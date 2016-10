Pod prăbușit în Bali. Cel puțin opt morți și 30 de răniți | FOTO

Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața și alte peste 30 au fost rănite duminică după ce un pod s-a părbușit în Bali. Acesta lega două mici insule turistice indoneziene.

Potrivit autorităților, nici un turist străin nu figurează printre morți și răniți.

Podul suspendat făcea legătura între micile insule Nusa Lembongan și Nusa Ceningan, din sud-estul Indoneziei. El nu putea fi traversat decât pe două roți sau pe jos. S-a prăbușit în momentul în care numeroase persoane se aflau pe el după ce participaseră la o ceremonie hindusă într-un templu vecin, au precizat autoritățile.

Bali atrage în fiecare an milioane de turiști în căutare de plaje exotice și alte atracții pe singura insulă în principal hindusă din Indonezia, țara cu cea mai numeroasă populație musulmană din lume.

The bridge linking Nusa Lembongan and Nusa Ceningan has collapsed killing 9 people:… https://t.co/ZazSJTPTJ0

