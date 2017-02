Sorana Cîrstea și-a distrus telefonul mobil după eșecul din Fed Cup, 1-3 cu Belgia. ”De nervi, am dat cu el de perete”. Sorana a fost invitata lui Radu Buzaianu și a Gianinei Corondan la matinalul Gold Fm, Gold Morning.

Sorana Cîrstea consideră că momentul Australian Open a fost debutul cu dreptul în acest an.

“Eu cred ca mi-am revenit de anul trecut. Am avut o primă parte destul de bună, chiar foarte bună: am revenit în 5 luni de pe 250 pe 80, ulterior, în a doua parte, a apărut puțin obosleala, au apărut din nou așteptările, presiunea, dar am avut o pregătire de iarnă bună și cred eu ca am început anul cu dreptul, în Australia. Am făcut optimi. E a doua oară în cariera mea când fac optimi. Am batut-o pe Suárez Navarro, care e top 10, și am facut meciuri bune acolo”.

Sorana este fericită că a reușit să își revină, însă nu va uita niciodată momentul accidentării la umărul drept. Era deja pe locul 20 în lume iar accidentarea a căzut ca un traznet.

Sorana Cîrstea și-a distrus telefonul mobil după eșecul din Fed Cup. ”De nervi, am dat cu el de perete”. Momentul în care a crezut că se lasă de tenis.

“A fost un moment în care nu am crezut că mai revin. Mi s-a spus că problema mea se poate opera, însă nu exista garanție și mai bine era să încerc cu recuperare 9 luni. Primele 5 luni nu am jucat tenis. Făceam doar recuperare, câte 6-7 ore pe zi și îmi aduc aminte că mă puneam seara la televizor, erau diferite turnee, iar eu pur și simplu plângeam de frustrare! Au fost momenete în care, în primele luni, umărul nu dădea semne să se îmbunătățească și mi-am pus problema că nu o sa mai pot juca tenis. A fost foarte greu, întrucăt nu era decizia mea! Iar eu simțeam că mai pot, simțeam că mai vreau, că mai trebuie, iar corpul spunea nu mai pot! Pe antrenorul meu, Marius Comănescu, l-am înâlnit intr-un moment în care eram numarul 250, eram practic ieșită din circuit. Dânsulm-a pus pe linia dreaptă”.

Sorana consideră că, la acest nivel, atitudinea este extrem de importantă. “Aici, tenis știe toata lumea. Adică la nivelul acesta deja vorbim de o tactică. Tot timpul să-i găsești punctele slaba, dar ce face diferența este atitudinea! Sâmbătă am jucat bine, consider că am avut o atitudine bună, am pierdut meciul la o minge. Si asta e frustrant! După 3 ore și jumătate dai tot … și pierzi la o minge. După meci, am ajuns în vestiar și am dat cât am putut cu telefonul de perete. Am plecat cu el în pungă. Doua zile am stat fără. Primele 24 de ore au fost foarte relaxante, însă, după aceea, am intrat într-un pic de sevraj și deja parca nu îmi găseam locul.

Și-a dorit să câștige pentru Ilie Năstase

Sorana a punctat că “surpriza a fost Ilie Nastase. Nu aveam nici un fel de așteptare, pentru că nu îl știam. Normal, din punctul de vedere al tenisului este doxă și un geniu. Dar nu știam cum o să fie cu dânsul pe teren și vreau să spun că, la un moment dat, spre finalul meciului. îmi doream să câștig pentru el. Îl vedeam cât își dorește și cât s-a agitat. Ce mi-a placut? 3 ore și jumătate a fost extraordinar de pozitiv. Nu m-a sos din “ Joci foarte bine! Excelent! Bravo! Îmi place! Da-o încolo, că are noroc! Da, haide ca putem!” Îmi dadea băuturile! Nu îmi venea să cred că domnul Ilie Nastase îmi desface apa. Toate fetele care l-au avut pe bancă s-au simțit extraordinar și cred că a fost cea mai frumoasă surpriză. Ne bucurăm că în aprilie o să fie alaturi de noi și jucăm tot acasa”.

România – Belgia 1-3

Irina Begu – Elise Mertens 6-3, 5-7, 5-7

Sorana Cîrstea – Kirsten Flipkens – nu se mai dispută, Belgia fiind deja calificată

Sorana Cîrstea / Monica Niculescu – Kirsten Flipkens / Maryna Zanevska 6-2, 6-0

Sâmbătă, ora 13:00

Monica Niculescu – Kirsten Flipkens 3-6, 4-6

Sorana Cîrstea – Yanina Wickmayer 6-7 (4), 7-5, 5-7

Și-a întâlnit idolul

Sorana a povestit despre momentul întâlnirii cu Steffi Graf, idolul său, jucatoarea datorită căreia s-a apucat de acest sport. A văzut-o la televizor și i-a zis tatalui ei că vrea să fie ca ea. “Tata s-a dus și mi-a cumpărat o rachetă din lemn. Așa am început. M-am antrenat mult la Las Vegas, ei trăiesc acolo și, la un moment dat, mă antrenam cu preparatorul fizic al lui Agassi și au venit în Gym amandoi. Când am văzut-o pe Steffi, pur și simplu nu mai puteam să scot un cuvânt… eu care vorbesc destul de mult! În acel moment nu am putut decât să îi întind mana. Și atât. A doua zi a venit să joace cu mine și nu am putut să dau nici un retur în teren. Aveam și 17 ani, emoțiile mă cucereau mai mult. E o prezență incredibilă și joacă genial și în ziua de azi”.

