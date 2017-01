Donald Trump atacă din nou presa: „Jurnaliștii sunt ființele umane cele mai necinstite de pe pământ”

Donald Trump, abia a devenit președinte, și atacă, din nou, presa, așa cum a făcut și în prima sa conferință de presă, acuzând că marile publicații fac știri false și precizând că jurnaliștii „sunt ființele umane cele mai necinstite de pe pământ”.

În ziua a doua a mandatului de președinte, Donald Trump a căutat binecuvântare divină pentru administrația sa, la catedrala Națională din Washington, însoțit de Melania și de familia sa, iar apoi a mers la sediul central CIA, unde a vorbit cu angajații agenției și i-a felicitat pentru munca lor.

În plus, liderul de la Casa Alba a dat vina pe presă pentru disputa pe care a avut-o cu serviciile de informații, pe care le-a criticat în ultimele zile înainte să fie învestit în funcție, în privința implicării Rusiei, pe calea atacurilor cibernetice, în alegerile americane. A mers până la a-l numi pe fostul director CIA, John Brennan, „un răspânditor de știri false”, însă acum se pare că a revenit la snetimente mai bune, acuzând presa pentru neînțelegerile pe care le-au avut cu CIA.

„Foarte, foarte puțini oameni pot să facă treaba pe care o faceți voi și vreau să vă asigur că eu vă susțin. Știu că, uneori, nu aveți parte de sprijinul pe care îl vreți. Sau poate veți spune „vă rog, nu ne mai sprijiniți atât”. Domnule președinte, vă rog, nu avem nevoie de atâta sprijin. Dar îl veți avea…Vreau să spun că nimeni nu are mai mare încredere în serviciile de informații și CIA ca Donald Trump. Nimeni altcineva.Sunt o mie la sută cu voi”, a spus Trump.

Mai mult, în fata a 400 de angajați ai CIA, el a criticat dur sâmbătă presa, în cadrul unei vizite la sediul CIA, pe care o acuză că ar fi mințit în ceea ce privește estimarea numărului de persoane care au asistat vineri la depunerea jurământului de către el, la Washington.

Trump's inauguration (left) and Obama's in 2009 (right), viewed from the Washington Monument pic.twitter.com/8GG9Blz8w2

— Scott Arthur (@DrScottThinks) 22 ianuarie 2017