Valentin Sanfira și Codruța Filip nu mai formează un cuplu de la finalul anului trecut, însă divorțul a fost pronunțat la începutul anului 2026, după ce ei au mers la notar.

Din momentul în care s-au despărțit, cei doi artiști nu au mai vorbit unul cu altul, iar singurele declarații pe care le-au făcut unul despre altul au fost prin intermediul presei.

După ce Codruța Filip a vorbit public despre divorț și a dezvăluit că este dispusă să înceapă o nouă relație, Valentin Sanfira a afirmat că în orice relație există și probleme.

„Oamenii nu se mai înțeleg și se separă. Din diverse motive. Când suferi, suferi cu tine, acasă, în intimitatea ta. Nu te știe nimeni, te știe Dumnezeu! Omul care suferă, suferă în tăcere. Omul care face baladă cu suferința, să mă ierte Dumnezeu, dar la mine în Oltenia sunt unele de le chemi la mort să bocească... Nu înțep pe nimeni. Dacă suferim așa, public, o facem cu alte scopuri.

În orice căsnicie există probleme, în orice căsnicie fiecare are dreptatea lui. Și, dacă îl asculți pe ăla, ai impresia că celălalt e de vină. Dacă zic și eu vreo două, pe cine ajută? Noi trebuie să ne vedem de cântat, să fim oameni serioși, să fim demni. Sunt fericit că Dumnezeu m-a clădit așa, să îmi văd de treaba mea. Lucrurile frumoase trebuie să rămână frumoase și să nu le amestecăm cu lucrurile urâte”, a afirmat cântărețul la Spynews TV Live.

Întrebat dacă are o nouă relație, deoarece în spațiul public au apărut imagini cu el în vacanță alături de o tânără, artistul a precizat că nu părăsește niciodată singur din România, deoarece nu știe nicio limbă străină. Mai mult decât atât, Valentin Sanfira a adăugat că la începutul anului 2027, după Revelion, vrea să plece din țară pentru aproximativ două săptămâni.