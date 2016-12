Unul dintre cele mai importante momente din prezentările de modă Victoria’s Secret este cel în care este prezentat sutienul-bijuterie. În valoare de milioane de dolari, piesa de lenjerie intimă reprezintă un punct central al show-urilor. Sutienul Fantasy Bra a fost creat pentru prima oară în urmă cu 20 de ani, iar de atunci și până în prezent au fost prezentate subiene în valoare de 133 de milioane de dolari.

Cel mai ieftin sutien Fantasy Bra costă un milion de dolari, în timp ce cel mai scump ajunge la 15 milioane de dolari. Nu sunt însă sutiene normale, ci adevărate bijuterii, căci sunt acoperite cu diamante și alte piese prețioase.

Primul astfel de sutien a fost purtat de Claudia Schiffer, în 1996. Cu o valoare de un milion de dolari, piesa nu a apărut în prezentarea celor de la Victoria’s Secret. Acest lucru a început să se întâmple abia din 2001, devenind astfel piesa centrală a showului.

Compania Victoria’s Secret susține că acest sutien reprezintă cadoul perfect de sărbători, așa că piesele sunt scoase la vânzare. Cu toate acestea, doar sutienele Fantasy Bra din 2004 și din 2012 și-au găsit cumpărători. Celelalte sutiene, care nu sunt cumpărate, au parte de altă soartă. Pietrele prețioase sunt recuperate, iar sutienele distruse.

De-a lungul timpului, Heidi Klum, Adriana Lima, Gisele Bundchen și Karolina Kurkova au purtat Fantasy Bra. Cel mai scump a fost cel prezentat de Gisele Bundchen în 2000, a cărui valoare s-a ridicat la 15 milioane de dolari. De astfel, sutienul a intrat în Cartea Recordurilor drept cea mai scumpă piesă de lenjerie intimă realizată.

Anul acesta, sutienul Fantasy Bra a fost prezentat de modelul american Jasmine Tookes. Piesa de lenjerie intimă a avut peste 9.000 de piese prețioase, diamante și smaralde încrustate în aur de 18 carate, iar pentru crearea acestuia au fost necesare 900 ore de muncă.

Jasmine Tookes, 2016

The Bright Night Fantasy Bra, 3 milioane de dolari



Lily Aldridge, 2015

The Fireworks Fantasy Bra, 2 millioane de dolari

Adriana Lima and Alessandra Ambrosio, 2014

The Dream Angels Fantasy Bras, 2 milioane de dolari/fiecare





Candice Swanepoel, 2013

The Royal Fantasy Bra, 10 milioane de dolari



Alessandra Ambrosio, 2012

The Floral Fantasy Bra, 2,5 milioane de dolari

Miranda Kerr, 2011

The Fantasy Treasure Bra, 2,5 milioane de dolari



Adriana Lima, 2010

The Bombshell Fantasy Bra, 2 milioane de dolari

Marisa Miller, 2009

The Harlequin Fantasy Bra, 3 milioane de dolari

Adriana Lima, 2008

The Black Diamond Fantasy Miracle Bra, 5 milioane de dolari

Selita Ebanks, 2007

The Holiday Fantasy Bra, 4,5 milioane de dolari



Karolina Kurkova, 2006

The Hearts on Fire Diamond Fantasy Bra, 6,5 milioane de dolari

Gisele Bundchen, 2005

The Sexy Splendor Fantasy Bra, 12,5 milioane de dolari



Tyra Banks, 2004: The Heavenly „70” Fantasy Bra, 10 milioane de dolari

Heidi Klum, 2003: The Very Sexy Fantasy Bra, 11 milioane de dolari

Karolina Kurkova, 2002: The Star of Victoria Fantasy Bra, 10 milioane de dolari

Heidi Klum, 2001: The Heavenly Star Bra, 12,5 milioane de dolari

Gisele Bündchen, 2000: The Red Hot Fantasy Bra, 15 milioane de dolari

Heidi Klum, 1999: The Millennium Bra, 10 milioane de dolari

Daniela Pestova, 1998: The Dream Angel Fantasy Bra, 5 milioane de dolari

Tyra Banks, 1997: The Diamond Dream Bra, 3 milioane de dolari

Claudia Schiffer, 1996: The Million Dollar Miracle Bra, 1 milion de dolari