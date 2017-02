Primăria din Petrila se transformă în pensiune. Edilul și angajații Primăriei se mută la mină

Actuala clădire în care funcționează Primăria din Petrila se transformă în pensiune până la sfârșitul anului. Primarul Vasile Jurca susține că în nu există nicio pensiune sau vreun hotel pentru turiștii care ar putea veni să schieze pe domeniul de la Șureanu.

Astfel, angajații Primăriei urmează să se mute la mina Petrila.

„Mai sunt câteva clădiri acolo ce trebuie demolate, pe care administrația nu le vrea și, la finele anului, terenul va fi predat ecologizat. Am fost la o întâlnire cu ministrul Culturii Remus Vulpescu și am discutat această problemă, pentru că, la momentul la care s-a revizuit proiectul tehnic al minei, în urma clasării acelor clădiri, o parte dintre ele, care sunt pe perimetrul minei, nu au fost cerute nici de către cei din primărie, nici cei de la Cultură nu le-au avizat pentru demolate. Am discutat și cu cei de la Închideri de Mine și ei au bani în buget ca să le dărâme. Am promisiunea că, până la sfârșitul anului, vom primi terenul ecologizat, de la Mina Petrila și clădirile pe care noi le-am solicitat”, a spus Vasile Jurca, primarul orașului Petrila, pentru servuspress.ro.