Radu Păltineanu, care traversează Americile cu bicicleta, a petrecut aproape două luni în Venezuela, țară care se confruntă cu o criză fără precedent. Românul a luat pulsul străzii, dar a trecut și prin situații la limită, fiind la un pas să fie victima unui jaf.

De aproape un an, rafturile magazinelor din Venezuela sunt aproape goale, iar produsele necesare vieții de zi cu zi au devenit greu de obținut. În fața acestei crize, autoritățile de la Caracas au luat măsuri controversate peste măsuri controversate – de la scurtarea săptămânii de muncă, la raționalizarea energiei electrice. La multe dintre ele s-a renunțat, între timp, însă situația nu a devenit mai bună.

Românul Radu Păltineanu, în vârstă de 27 de ani, a intrat în această țară în luna octombrie. Timp de două luni, el a pedalat de-a lungul țării, observând îndeaproape problemele cu care se confruntă oamenii.

“Cred că șocul cel mai mare pe care l-am avut chiar de la intrare în Venezuela a fost când am schimbat 150 de dolari și mi-au dat un sac de hârtii. E o nebunie! Dacă nu ai card local, trebuie să umbli cu un sac de bani după tine, prețurile fiind în mii de bolivari”, își amintește Radu, care notează că Venezuela are cea mai mare inflație din lume. De altfel, doar în ultima lună bolivarul a înregistrat o depreciere de aproximativ 60% în raport cu dolarul american, iar FMI estimează că anul viitor inflaţia va fi de 2.000%.

“Abia acum, când părăsesc țara, s-a anunțat că se retrag bacnotele actuale și urmează să fie lansate noi bancnote de denominații mai mari”, mai spune Radu. Mai precis, guvernul din Venezuela va înlocui bancnotele de 100 de bolivari cu monede, în următoarele 72 de ore, o decizie care nu a fost lipsită de critici. Totodată, Banca Centrală a Venezuelei a anunţat că tipăreşte bancnote cu valori între 500 şi 20.000 de bolivari.

“Încă ceva interesant, în doar două luni cât mi-a luat mie să traversez Venezuela, dolarul a sărit de la 1100 de bolivari la peste 4000”, punctează românul.

În aceste condiții, oamenii din Venezuela se confruntă cu probleme serioase. Trebuie să stea la cozi interminabile pentru a-și procura alimente de bază, precum făină, zahăr și ulei.

“Eu am ajuns într-o perioadă în care guvernul a început să permită importul de alimente din Columbia şi Brazilia, deci se găseau cât de cât. Chiar şi aşa, prețurile pe piața liberalizată sunt inaccesibile cetățeanului de rând care trăieşte cu un salariu de aprox. 23 de dolari pe lună. Nepermițându-şi, stă la coadă pentru produsele de bază subsidiate de guvern care nici măcar nu ajung pentru toată lumea”, povestește Radu. În luna august, jurnaliștii de la CNN scriau că trei alimente de bază îi costă pe venezueleni cât salariul pe o lună.

În opinia românului, cel mai mare paradox este faptul că oamenii stau la coadă la benzină, deși Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve de petrol din lume. “Se pare că Venezuela nu are în acest moment capacitatea necesară de a rafina petrolul necesar pe plan național, iar în zonele de frontieră se face contrabandă. Așa că s-a instalat un sistem restrictiv, pe bază de cartelă. Cei cu reşedință în zonă pot cumpăra doar o cotă maximă lunară şi doar atunci când există disponibilitate”, mai spune Radu.



Actuala situație politică i-a împins pe oameni aproape de disperare. Opoziția a încercat să organizeze un referendum pentru revocarea președintelui, însă această consultare ar putea să aibă loc abia anul viitor.