Mark Zuckerberg, 42 de ani, CEO-ul Meta, a apărut pe 25 septembrie, la un interviu, cu un Galaxy S24 Ultra lansat în 2024, a observat TechTudo. Alegerea unui model mai vechi a stârnit discuții pe rețelele sociale.

Mark Zuckerberg a fost surprins recent în timpul unui interviu cu jurnalista americană Joanna Stern, utilizând un Samsung Galaxy S24 Ultra, un model lansat în anul 2024.

Dezvăluirea a generat discuții intense pe rețelele de socializare, având în vedere că miliardarul a ales un smartphone care, deși nu este de ultimă generație, rămâne unul extrem de performant.

Galaxy S24 Ultra este echipat cu procesorul Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 GB RAM și până la 1 TB spațiu de stocare, caracteristici ce îl mențin competitiv chiar și la doi ani de la lansare.

De asemenea, ecranul de 6,8 inci, cu tehnologia Dynamic AMOLED 2X, rezoluție Quad HD+ și o rată de reîmprospătare adaptativă de până la 120 Hz, asigură o experiență vizuală de înaltă calitate.

Protecția Gorilla Armor și luminozitatea maximă de 2600 nits sunt alte puncte forte ale acestui model.

Ceea ce diferențiază Galaxy S24 Ultra de succesorul său, Galaxy S26 Ultra, lansat în 2026, sunt mici îmbunătățiri, precum o mărire ușoară a ecranului și introducerea unei noi tehnologii de confidențialitate.

În ceea ce privește camerele, S24 Ultra include un senzor principal de 200 MP, o cameră ultrawide de 12 MP și două teleobiective de 50 MP și 10 MP. Modelul mai recent adaugă o cameră ultrawide de 50 MP și o deschidere mai mare pentru lentilele principale și telefoto.

Zuckerberg nu este străin de dispozitivele Android, fiind un fan declarat al telefoanelor Samsung încă din 2020.