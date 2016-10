Angela Lican, femeia grațiată de Traian Băsescu, trăiește acum la limita subzistenței, într-o casă cu două paturi pe care dorm șapte persoane și mănâncă doar ”în zilele bune”. A petrecut un an și patru luni în închisoare, condamnată pentru că a furat flori ca să-și hrănească copiii

Angela Lican, femeia grațiată de Traian Băsescu, are 40 de ani, dar palmele și ochii ei arată ca a unei femei care parcă a trecut prin două războaie. Femeia cu cinci copii a fost grațiată în timpul mandatului lui Traian Băsescu, în 2014, după ce ce a furat 25 de lalele. S-a reîntors în satul natal Valea Roșie, din Călărași, slăbită toată de puteri după ce pe perioada detenției a suferit că una dintre fetițe i-a murit, iar ea nu a fost lăsată să asiste nici măcar la înmormântare. Condamnată la doi ani și jumătate de înhisoare cu executare, pentru că a furat flori, femeia și-a luat practic aceeași pedeapsă ca de exemplu miliardarul Ioan Niculae, care a dat mită un milion de euro.

”I-am scris fostului peședinte fiind convinsă că nu o să mă bage nimeni în seamă. O colegă de celulă a insistat și am zis că nu am ce să pierd”, povestește Angela Lican. Drama și neajunsurile ei nu l-au impresionat doar pe fostul președinte, ci și pe Gigi Becali, care i-a dat 20.000 de lei să-și termine casa.

Angela Lican cumpără pâine pe datorie, pentru a-și hrăni copiii

Acum, la doi ani după eliberare, viața Angelei Lican seamănă cu cea a unui refugiat. Cu banii de la Becali și-a încropit două camere și a luat două paturi, deși în casa aia locuiesc șapte persoane și toți mănâncă, atunci când au ce, de pe o ladă de bere.

”Fac naveta în piață la Oltenița, vând nuci, și mi se rupe sufletul când mă întorc fără niciun ban și iar trebuie să iau iar pâine pe datorie. Pe fetița cea mică nu o trimit la grădiniță decât atunci când am pachețel să-i dau. Mi-a zis educatoarea să n-o las altfel, să nu sufere că vede mâncare la ceilalți copii. Are o singură pereche de încălțări pe care o poartă doar cand pleacă de-acasă, ca să nu se rupă. Iarna nici nu simte zăpada. Mai am o fata în clasa I care învață foarte bine și o ajută directorul cu rechizite ca să nu abandoneze”, povestește femeia.

Foto: Gabi Pătruț