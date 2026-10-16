Decizia USR pentru Guvernul Luca Niculescu, cu patru zile înaintea votului din Parlament

Comitetul Politic al USR a decis vineri, 16 octombrie, cu unanimitate de voturi, „să voteze împotriva Guvernului PSD-Luca Niculescu”.

Fritz spune că USR nu votează Guvernul „condus de la sediul PSD”

„Decizia vine în contextul în care PSD încearcă să prezinte drept o soluție de stabilitate politică revenirea la un model de guvernare bazat pe risipirea banilor publici, protejarea privilegiilor și blocarea reformelor de care România are nevoie”, susține USR.

„Un guvern care va fi condus de la sediul PSD și care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susținerea noastră. România are nevoie de un guvern funcțional, dar nu cu orice preț. USR nu va gira o nouă guvernare în care românii să plătească nota de plată, în timp ce aceiași oameni care au jecmănit țara își sporesc puterea, privilegiile și cutiile de pantofi. USR își va continua munca pentru români din opoziție. Vă promit că vom sta cu ochii pe ei și pe fiecare mișmaș pe care vor încerca să-l facă. Nu o să le meargă. Și vom construi cu determinare aceea alianță politică reformistă care să câștige următoarele alegeri”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz.

USR a mai precizat că România are nevoie de stabilitate politică bazată pe reforme reale, cheltuirea banului public responsabilă și o justiție independentă, „nu pe conservarea unui sistem de privilegii”.

Reamintim că Dominic Fritz a anunțat încă din 5 octombrie că nu poate promite că USR îi va da votul în Parlament lui Luca Niculescu.

6 luni de criză politică în România și 5 fără Guvern cu puteri depline. Guvernul Niculescu poate fi învestit pe 20 octombrie

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac (4 iunie), care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea (14 iunie), al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan (17 septembrie), al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.