„O poză mai naturală ca asta nu am postat niciodată! Eu,NO MAKE-UP ON! Frumusețea naturală este cea mai de preț”, a scris Oana Zăvoranu în dreptul imaginii de pe facebook. Dacă până acum, fosta soție a lui Pepe își șoca fanii cu cele mai sexy apariții, de data asta, vedeta a impresionat cu un selfie mai natural ca niciodată. Cu o mască pentru curățare pe față, Oana pare o altă persoană. Posesoare a unui posterior bombat, Oana Zăvoranu este des întrebată dacă „dotările” ei sunt naturale sau dacă sunt doar munca unui medic estetician. Foarte mândră de trupul ei, Oana Zăvoranu nu pierde nicio ocazie de a aminti că are o singură operaţie estetică: cea de la sâni. Bruneta recunoaşte însă că s-a gândit, la un moment dat, să îşi mărească şi fundul, dar a renunţat de teamă.