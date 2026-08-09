Cum am calculat costurile

Calculul este orientativ și compară doar carburantul consumat pe 100.000 km, nu prețul de achiziție, reviziile, anvelopele, RCA-ul, CASCO sau deprecierea.

Am folosit prețurile medii pentru România publicate de GlobalPetrolPrices la 20 iulie 2026: 8,783 lei/litru pentru benzină și 4,565 lei/litru pentru GPL. Pentru consum, am folosit valorile WLTP comunicate de Dacia sau valorile publicate pentru motorizările din gamă. Dacia listează pentru Duster motorizările hybrid-G 150 4×4, hybrid 155, mild hybrid 140 și Eco-G 120.

Cost estimat după 100.000 km

Motorizare Dacia Duster Consum folosit în calcul Combustibil Cost după 100.000 km Eco-G 120 7,5 l/100 km GPL aprox. 34.200 lei hybrid-G 150 4×4 7,3 l/100 km GPL aprox. 33.300 lei hybrid 155 4,6 l/100 km benzină aprox. 40.400 lei mild hybrid 140 aprox. 5,6 l/100 km benzină aprox. 49.200 lei

Diferența mare nu vine neapărat din consum, ci din prețul combustibilului. GPL-ul este aproape la jumătate față de benzină, iar asta schimbă complet calculul pe termen lung.

GPL-ul rămâne cel mai ieftin dacă faci mulți kilometri

Dacia Duster Eco-G 120 este motorizarea care are cel mai mult sens pentru cine vrea cost minim pe kilometru. Consumul pe GPL este mai mare decât pe benzină, dar prețul GPL-ului compensează clar.

La 100.000 km, un Duster Eco-G 120 folosit pe GPL ajunge la aproximativ 34.200 lei cost de carburant. Dacă același motor ar fi folosit doar pe benzină, costul ar urca spre 52.700 lei.

Diferența este de aproape 18.500 lei. Practic, la 100.000 km, GPL-ul poate economisi cât un Logan rulat mai vechi sau cât mai multe revizii mari.

Dacia spune că Eco-G 120 are alimentare dublă benzină/GPL, două rezervoare separate și autonomie de până la 1.380 km în ciclu mixt WLTP. Producătorul vorbește și despre costuri de utilizare cu până la 30% mai mici, datorită prețului mai redus al GPL-ului.

Hibridul clasic nu bate GPL-ul la bani, dar are alt avantaj

Duster hybrid 155 este cea mai bună alegere pentru cine merge mult în oraș și vrea cutie automată, porniri line și consum mic fără să alimenteze GPL.

Dacia spune că motorizarea hybrid 155 are 155 CP, baterie de 1,4 kWh, cutie automată multimodală și poate rula până la 80% din timp electric în oraș, în funcție de condiții. Producătorul vorbește și despre o reducere a consumului de până la 40% în ciclu urban WLTP.

La consumul mediu de 4,6 l/100 km, Duster hybrid 155 ajunge la aproximativ 40.400 lei pe benzină după 100.000 km.

Asta înseamnă că este cu aproape 8.800 lei mai ieftin la carburant decât un Duster mild hybrid 140, dar cu aproximativ 6.200 lei mai scump decât un Duster Eco-G 120 folosit pe GPL.

Cu alte cuvinte, hibridul merită dacă mergi mult urban, vrei automată și nu vrei GPL. Dacă te interesează strict costul la pompă, GPL-ul rămâne mai ieftin.

Hybrid-G 150 4×4 este cel mai interesant, dar nu doar pentru economie

Am condus Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 și la competiția „Cel mai 4×4”, unde modelul a fost testat pe asfalt și off-road, în zona Câmpulung Muscel-Rucăr, alături de alte SUV-uri hibride, plug-in hybrid și electrice.

Duster hybrid-G 150 4×4 este cea mai neobișnuită motorizare din gamă. Combină un motor mild hybrid pe benzină de 1,2 litri și 140 CP, alimentare benzină/GPL, cutie automată cu dublu ambreiaj și un motor electric pe puntea spate, care oferă tracțiune integrală fără cardan clasic. Dacia spune că sistemul poate permite până la 60% condus electric în oraș și autonomie cumulată de până la 1.500 km.

Pe hârtie, costul la GPL este foarte bun. Cu un consum WLTP de aproximativ 7,3 l/100 km GPL, costul după 100.000 km ajunge la aproximativ 33.300 lei.

Asta îl face chiar ușor mai ieftin la carburant decât Eco-G 120 în calculul nostru. Dar comparația trebuie citită corect: hybrid-G 150 4×4 nu este doar „Dusterul economic”. Este versiunea pentru cine vrea și GPL, și automată, și 4×4.

Dacă vrei strict cel mai mic cost posibil, Eco-G 120 rămâne varianta logică. Dacă vrei o mașină mai completă, cu tracțiune integrală și cutie automată, hybrid-G 150 4×4 devine interesant pentru că nu vine cu penalizarea de consum pe care o avea, în mod tradițional, un 4×4 clasic.

Când merită fiecare motor

Duster Eco-G 120 merită dacă faci mulți kilometri și vrei cel mai mic cost la carburant. Este alegerea pragmatică: GPL ieftin, autonomie mare, tehnologie simplă.

Duster hybrid 155 merită dacă mergi mult în oraș, vrei cutie automată și nu vrei să alimentezi GPL. Nu este cel mai ieftin după 100.000 km, dar este mai confortabil în trafic și consumă puțin în regim urban.

Duster mild hybrid 140 merită dacă vrei o variantă pe benzină mai simplă, fără GPL și fără full hybrid. Nu câștigă calculul de cost, dar poate fi o alegere bună pentru cei care fac mai puțini kilometri anual.

Duster hybrid-G 150 4×4 merită dacă vrei combinația rară de GPL, automată și tracțiune integrală. La bani pe carburant stă excelent, dar adevăratul argument nu este doar economia, ci faptul că oferă 4×4 fără consumul mare asociat vechilor SUV-uri cu tracțiune integrală.

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