François Hollande vrea să devină din nou președintele Franței, dar are o condiție pentru alegerile din 2027

Fostul președinte socialist al Franței, François Hollande, a lăsat deschisă posibilitatea de a candida din nou la Palatul Élysée la alegerile prezidențiale din primăvara anului 2027.

În cadrul unui interviu acordat cotidianului italian La Repubblica, politicianul în vârstă de 72 de ani a subliniat însă că va face acest pas doar dacă va identifica o șansă reală de a câștiga competiția electorală.

„A candida la președinție nu este o decizie care trebuie luată cu ușurință, cu atât mai mult pentru un fost șef de stat ca mine”, a declarat Hollande.

Fostul lider de la Paris, care a condus Franța între anii 2012 și 2017, a precizat că ar lua în considerare o nouă cursă prezidențială exclusiv în circumstanțe excepționale și în măsura în care ar exista o perspectivă realistă de a ajunge în turul al doilea și, în final, de a obține victoria.

Declarațiile lui Hollande vin într-un moment politic extrem de fragmentat în Franța, unde ultimele sondaje de opinie o plasează pe lidera de extremă dreapta, Marine Le Pen, în fruntea opțiunilor de vot pentru primul tur al alegerilor.

Pe poziția a doua se află rivalul său de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, în majoritatea scenariilor testate de sociologi. Singurul candidat de centru-dreapta care reușește să îl devanseze pe Mélenchon într-unul dintre scenarii, și să fie la egalitate cu el într-un altul, este fostul prim-ministru Édouard Philippe.

Analizând climatul geopolitic global, fostul președinte a punctat transformările profunde prin care trece scena internațională și provocările majore cu care se va confrunta viitorul lider al țării.