Primul Range Rover 100% electric are 550 CP, se încarcă de la 10% la 80% în 22 de minute și e un alpinist silențios

Primul Range Rover complet electric dezvoltă până la 550 CP, își păstrează caracterul luxos și se cațără silențios pe teren accidentat. Primul test mai spune că, mai ales în afara șoselei, modelul electric își arată avantajele, potrivit publicației Blick, parte a trustului media Ringier.

„Este o senzație ciudată. Cu mastodontul de 550 CP urcăm o pantă în parcul de off-road al sediului Land Rover din Gaydon, Marea Britanie, oprim pentru scurt timp și pornim din nou pe pietriș. Se aud doar ciripitul păsărilor – niciun motor care să se tureze, nicio roată care să patineze”, notează jurnaliștii de la publicația amintită.

Acest lucru este posibil datorită sistemului de propulsie electrică al Range Rover-ului electric, pe care nu îl trădează aspectul mașinii. Doar câteva detalii, precum grila radiatorului, jantele sau lipsa țevilor de eșapament, indică faptul că este un model electric. Și aceasta a fost intenția.

„I-am întrebat pe clienți ce ar vrea să fie diferit la un Range Rover electric”, povestește inginerul-șef Lynfel Owen. „Răspunsul lor a fost: de preferat, nimic. Așa că nu am schimbat nimic”.

De la podea în sus, Range Rover-ul electric este identic cu versiunea cu motor termic. Bateria încape în partea inferioară a caroseriei, iar o parte dintre componentele care controlează alimentarea motoarelor electrice ocupă spațiul în care se afla tunelul transmisiei.

Propulsia electrică aproape silențioasă se potrivește cu caracterul luxos al acestui refugiu pe roți. A fost testată versiunea mai puternică EV550 HSE, cu ampatament normal (există și o versiune SV cu 20 de centimetri mai lungă).

Cele două motoare electrice dezvoltă 550 CP. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează doar 4,5 secunde. Pe lângă aceasta, Jaguar Land Rover (JLR) oferă și modelul EV450 SE, cu 450 CP, care pornește în Elveția de la 159.600 de franci.

Chiar și sunetul artificial al mașinii este discret, în stil britanic. Designerul de sunet Alex Vine l-a construit pornind de la un acord în Fa major. Iar pentru cei cărora li se pare în continuare prea tare, acesta poate fi dezactivat.

A durat mult până când Land Rover a introdus o propulsie electrică în gamă. Acum însă, modelul electric de top a sosit și poate fi comandat. Alți producători lansează mașini electrice la intervale tot mai scurte.

JLR a avut nevoie de mai bine de cinci ani pentru Range Rover Electric. Inițial, pe puntea față urma să fie folosit un motor cu inducție. În timpul testelor repetate de anduranță desfășurate în deșerturile din Dubai, acesta s-a supraîncălzit. Astfel, soluția a fost abandonată, suportul motorului a fost reproiectat, iar software-ul a fost rescris. Numai această decizie a durat aproximativ 18 luni.

„Trebuia să fie cel mai bun Range Rover din toate timpurile. La urma urmei, pe anumite piețe va fi singurul model pe care îl veți mai putea cumpăra”, justifică Lynfel Owen durata lungă a dezvoltării.

Spațiul interior nu are de suferit din cauza bateriei, care are doar 20 de centimetri înălțime, iar celulele sunt dispuse pe două straturi. Garda la sol este cu doar aproximativ trei centimetri mai mică decât la modelul echivalent cu motor termic.

În schimb, centrul de greutate este mult mai jos. Surprinzător este faptul că, în ciuda greutății considerabile de 700 de kilograme a bateriei, Range Rover-ul electric cântărește, potrivit lui Owen, doar puțin mai mult decât versiunile comparabile cu motor termic sau hibride. Acest lucru este posibil și datorită reducerii greutății în alte zone – de exemplu, prin diminuarea materialelor de antifonare și a numărului de componente mecanice.

Range Roverul Electric are, oficial, o autonomie de 600 de kilometri conform ciclului WLTP. „În condiții reale, sunt 535 de kilometri”, nuanțează Rob McKay, responsabil în cadrul JLR de rețeaua de încărcare.

Compania a analizat în mod anonim datele provenite din peste 360 de milioane de călătorii ale clienților și a constatat că modelul Electric ar putea parcurge fără oprire pentru încărcare mai mult de 97% dintre aceste deplasări.

Nu pentru că mașina ar fi un model de eficiență, ci pentru că dispune de o baterie uriașă, de 118,5 kWh. Dacă totuși este nevoie de o încărcare pe drum, aceasta durează 22 de minute, de la 10% la 80%, la o stație de încărcare rapidă cu o putere de până la 350 kW.

„Știm că majoritatea clienților noștri nu își folosesc Range Rover-ul pentru activități dificile în teren accidentat. Dar vor certitudinea că ar putea face acest lucru dacă ar vrea”, explică Martin Limpert, șeful diviziei Range Rover. Nu se vinde capacitatea în sine, ci certitudinea că aceasta există. De aceea, Range Rover trebuie să se descurce bine și în teren accidentat, chiar și în versiunea Electric.

Acolo, la modelul cu motor termic, trebuie apăsată și eliberată pedala de accelerație, trebuie crescută turația și așteptat până când forța ajunge la roți. La o mașină electrică, în schimb, forța este transmisă instantaneu.

Pedala de accelerație devine un regulator care permite dozarea foarte fină a puterii. Electronica reacționează astfel în doar 50 de milisecunde – de aproximativ 100 de ori mai rapid decât la un motor termic.

De pe loc, modelul Electric poate urca o pantă cu o înclinație de 33 de grade, iar adâncimea maximă de traversare a apei este de 90 de centimetri. Puțini clienți vor ajunge, probabil, să folosească vreodată aceste capacități.