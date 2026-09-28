Pregătirea unui site pentru Google AI Overviews înseamnă trei lucruri simultane: conținut ușor de parcurs tehnic, răspuns formulat clar în primele fraze și semnale de încredere pe care sistemul le poate verifica rapid.

În primul trimestru din 2026, 25,11% dintre căutările Google au declanșat un AI Overview (sursa: Contently, februarie 2026), ceea ce face din această pregătire o cerință de bază, nu un bonus opțional, pentru orice strategie de digital marketing.

Ce tipuri de schema markup contează cel mai mult?

Un robot AI "citește" pagina complet diferit față de un om: vede cod, litere și simboluri amestecate, și trebuie să își dea seama, din context, ce e un titlu, cine e autorul, ce e o dată de publicare sau ce tip de conținut e (un articol, o pagină de produs, o listă de întrebări frecvente). Atunci când robotul nu e sigur, preferă de multe ori să nu folosească pagina deloc, în loc să riște să citeze ceva greșit.

De aceea este necesar să fie implemenetate niste bucăți în codul paginii, cunoscute ethnic sub denumirea de schema markup. Aceasta este, practic, o etichetă ascunsă în codul paginii, invizibilă pentru un vizitator normal, care spune direct și fară ambiguitate că "acesta e un articol", "autorul se numește X", "a fost publicat pe data Y", "acesta e produsul Z, cu prețul W".

Aceste etichete trebuie completate pentru fiecare tip de conținut important de pe site: articolele (ca să fie recunoscute drept articole, cu autor și data de publicare), paginile de întrebări frecvente (ca să fie recunoscute întrebările și răspunsurile individuale), ghidurile pas cu pas, paginile de produs (cu preț și disponibilitate), pagina despre companie și profilurile persoanelor care semnează conținutul. Pe lângă acestea, este necesară și o legătură explicită către profilurile oficiale ale brandului (site, rețele sociale, Wikipedia dacă există), ca să nu existe nicio ambiguitate despre cine stă, de fapt, în spatele informației.

Cum trebuie structurat răspunsul în interiorul textului?

Răspunsul la întrebarea principală trebuie plasat în primele una până la două fraze ale secțiunii relevante, înainte de context sau de introducere, pentru că sistemele generative extrag mai ușor un răspuns direct decât unul îngropat sub explicații preliminare. Fiecare paragraf trebuie să aibă sens citit independent, fară să depindă de propoziția anterioară pentru înțelegere completă.

Ce rol joacă randarea tehnică a site-ului?

Unele site-uri nu trimit conținutul complet al paginii de la început, ci doar un schelet gol, pe care browserul îl completează ulterior cu ajutorul unui cod numit JavaScript. Un vizitator obișnuit nu observă diferența, pentru că browserul face acest pas automat, în câteva secunde. Un robot AI însă nu așteaptă mereu acest pas: dacă citește doar prima versiune a paginii, primită instant, poate vedea o pagină goală, fară text, fară titluri, fară nimic de citat. Soluția se numește randare pe server (server-side rendering): conținutul complet este construit înainte să fie trimis, direct pe server, astfel încât oricine accesează pagina, om sau robot, primește imediat versiunea completă, nu scheletul gol. Un conținut foarte bine scris, dar livrat în acest fel, "gol", la prima citire, rămâne invizibil pentru sistemele AI, indiferent cât de bună e calitatea textului.

Ce semnale de încredere caută sistemele generative?

Un autor numit, cu un profil verificabil, surse citate explicit și consecvența informației despre brand pe toate suprafețele publice (site, profiluri, materiale externe) reprezintă semnalele pe care modelele le folosesc pentru a decide daca o sursă este suficient de credibilă pentru a fi citată (sursa: texta.ai, 2026). Conținutul anonim, fară autor identificabil, pornește cu un dezavantaj structural în fața conținutului semnat și verificabil.

Despre serviciile digitale United Media Services

United Media Services structurează conținutul clienților din perspectiva extractibilitatii tehnice, nu doar a calității editoriale, combinând SEO clasic, schema markup și data analytics într-un singur proces. Echipa de digital a agenției testează constant produse noi din zona de AI pentru a evalua impactul real asupra vizibilității în răspunsurile generative.