Naționalizarea pensiilor obligatorii administrate privat: Statul lasă tinerii de azi la mila generațiilor viitoare

Naționalizarea pensiilor obligatorii administrate privat ar fi cel mai mare pas în spate pe care poate să-l facă statul, iar în același timp și cea mai grea lovitură pe care o poate da tinerilor ce au acumulat ceva bănuți pentru bătrânețe. Deși autoritățile neagă că ar face un astfel de pas numai simpla vehiculare a ideii stârnește fiori reci companiilor de pensii și cotizanților care sunt peste 7 milioane.

Toate efectele asupra acestei posibile decizii au fost explicate pentru Libertatea de analistul economic, Bogdan Glăvan.

Prinmul efect pentru pentru stat ar fi unul bun. Statul ar pune mâna pe niște resurse (n.r. – miliarde de euro) pe care în prezent trebuie să le împrumute. Iar în loc să le împrumute le va avea ca venituri.