Voință de octogenar. La 80 de ani, a absolvit școala postliceală de analist-programator

Vasile Drăgan, în vârstă de 80 de ani, a decis acum trei ani ani că vrea să fie analist-programator iar pentru asta a făcut din nou școală, un an și jumătate, în timp ce alte persoane de vârsta sa își plimbă nepoții în parc sau își văd de grijile bătrâneții.

Domnul Drăgan s-a născut aproape de Turda, în septembrie 1936, iar de 20 de ani a ieșit la pensie. Asta nu l-a împiedicat însă ca vara aceasta să fie proaspătul absolvent al unei școli postliceale și să devină analist-programator.

Inginer de mine, conform primei sale meserii, Vasile Drăgan spune că a lucrat atât în subteran, cât și la suprafață, iar în final ca șef de serviciu la salarizare, însă după ce a ieșit la pensie, dorința de a ține mintea ocupată l-a determinat să studieze informatica, notează infoaries.ro.

A început cu un curs de inițiere în operarea calculatorului, iar în final a ales să se înscrie în clasa postliceală a Colegiului Național David Prodan de la Cugir.

“Mergeam la piață, când am auzit o vecină vorbind despre o rețetă ce putea fi găsită pe internet. Ce-o fi ăla internet, ce eu nu pot să știu, m-am întrebat? Așa m-am înscris la un curs de operare pe calcultator. Am scris o carte, autobiografică, Incursiuni în memorie, am început să o scriu de mână apoi pe calculator. Atunci m-am întrebat de ce să nu învăț ce e cu informatica asta, ca să-mi tin mintea ocupată”, a declarat, pentru sursa citată, absolventul de 80 de ani.