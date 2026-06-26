IRGC: Strâmtoarea este teritoriul Iranului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat oficial Iranul că se află în spatele unui atac recent cu dronă care a vizat o navă comercială ce naviga pe o rută strategică de transport, relatează BBC.

Ca răspuns, Organizația Maritimă Internațională (OMI) a ONU a întrerupt evacuarea planificată a peste 11.000 de marinari blocați pe ruta principală de navigație.

Atacul a avut loc după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a avertizat că încercările de a traversa strâmtoarea pe o rută desemnată de OMI ar fi „inacceptabile și complet periculoase” și că navele ar trebui să se coordoneze cu Iranul.

Presa de stat iraniană relatează, de asemenea, vineri noi afirmații ale IRGC conform cărora strâmtoarea este teritoriul Iranului. Atacul a avut loc după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a avertizat că încercările de a traversa strâmtoarea pe o rută desemnată de OMI ar fi „inacceptabile și complet periculoase” și că navele ar trebui să se coordoneze cu Iranul.

SUA, cu ochii pe mișcările din zonă

Liderul de la Casa Albă nu a ezitat să folosească termeni duri la adresa regimului de la Teheran, calificând acțiunea militară drept o „încălcare prostească” a acordurilor de încetare a focului aflate în vigoare în regiune.

Mesajul președintelui american a fost transmis în stilul său caracteristic, ferm și direct, avertizând că Statele Unite monitorizează cu atenție toate mișcările din zonă și că actele de agresiune asupra transportului maritim internațional nu vor rămâne fără răspuns.

Din primele informații oferite de serviciile de securitate, nava comercială a suferit avarii minore în urma impactului cu drona de fabricație iraniană, însă din fericire nu s-au înregistrat victime în rândul echipajului. Cu toate acestea, incidentul a fost suficient pentru a alarma piețele internaționale de energie și companiile de transport maritim.

Trump a spus că, în timp ce „am doborât” trei drone, una a lovit puntea superioară a unei „nave de transport marfă mari și foarte scumpe”.

Membrii echipajului sunt în siguranță

Potrivit agenției britanice de securitate maritimă UKMTO, nava a fost lovită la 7,5 mile marine sud-est de portul Dahit din Oman de „un proiectil necunoscut”.

Nava Ever Lovely, care arbora pavilionul Singapore, urma ruta recomandată de UKMTO prin strâmtoare când a fost lovită, a declarat proprietarul navei, Evergreen.

„Toți membrii echipajului rămân în siguranță, la fel ca nava în sine și toată încărcătura”, a adăugat acesta.

O nouă escaladare

De cealaltă parte, comunitatea internațională privește cu îngrijorare această nouă escaladare, în condițiile în care armistițiul regional era considerat esențial pentru menținerea unei stabilități fragile.

Oficialii Departamentului de Apărare al SUA au subliniat că astfel de provocări pun în pericol coridoarele comerciale globale și încalcă dreptul internațional al navigației.

În timp ce Teheranul nu a emis încă o reacție oficială la acuzațiile venite de la cel mai înalt nivel de la Washington, analiștii avertizează că incidentul ar putea atrage noi sancțiuni economice severe din partea administrației Trump.

Delegațiile Statelor Unite și Iranului au convenit, în urma primei runde de negocieri desfășurate în Elveția, asupra unei foi de parcurs care prevede încheierea unui acord final în termen de 60 de zile. Mediatorii din Pakistan și Qatar au anunțat, de asemenea, stabilirea unei „linii de comunicare” între părți pentru a securiza tranzitul în Strâmtoarea Ormuz, relatează AFP.



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