Platforma România 100 acuză: Guvernul pregăteşte eliminarea accesului public la „Inspectorul Pădurii”

Platforma România 100, înfiinţată de Dacian Cioloş, acuză Guvernul PSD-ALDE că pregăteşte eliminarea accesului public la „Inspectorul Pădurii”, sistem de monitorizare şi control al tăierilor şi transportului de masă lemnoasă. Reacția partidului vine după ce ministrul Doina Pană a sesizat Parchetul cu privire la legalitatea contractelor pentru dezvoltarea acestui sistem.

Marţi, într-o conferinţă de presă, ministrul Apelor şi Pădurilor, Doina Pană, a anunţat că a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, susţinând că dezvoltarea platformelor de monitorizare a tăierilor nu a fost realizată legal.

„Aplicaţiile şi sistemul de monitorizare au fost realizate sau îmbunătăţite substanţial de către Guvernul Cioloş, iar Guvernul PSD-ALDE a făcut primele demersuri pentru limitarea accesului public la informaţii esenţiale legate de ceea ce se întâmplă în pădurile României. Tăierea, transportul şi vânzarea lemnului din pădurile României se vor face netransparent şi fără ca cetăţenii să aibă posibilitatea de a monitoriza şi interoga legalitatea”, susţin reprezentanţii Platformei România 100 pe pagina oficială.

Ei arată că „Inspectorul Pădurii” – ca aplicaţie de mobil şi portal web – este un instrument online de interogare a legalităţii tăierii şi comercializării de masă lemnoasă aflat la dispoziţia oricărui cetăţean care doreşte să se implice în monitorizarea exploatării pădurilor şi a transportului materialului lemnos.

Potrivit Platformei România 100, după lansarea din 2016, aplicaţia mobilă a atins imediat un număr record de 60.000 de descărcări iar cetăţenii au făcut peste un milion de interogări în baza de date pentru a verifica dacă anumite transporturi de masă lemnoasă sunt sau nu ilegale. Transporturile care nu apăreau în baza de date au fost reclamate la 112 şi verificate de poliţie.

„Portalul web este acum în pericol de a fi oprit de către actualul ministru al Apelor şi Pădurilor, Doina Pană, care contestă dezvoltarea proiectului din 2016. (…) Contractul de dezvoltare IT, încheiat în 2016, nu are nicio problemă legală, a trecut prin toate filtrele de verificare ale fostului Minister al Mediului Apelor şi Pădurilor şi a fost făcut cu contribuţia şi sub atenta supraveghere a specialiştilor Direcţiei Generale de Păduri şi cu avizele juriştilor”, susţin reprezentanţii Platformei România 100.

