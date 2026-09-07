Data Talks 2026: The Agentic Shift. Noua eră a sistemelor care vor acționa autonom

Fiecare ediție a conferinței a surprins un moment de cotitură. În 2024, la Muzeul Imersiv al Noilor Arte, comunitatea Data Talks a explorat felul în care inteligența artificială transformă experiențele creative din sport și divertisment. În 2025, la Sera Eden, conversația s-a mutat către responsabilitate, pornind de la ideea că puterea datelor vine la pachet cu obligația de a le folosi în mod etic. Anul acesta, Data Talks face următorul pas firesc. Tema ediției din acest an, care va avea loc pe 8 octombrie, este The Agentic Shift, explicând tranziția de la instrumente care răspund la întrebări, către sisteme autonome care înțeleg obiective, planifică și acționează în numele indivizilor și al organizațiilor.

În opinia lui Andrei Popa, este cea mai profundă schimbare din industria datelor de la apariția conceptului de business intelligence. Ani de zile, munca profesioniștilor din domeniu a însemnat transformarea datelor brute în rapoarte, dashboard-uri și concluzii, decizia finală rămânând la oameni. Inteligența artificială generativă a accelerat acest proces, dar a păstrat aceeași logică: omul adresează o întrebare, tehnologia răspunde. Agenții AI schimbă complet ecuația pentru că nu mai așteaptă întrebarea. Primesc un obiectiv, își construiesc singuri planul, folosesc o variente de instrumente digitale, corectează din mers și livrează rezultate.

Pentru profesioniștii în data analytics, această schimbare este simultan o oportunitate imensă și un test de maturitate. Oportunitate, pentru că sarcinile repetitive care consumau ore întregi, de la verificarea datelor la generarea de rapoarte, pot fi delegate unor sisteme care lucrează continuu. Test de maturitate, pentru că abilitatea și calitatea unui agent autonom este definită de către datele, regulile și valorile care îi sunt oferite. Dacă edițiile trecute ale conferinței Data Talks au demonstrat ceva, de la dialogurile cu experții Google despre etica AI, până la dezbaterile despre direcția în care se îndreaptă capacitatea de creației a inteligenței artificiale, este că autonomia fără o guvernanță solidă nu reprezintă un progres ci un posibil risc structural.

De aceea, Data Talks: The Agentic Shift va aborda, inclusiv, subiectul complex al încredere în tehnologie.

Cum se construiește un agent AI căruia i se pot delega decizii de business? Unde se trasează linia dintre automatizare și supraveghere umană? Cum se asigură organizațiile că un sistem care acționează singur o face în interesul clienților, al angajaților și al comunității? Acestea sunt întrebările care vor fi puse pe scenă, alături de lideri din multiple industrii, așa cum s-a întâmplat la fiecare ediție.

România și regiunea Europei Centrale și de Est au, în viziunea lui Andrei Popa, o fereastră de oportunitate rară. Comunitatea construită în jurul Data Talks, formată din peste 180 de specialiști din 46 de companii, demonstrează că regiunea are talentul, curiozitatea și apetitul pentru dialog autentic. Parteneriatul anunțat anul trecut cu Techsylvania, cea mai mare platformă de creștere prin tehnologie din România, îi dă comunității o rază de acțiune regională. Schimbarea agentică nu trebuie așteptată să vină din alte piețe. Poate fi modelată de aici, din țara noastră.

Ediția din 2026 va aduce pe scenă antreprenori care construiesc deja sisteme agentice, lideri care le guvernează și experți care mențin o perspectivă onestă asupra limitelor care se impun. Printre companiile și organizațiile care vor susține prezentări în cadrul conferinței se află Google, Adobe, Mindway AI, Techsylvania, Untold Music Festival, Linearity, Multimedia Est și Super Technologies.

Invitația organizatorilor este aceeași ca în fiecare an, dar miza este mai mare ca oricând. Profesioniștii care lucrează cu date, liderii care iau decizii pe baza acestora și toți cei care vor să înțeleagă încotro se îndreaptă această industrie își au locul în această conversație.

Schimbarea agentică în era AI este un subiect definitoriu pentru societatea modernă. Se întâmplă acum, iar felul în care va fi înțeleasă și guvernată astăzi va defini modul în care vom lucra și vom convențui în viitor.

Despre Data Talks

Fondată în anul 2022 de către Andrei Popa și Anna Rossudowska, lideri de business din cadrul companiei Super Technologies, Data Talks este o comunitate a profesioniștilor de data analytics din Europa Centrală și de Est (CEE).

Obiectivul principal al acestei platforme regionale este facilitarea schimbului de bune practici și organizarea de evenimente de impact pentru companiile, federațiile și cluburile sportive care lucrează cu analiza datelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE