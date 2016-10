Un șofer a circulat pe contrasens pe Autostrada București – Pitești. Un polițist a sărit să-l oprească

Un șofer a circulat pe contrasens pe Autostrada București – Pitești. Un polițist l-a văzut la timp și a sărit să-l oprească, înainte de a evita o tragedie pe drumul de mare viteză. Doar șansa a făcut ca în acel moment să nu se producă un ciocnire devastatoare.

Echipajul de poliție patrula pe autostrada A1 București – Pitești. La un moment dat, agenții au observat că un șofer circula pe contrasens. Imediat, au oprit mașina de poliție pe banda de urgență. Atunci, unul dintre polițiști a sărit peste separatoarele de sens ca să-l oprească pe șoferul inconștient, relatează epitesti.ro

„Am încercat să-l oprim după ce am mers paralel vreo 200 de metri cu acesta. A reușit să oprească, a încercat apoi din nou să pornească. Am sărit balustradele la dânsul să văd ce se întâmplă. Am oprit traficul”, a declarat agentul principal de Poliție, Radu Ștefan, din cadrul Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale – Biroul de Poliție Autostrada A1 București – Râmnicu Vâlcea.