Cinci erori zilnice în ritualul demachierii. Și cum poți să le ocolești

Demachierea este o etapă foarte importantă în îngrijirea tenului, fie că vorbim despre femei sau despre bărbați, fie că folosim make-up sau nu. Pe parcursul zilei, tenul acumulează impurități din mediul înconjurător, iar pe parcursul nopții se încarcă cu celule moarte și sebum, care pot bloca porii. Deci să vorbim despre ritualul demachierii!

Demachierea este simplă în esența, dar tot mai rămâne loc pentru câteva greșeli. Și mulți dintre noi le facem.

Nu începi corect ritualul demachierii

În primul rând, trebuie să fii conștient de importanța curățării pielii. Pentru a-ți da seama câte impurități există în mediul înconjurător, este suficient să folosești o dischetă și să observi cât de murdară este, după ce ai șters tenul cu ea (chiar și fără să fi avut machiaj).

Te speli pe față cu săpun

Total greșit! Deoarece săpunul are un PH crescut. Ce înseamnă asta? Înseamnă că săpunul favorizează uscarea și deshidratarea tenului. De aceea multe persoane se plâng că tenul “strânge” după demachiere. Azi, mai mult decât oricând, există demachiante speciale pentru fiecare tip de ten, sub formă de gel sau spumă. Demachiante cu care ne putem spăla la fel cum am face cu un săpun. Acestea nu doar că nu deshidratează, dar conțin și ingrediente care îngrijesc tenul în timpul curățării.

Nu folosești și loțiunea tonică în ritualul demachierii

Loțiunea tonică este la fel de importantă ca demachiantul. Sunt persoane care se plâng de faptul că produsul de hidratare nu funcționează. Asta deoarece, fără loțiunea tonică, porii pot rămâne blocați de demachiant și crema nu poate penetra în profunzime. De asemenea, tonicul readuce ph-ul pielii la 5,5. Și o menține sănătoasă.

Tratezi superficial zonele sensibile: ochii și buzele

Pentru zona ochilor și a buzelor, mai ales când purtăm un machiaj elaborat, este necesar un demachiant special care să fie blând, să nu irite ochii și să poată fi folosit și în cazul persoanelor care poartă lentile de contact sau extensii de gene.

Agresezi tenul

O altă greșeală frecventă constă în modul agresiv în care ne demachiem. Este important să ai grijă de pielea ta. Să folosești mișcări delicate și ascendente. Zona ochilor trebuie curățată cu blândețe, în felul acesta nu vei grăbi apariția ridurilor sau pierderea elasticității pielii.

Chiar dacă pare o rutină banală, curățarea este cea mai importantă etapă în îngrijirea ritualul demachierii. Haideți să nu o ignorăm!

