lotului național de ciclism;

– Roland Horvath – fost component al echipei continentale Tușnad;

– Mihai Băbăiță – campion național la juniori, fost component al echipei franceze de juniori Union Cycliste Nantaise Atlantique;

– Andrei Stoian – junior (16 ani)

– Cristian Bidilici – junior (16 ani)

– Adriana Ceaușescu – 5 titluri de campioană națională la velodrom, medalie de bronz la șosea și contratimp în 2016.

”Anul trecut, Marius Petrache a fost de două ori campion național, o dată la fond și o dată la duatlon. Adriana Ceaușescu a fost de cinci ori campioană națională la velodrom. Anul asta, aș vrea să avem aceleași rezultate, chiar și mai bune. Am luat mai mulți sportivi în această perioadă de transferuri, sper să nu avem rival în țară cel puțin la font și la șosea” – Iorgos Giorgiadis

”Sunt echipe foarte bune din Ploiești, unde antrenor este chiar tatăl lui Alex Ciocan. La Constanța sunt sportivi foarte buni, Dinamo are și ea o echipă bună, care a luat o direcție spre mountain bike, dar asta nu înseamnă că nu o să participe la naționale. Mai sunt cicliștii care vin din străinătate, precum Eduard Grosu sau Serghei Țvetkov, dar avantajul nostru este că formăm o echipă și ne putem ajuta reciproc, este mai greu dacă participi individual”.

Povestea antrenorul grec Iorgos Georgiadis, de la CSA Steaua Cycling Team. Colonelul Cristi Neagoe a fost ciclist

Libertatea: De ce s-a reînființat secția de ciclism la CSA Steaua?

Iorgos Georgiadis: Oamenii din cadrul clubului se gândeau de mulți ani să redeschidă secția, dar lipsea un om care să preia acest proiect. Eu am fost antrenor la Bike Expert și, după ce am plecat, i-am trimis domnului colonel Neagoe un mail în care m-am prezentat și am spus că este păcat că secția de ciclism a Stelei e închisă și că ar trebui găsită o soluție. Nu credeam că o să mă bage în seamă, dar am fost surprins când am primit un răspuns în două minute, stabilind întâlnire pentru a două zi. Colonelul Cristian Neague a fost un ciclist foarte bun. M-a ajutat pentru că știe ce înseamnă ciclism. Bugetul de anul acesta și mai bun decâț cel de anul trecut și aceste lucruri îmi dau încredere și mă motivează. Nouă ne lipsește un sponsor principal care deține o firmă de biciclete – sunt foarte costisitoare. Marius Petrache are un contract personalizat cu Devron și au făcut biciclete pentru el. Cred că o să ajungem până la urmă la o înțelegere cu firma respectivă.

”Merg la pescuit, chiar la concursuri, am ajuns la Mondiale și Europene, atât în Grecia, cât și cu echipa națională a României. Dar în ultimul timp, timpul nu mi-a mai permis să mă duc”.

Un ciclist abia respiră: are salariul minim pe economie



Libertatea: Despre salariul unui ciclist in Romania, ce ne puteti spune?

Iorgos Georgiadis: Sunt mici, cei din lotul național au salariul minim pe economie. E o problema generală. Antrenamentele sunt de 4-5 ore în fiecare zi, recuperarea e costisitoare, de la alimentatie la masaj, și salariul unui ciclist nu permite chestia asta. Găsim diferiți sponsori pentru cicliștii.

Care credeți că este potențialul adevărat al ciclismului in România?

În ultimii 5 ani a crescut numărul bicicletelor vândute, lumea iese, se plimbă, cel puțin primăvara, din martie. Până în octombrie activitatea este foarte mare, cel puțin la mountain bike în fiecare an se se triplează activitatea. În fiecare an o sa crească acest sport în România.

De ce ar vrea un tânăr să practice acest sport?

Să mă dau exemplu pe mine: eu nu puteam să fac un sport într-un stadion, ma simțeam ca un șoarece care aleargă într-o cușcă, mai bine alergam la munte decât pe stadion. Nu-mi plăcea să mă duc la înot pentru că stăteam închis intr-o piscină. Un om căruia îi plac plimbările în munte vrea independența aia de pe bicicletă, aștia sunt oamenii care pot face ciclism, este în sufletul nostru.

”În viața de zi cu zi am un service auto și am o foarte mare pasiune pentru mașini, să le repar, chiar muncesc cot la cot cu mecanicii, să fac ceva de la zero, și, de multe ori mă implic la service și repar singur mașinile clienților, nu accept ajutor. Chiar am ajuns să îi învăț pe mecanicii mei ce au de făcut, mașinile sunt o pasiune și de când m-am născut. Am avut o calitate de a repara lucrurile, la început le stricam și apoi tot eu le reparam”.

Sectia de ciclism a CSA Steaua a fost inființată în anul 1948 printre primele secții sportive ale clubului militar. Dupa o absență de mai bine de 20 de ani, Steaua revine în circuitul de performanță in 2015 prin reinființarea secției de ciclism, devenind a 27-a secție a clubului.

Cine este ciclista Adriana Ceaușescu

Mamă a doi copii, cu un job care îi ocupă destul de mult timp, cunoscuta sportivă speră ca interesul mai ales din partea publicului feminin pentru ciclism să crească. Acest sport înseamnă, pâna la urmă, să ai o viață echilibrată și un trup sănatos, făra însă a-i forța limitele pentru un obiectiv pe termen scurt, să îi inspiri și motivezi pe cei din jur prin ceea ce faci.