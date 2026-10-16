O nouă pădure poate intra în istorie: România se pregătește să doboare recordul mondial de plantare simultană.

Pe 7 noiembrie, în județul Prahova, peste 2.500 de voluntari sunt așteptați să participe la o tentativă oficială GUINNESS WORLD RECORDS™ title pentru cel mai mare număr de oameni care plantează arbori simultan. Recordul actual, deținut de India, este de 2.055 de persoane.

Inițiativa are loc în cadrul proiectului Pădurea Prieteniei, una dintre cele mai ample mobilizări pentru o cauză de mediu organizate în România, organizat de Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow.

Pentru a aduce recordul mondial în România, participanții vor trebui să depășească performanța stabilită în India, pe 9 iulie 2025, când 2.055 de persoane au plantat arbori în același timp. Organizatorii își propun să reunească peste 2.500, care vor participa la o acțiune comună de plantare, desfășurată conform regulilor oficiale Guinness World Records.

Înscrierile pentru Pădurea Prieteniei sunt deschise, însă numărul de locuri de locuri este limitat. Înscrierile se realizează prin completarea formularului disponibil pe pagina https://padureaprieteniei.ro/.

Participanții vor primi informații despre programul zilei, accesul la locație, organizarea activității de plantare și regulile care trebuie respectate în cadrul tentativei. Toate costurile evenimentului sunt asigurate de organizatori și partenerii inițiativei.

Dincolo de tentativa de record, evenimentul va lăsa în urmă o nouă pădure: 35.000 de puieți, în satul Cărbunari, comuna Poienarii Burchii, județul Prahova. Astfel, Pădurea Prieteniei își propune să transforme un moment de mobilizare colectivă într-o contribuție de durată la refacerea mediului.

Pădurea Prieteniei: o mobilizare care aduce împreună oameni, companii și comunități

Pădurea Prieteniei pornește de la ideea că implicarea are un impact mai mare atunci când oamenii își unesc eforturile în jurul unei cauze comune. Proiectul reunește companii, parteneri, angajați, voluntari și membri ai comunității într-o acțiune de mediu în care fiecare participant contribuie direct la rezultatul final.

Până acum, în tentativa de record, s-au alăturat inițiativei, în calitate de parteneri principali Hornbach, Fiskars și Autonom, dar și Fundația BogArt, Dr. Oetker, Motorola, Lenovo, ca parteneri, alături de Boromir, Cris-Tim, Lago, LSEG și Riso Scotti ca susținători oficiali ai evenimentului.

Inițiativa este dezvoltată de Asociația Act for Tomorrow împreună cu Kaufland România și partenerii proiectului, pornind de la convingerea că parteneriatele durabile se construiesc prin acțiuni concrete. Fiecare arbore plantat va face parte dintr-o pădure care reflectă contribuția comună a celor implicați.

Evenimentul va include, pe lângă tentativa oficială de record, activități dedicate participanților și familiilor acestora, zone de relaxare, muzică live și activări organizate împreună cu partenerii. Pădurea Prieteniei va deveni astfel, pentru o zi, un spațiu în care voluntariatul, colaborarea și experiența de a contribui la o cauză comună aduc împreună oameni din întreaga țară.

„Vrem să aducem un nou record în România printr-un gest pe care fiecare dintre noi îl poate face: să planteze un arbore. Ne dorim ca această mobilizare de mii de oameni, susținută de numeroși parteneri, să fie și începutul unui demers național prin care să transformăm terenurile neproductive în păduri și spații verzi. România are terenuri care pot fi valorificate în beneficiul comunităților, al agriculturii și al biodiversității, iar prin Pădurea Prieteniei vrem să lansăm un apel către primăriile din întreaga țară să ni se alăture în identificarea acestora.”, a declarat Andrei Coșuleanu, președintele Asociației Act for Tomorrow.

„Pădurea Prieteniei este o inițiativă prin care ne propunem să aducem împreună colegii, furnizorii si partenerii Kaufland România alături de mii de voluntari pentru a stabili un nou record mondial. Suntem recunoscători că numeroase companii ni s-au alăturat și că putem construi un proiect de o asemenea amploare. Această mobilizare arată ce putem realiza atunci când parteneriatele se transformă în acțiuni comune. Sperăm ca pe 7 noiembrie să aducem României un record mondial și, în același timp, să contribuim la crearea unei noi păduri.” a declarat Anna Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland Romania & Moldova

Lansată în 2025, Pădurea Prieteniei a reunit la prima ediție peste 600 de voluntari și 45 de parteneri Kaufland, companii și organizații neguvernamentale, care au plantat împreună 16.000 de puieți pe o suprafață de 3 hectare, în com. Poienarii Burchii, jud. Prahova.

Despre Asociația Act for Tomorrow

Asociația Act for Tomorrow este o organizație neguvernamentală care dezvoltă și implementează programe de protecție a mediului, dezvoltare comunitară și implicare civică. Prin proiectele sale, organizația mobilizează voluntari, companii, autorități și comunități pentru împădurirea terenurilor degradate, extinderea spațiilor verzi și dezvoltarea unor soluții concrete pentru problemele de mediu. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.actfortomorrow.ro

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