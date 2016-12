Încă un copil din Timiș a murit din cauza rujeolei la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. Cazul nu a fost raportat autorităților, motiv pentru care nu a apărut în informările săptămânale ale Centrului Naţional pentru Supravegherea şi Controlul Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit Ministerului Sănătății, numărul deceselor provocate de rujeolă ajunge, astfel, la 10.

Copilul de un an și șase luni nu era vaccinat împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR). Micuțul a fost răpus de rujeolă la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, însă moartea sa nu a fost raportată autorităților.

„Centrul Naţional pentru Supravegherea şi Controlul Bolilor Transmisibile a solicitat informaţii suplimentare de la DSP Timiş şi de la Spitalul Victor Babeş din Timişoara în legătură cu decesul din cauza rujeolei al unui copil de un an şi şase luni. Din informaţiile obţinute telefonic, se pare că acest copil a fost confirmat cu rujeolă, dar spitalul nu a raportat acest deces către autorităţi, de aceea el nu a apărut în informările săptămânale ale CNSCBT”, transmit reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, citați de News.ro. Citește și... USR va vota împotriva învestirii guvernului PSD. Ce a anunțat Nicușor Dan

Tot în județul Timiș, o fetiță de un an și trei luni a murit pe 18 decembrie din cauza complicațiilor provocate de rujeolă. Copila nu a fost vaccinată penru că s-a născut cu grave probleme de sănătate.

„Copilul s-a născut cu multiple malformaţii congenitale, iar din cauza gravelor probleme de sănătate nu a fost vaccinat niciodată cu niciun fel de vaccin. De asemenea a suferit intervenţii chirurgicale la diferite spitale din ţară”, a spus Dana Şpac, purtătorul de cuvânt al DSP Timiş.

Institutul Cantacuzino a confirmat că fetiţa de un an şi trei luni a murit din cauza rujeolei.

Potrivit Ministerului Sănătății, rujeola a ucis nu mai puțin de 10 copii. Cinci dintre aceștia sunt din județul Arad, trei din județul Timiș și câte unul în Dolj și București.

În acest an, au fost confirmate 1.969 de cazuri de rujeolă în 33 de judeţe, dintre care zece decese, trei fiind copii sub un an.

Cele mai multe cazuri de rujeolă au fost înregistrate în judeţele Arad (462) Caraş-Severin (345), Timiş (296), Mureş (256), Bistriţa-Năsăud (129) şi Dolj (110), potrivit Centrului Naţional de Prevenire şi Control al Bolilor Transmisibile.