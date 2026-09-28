Andreea Popescu s-a întâlnit cu actuala iubită a lui Rareș Cojoc. Ce s-a întâmplat între ele. „Nu complic situația”

Andreea Popescu a cunoscut-o pe iubita fostului ei soț, Rareș Cojoc, la câteva luni după ce acesta și-a asumat relația după divorț. Vedeta s-a întâlnit cu Claudia Dumitru și a făcut primele declarații despre cum a decurs întâlnirea cu aceasta.

Andreea Popescu a cunoscut-o pe iubita lui Rareș Cojoc. Influencerița spune că a fost deschisă să o cunoască pe Claudia Dumitru. Fosta dansatoare a Deliei a declarat că merge foarte mult pe principiul „Ce ție nu-ți place, altuia nu îi face”

„Nu intervin în viața lui, nu complic situația (...) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie.

Eu dacă aș fi făcut probleme, ce armonie ar fi existat? Sau invers. Nu există nicio armonie (...) Foarte bine, bine (n.r. cum a fost prima întâlnire cu iubita lui Rareș Cojoc). Eu sunt o persoană care este capabilă să lase foarte mult de la ea, să mă pun în situația persoanei respective și ce mie nu-mi place, altuia nu îi fac”, a declarat Andreea Popescu, pentru Știrile Antena Stars., potrivit Spynews.

De asemenea, Andreea Popescu recunoaște că sunt momente în care a simțit că este vulnerabilă, după divorț, deși a evitat să arate acest lucru celor din jur.