François Hollande vrea să devină din nou președintele Franței, dar are o condiție pentru alegerile din 2027

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Fostul președinte socialist al Franței, François Hollande, a lăsat deschisă posibilitatea de a candida din nou la Palatul Élysée la alegerile prezidențiale din primăvara anului 2027.
În cadrul unui interviu acordat cotidianului italian La Repubblica, politicianul în vârstă de 72 de ani a subliniat însă că va face acest pas doar dacă va identifica o șansă reală de a câștiga competiția electorală.
„A candida la președinție nu este o decizie care trebuie luată cu ușurință, cu atât mai mult pentru un fost șef de stat ca mine”, a declarat Hollande.
Fostul lider de la Paris, care a condus Franța între anii 2012 și 2017, a precizat că ar lua în considerare o nouă cursă prezidențială exclusiv în circumstanțe excepționale și în măsura în care ar exista o perspectivă realistă de a ajunge în turul al doilea și, în final, de a obține victoria.
Declarațiile lui Hollande vin într-un moment politic extrem de fragmentat în Franța, unde ultimele sondaje de opinie o plasează pe lidera de extremă dreapta, Marine Le Pen, în fruntea opțiunilor de vot pentru primul tur al alegerilor.
Pe poziția a doua se află rivalul său de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, în majoritatea scenariilor testate de sociologi. Singurul candidat de centru-dreapta care reușește să îl devanseze pe Mélenchon într-unul dintre scenarii, și să fie la egalitate cu el într-un altul, este fostul prim-ministru Édouard Philippe.
Analizând climatul geopolitic global, fostul președinte a punctat transformările profunde prin care trece scena internațională și provocările majore cu care se va confrunta viitorul lider al țării.
„Franța din 2027 seamănă foarte puțin cu cea pe care am guvernat-o eu. Ne confruntăm cu o lume mai amenințătoare, mai periculoasă și mai dură, iar continentul european a devenit o țintă pentru puteri precum Statele Unite, China și Rusia. Europa se confruntă cu o criză existențială”, a avertizat François Hollande.