Data Talks 2026: The Agentic Shift. Noua eră a sistemelor care vor acționa autonom

Fiecare ediție a conferinței a surprins un moment de cotitură. În 2024, la Muzeul Imersiv al Noilor Arte, comunitatea Data Talks a explorat felul în care inteligența artificială transformă experiențele creative din sport și divertisment. În 2025, la Sera Eden, conversația s-a mutat către responsabilitate, pornind de la ideea că puterea datelor vine la pachet cu obligația de a le folosi în mod etic. Anul acesta, Data Talks face următorul pas firesc. Tema ediției din acest an, care va avea loc pe 8 octombrie, este The Agentic Shift, explicând tranziția de la instrumente care răspund la întrebări, către sisteme autonome care înțeleg obiective, planifică și acționează în numele indivizilor și al organizațiilor.

În opinia lui Andrei Popa, este cea mai profundă schimbare din industria datelor de la apariția conceptului de business intelligence. Ani de zile, munca profesioniștilor din domeniu a însemnat transformarea datelor brute în rapoarte, dashboard-uri și concluzii, decizia finală rămânând la oameni. Inteligența artificială generativă a accelerat acest proces, dar a păstrat aceeași logică: omul adresează o întrebare, tehnologia răspunde. Agenții AI schimbă complet ecuația pentru că nu mai așteaptă întrebarea. Primesc un obiectiv, își construiesc singuri planul, folosesc o variente de instrumente digitale, corectează din mers și livrează rezultate.

Pentru profesioniștii în data analytics, această schimbare este simultan o oportunitate imensă și un test de maturitate. Oportunitate, pentru că sarcinile repetitive care consumau ore întregi, de la verificarea datelor la generarea de rapoarte, pot fi delegate unor sisteme care lucrează continuu. Test de maturitate, pentru că abilitatea și calitatea unui agent autonom este definită de către datele, regulile și valorile care îi sunt oferite. Dacă edițiile trecute ale conferinței Data Talks au demonstrat ceva, de la dialogurile cu experții Google despre etica AI, până la dezbaterile despre direcția în care se îndreaptă capacitatea de creației a inteligenței artificiale, este că autonomia fără o guvernanță solidă nu reprezintă un progres ci un posibil risc structural.

De aceea, Data Talks: The Agentic Shift va aborda, inclusiv, subiectul complex al încredere în tehnologie.

Cum se construiește un agent AI căruia i se pot delega decizii de business? Unde se trasează linia dintre automatizare și supraveghere umană? Cum se asigură organizațiile că un sistem care acționează singur o face în interesul clienților, al angajaților și al comunității? Acestea sunt întrebările care vor fi puse pe scenă, alături de lideri din multiple industrii, așa cum s-a întâmplat la fiecare ediție.

România și regiunea Europei Centrale și de Est au, în viziunea lui Andrei Popa, o fereastră de oportunitate rară. Comunitatea construită în jurul Data Talks, formată din peste 180 de specialiști din 46 de companii, demonstrează că regiunea are talentul, curiozitatea și apetitul pentru dialog autentic. Parteneriatul anunțat anul trecut cu Techsylvania, cea mai mare platformă de creștere prin tehnologie din România, îi dă comunității o rază de acțiune regională. Schimbarea agentică nu trebuie așteptată să vină din alte piețe. Poate fi modelată de aici, din țara noastră. 

Ediția din 2026 va aduce pe scenă antreprenori care construiesc deja sisteme agentice, lideri care le guvernează și experți care mențin o perspectivă onestă asupra limitelor care se impun. Printre companiile și organizațiile care vor susține prezentări în cadrul conferinței se află Google, Adobe, Mindway AI, Techsylvania, Untold Music Festival, Linearity, Multimedia Est și Super Technologies. 

Invitația organizatorilor este aceeași ca în fiecare an, dar miza este mai mare ca oricând. Profesioniștii care lucrează cu date, liderii care iau decizii pe baza acestora și toți cei care vor să înțeleagă încotro se îndreaptă această industrie își au locul în această conversație. 

Schimbarea agentică în era AI este un subiect definitoriu pentru societatea modernă. Se  întâmplă acum, iar felul în care va fi înțeleasă și guvernată astăzi va defini modul în care vom lucra și vom convențui în viitor. 

Despre Data Talks

Fondată în anul 2022 de către Andrei Popa și Anna Rossudowska, lideri de business din cadrul companiei Super Technologies, Data Talks este o comunitate a profesioniștilor de data analytics din Europa Centrală și de Est (CEE). 

Obiectivul principal al acestei platforme regionale este facilitarea schimbului de bune practici și organizarea de evenimente de impact pentru companiile, federațiile și cluburile sportive care lucrează cu analiza datelor. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
El apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Viva.ro
El apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Oase, dezvăluiri din culisele emisiunii "Furnicuțele". Ce s-a întâmplat când Raed Arafat a fost invitat. "Bă, sunt aici și..."
Unica.ro
Oase, dezvăluiri din culisele emisiunii "Furnicuțele". Ce s-a întâmplat când Raed Arafat a fost invitat. "Bă, sunt aici și..."
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
GSP.RO
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea la US Open » Urcă și în clasamentul WTA
Mărturie tulburătoare » Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi: „Mai bine ca lumea să știe că am murit!”
GSP.RO
Mărturie tulburătoare » Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi: „Mai bine ca lumea să știe că am murit!”
Parteneri
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Adevarul.ro
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Apare un nou stadion în România: „În decembrie se face recepţia! Din retur ne mutăm acolo”
Fanatik.ro
Apare un nou stadion în România: „În decembrie se face recepţia! Din retur ne mutăm acolo”
Fraudele telefonice care folosesc numele băncii au crescut cu peste 30% în 2024. Ce date nu se dau niciodată
Financiarul.ro
Fraudele telefonice care folosesc numele băncii au crescut cu peste 30% în 2024. Ce date nu se dau niciodată
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Insula comparată cu Maldive care a devenit noua destinație preferată de turiști
ObservatorNews.ro
Insula comparată cu Maldive care a devenit noua destinație preferată de turiști
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Încă un bebeluș în showbiz! Celebra mămică a născut în secret, la 45 de ani, și radiază! Este primul copil cu noul iubit, după divorț
Parteneri
Au apărut imagini de la petrecerea care a atras atenția ITIA! Vedetele de la US Open pot fi pedepsite
GSP.ro
Au apărut imagini de la petrecerea care a atras atenția ITIA! Vedetele de la US Open pot fi pedepsite
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
Mediafax.ro
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Wowbiz.ro
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Cum a aparut presedintele la prima ora a diminetii. Are un obicei deja cunoscut. Ce face in fiecare an la inceput de scoala
Redactia.ro
Cum a aparut presedintele la prima ora a diminetii. Are un obicei deja cunoscut. Ce face in fiecare an la inceput de scoala
O tânără însărcinată în 15 săptămâni și-a pierdut viața după ce și-a prins părul într-un kart. Cum s-a petrecut tragedia
KanalD.ro
O tânără însărcinată în 15 săptămâni și-a pierdut viața după ce și-a prins părul într-un kart. Cum s-a petrecut tragedia

Politic

Parteneri
Georgescu și-a găsit preot de-mprumut: prelatul care l-a întâmpinat la Dobrovăț și i-a dat o cruce nu lucrează la Dobrovăț și nici în Arhiepiscopia Iașilor
ZiaruldeIasi.ro
Georgescu și-a găsit preot de-mprumut: prelatul care l-a întâmpinat la Dobrovăț și i-a dat o cruce nu lucrează la Dobrovăț și nici în Arhiepiscopia Iașilor
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro la FCSB: “Nu am mai văzut aşa ceva”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro la FCSB: “Nu am mai văzut aşa ceva”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă