Polițiștii din Caraș-Severin au tras două focuri de avertisment și au folosit un dispozitiv de tip „Spike” pentru a opri un autoturism înmatriculat în Germania, al cărui șofer refuza să oprească. Bărbatul, în vârstă de 24 de ani, a fost prins pe DN6, în apropierea Gării Băile Herculane. Potrivit polițiștilor, pe numele acestuia era emis un mandat de arestare preventivă, iar în evidențe figura cu peste 20 de infracțiuni la regimul rutier.

Urmărire ca-n filme, cu focuri de armă, pe DN6

O urmărire pe DN6 s-a încheiat în apropierea Gării Băile Herculane, după ce un șofer în vârstă de 24 de ani nu a oprit la semnalele polițiștilor. Pentru oprirea autoturismului, agenții au folosit un dispozitiv de tip „Spike”, iar ulterior au executat două focuri de avertisment.

Incidentul a avut loc duminică, în zona localității Mehadia, în jurul orei 16:15.

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Băile Herculane au fost solicitați de colegii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți să sprijine oprirea unui autoturism înmatriculat în Germania.

Mașina a fost identificată pe DN6, în localitatea Mehadia. Polițiștii au făcut semnal regulamentar de oprire, însă șoferul nu s-a conformat.

Acesta și-a continuat deplasarea, iar polițiștii au trecut la urmărirea autoturismului.

„Nu e GTA, ci realitatea cu care se confruntă polițiștii rutieri când un șofer ignoră semnalele de oprire, accelerează și încearcă să scape. În acele momente intervenția se poate transforma în câteva secunde într-o cursă contra cronometru. Iar ceea ce pentru mulți poate părea o scenă desprinsă dintr-un joc video cu focuri de armă și spike strips, în realitate este o intervenție în care fiecare secundă contează și în care polițiștii trebuie să acționeze rapid, legal și coordonat.”, a transmis Sindicatul Europol.

Dispozitivul „Spike” nu l-a făcut pe șofer să oprească

Pentru oprirea mașinii, polițiștii au utilizat dispozitivul de tip „Spike”. Șoferul nu a oprit nici după această intervenție.

Polițiștii au executat apoi două focuri de avertisment.

„După ce a trecut prin dispozitivul spike strips, autoturismul al cărui șofer a refuzat să oprească, a fost blocat în trafic la scurt timp de către colegii noștri de la Poliția Orașului Herculane, jud. Caraș-Severin.”, a mai transmis Europol.

Autoturismul a fost oprit la kilometrul 380 al DN6, în apropierea Gării Băile Herculane.

Șoferul, un bărbat de 24 de ani, a fost imobilizat și încătușat.

„Intervenția s-a încheiat în apropierea Gării Băile Herculane, la kilometrul 380 al DN6, unde șoferul, în vârstă de 24 de ani, a fost imobilizat și încătușat.”, a mai precizat sindicatul.

Peste 20 de infracțiuni la regimul rutier

Verificările efectuate după oprirea autoturismului au scos la iveală informații importante despre șofer.

Potrivit polițiștilor, pe numele bărbatului era emis un mandat de arestare preventivă. De asemenea, acesta figura în evidențe cu peste 20 de infracțiuni la regimul rutier.

Printre faptele pentru care este cercetat se află și conducerea unui autoturism fără permis de conducere.

Bărbatul a fost predat polițiștilor din cadrul IPJ Mehedinți, pentru continuarea procedurilor legale.

Acesta urmează să fie încarcerat în Penitenciarul Severin.

„Câteva secunde de filmare și o pereche de șosete albe nu spun toată povestea”

Sindicatul Europol a oferit mai multe explicații după intervenția polițiștilor și după apariția unor comentarii referitoare la modul în care a fost făcută oprirea.

Sindicatul Europol a explicat și modul în care polițiștii din cele două județe au colaborat pentru interceptarea autoturismului: „Momentele în care traficul a fost blocat pentru ca polițiștii să poată interveni în siguranță au fost exclusiv momente în care cooperarea cu polițiștii rutieri din cadrul IPJ Mehedinți a condus la interceptarea vehiculului în cursul acestei zile.”

Potrivit Sindicatului Europol, polițiștii din Mehedinți au transmis în timp real informații colegilor din Caraș-Severin.

Un detaliu care a atras atenția în imaginile de la intervenție a fost încălțămintea bărbatului.

Șoferul era încălțat în șlapi Sursa foto: Captură video Facebook/ Sindicatul Europol

Sindicatul Europol a precizat că șoferul nu purta adidași, ci șlapi: „Nu, nu putem să îi dăm adidașii înapoi, deoarece șoferul era încălțat cu o pereche de șlapi.”

Sindicaliștii au explicat de unde a apărut confuzia: „Pentru cei care ne-au sugerat în comentarii să îi „dăm adidașii înapoi”, avem o mică precizare. Șosetele albe v-au indus în eroare. Colegii noștri de la IPJ Caraș-Severin l-au scos din autoturism și l-au încătușat în timp ce era încălțat cu șlapi.”

Dincolo de acest detaliu, Sindicatul Europol a insistat asupra informațiilor rezultate din verificările efectuate după oprirea mașinii.

Sindicaliștii au reiterat că șoferul a refuzat să oprească și că intervenția a presupus folosirea dispozitivului „Spike” și a armamentului din dotare.

„Este vorba despre conducătorul auto urmărit după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor. Colegii de la IPJ Mehedinți au alertat polițiștii din Caraș-Severin, iar pentru oprirea autoturismului a fost necesară utilizarea dispozitivului de tip "Spike", precum și executarea mai multor focuri de armă, urmele acestora putându-se observa pe autoturism.”

Schimbul de informații dintre polițiștii din Mehedinți și cei din Caraș-Severin a oferit, potrivit Sindicatului Europol, imaginea completă asupra situației.

„Verificările efectuate și schimbul de date dintre polițiștii de la IPJ Mehedinți și cei din cadrul IPJ Caraș-Severin scos la iveală un „detaliu” care vă poate schimba perspectiva asupra întregii situații, dar și asupra gradului de pericol pe care "șoferul" îl reprezenta la adresa tuturor:”

Sindicatul enumeră apoi cele trei elemente constatate:

„individul a condus astăzi, fără permis de conducere;”

„pe numele acestuia era emis un mandat de arestare preventivă;”

„figura în evidențe cu peste 20 de infracțiuni la regimul rutier.”

Mesajul Sindicatului Europol vine în contextul comentariilor apărute după intervenție, unele persoane considerând că modul de acțiune al polițiștilor ar fi fost disproporționat.

„Așa că, pentru cei care au concluzionat rapid, din spatele tastaturii, că intervenția polițiștilor ar fi fost „disproporționată”, poate că înainte de verdict ar fi util să fie cunoscute toate datele cazului. Pentru că, uneori, câteva secunde de filmare și o pereche de șosete albe nu spun toată povestea.”, a mai spus Europol.