Radu Oprea, propunerea lui Luca Niculescu la Apărare, a fost trimis în judecată pentru spălare de bani

Radu Oprea este propus pentru Ministerul Apărării în Guvernul Luca Niculescu

Radu Oprea se numără printre cei 11 social-democrați care ar urma să facă parte din Guvernul Luca Niculescu. Oprea a fost propus pentru funcția de ministru al apărării, ocupată în prezent de Radu Miruță.

Printre numele social-democraților de pe lista miniștrilor se mai numără și: Marian Neacșu, Ștefan Ovidiu Popa, Radu Marinescu, Natalia Intotero, Florin Manole și Alexandru Rogobete.

„Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare”, a precizat joi, 15 octombrie, Luca Niculescu, pe Facebook.

Cum a început ascensiunea politică a lui Radu Oprea în PSD

Fiul fostului viceprimar PSD al Ploieștiului Nicolae Oprea și apropiat al influentului lider local Mircea Cosma, Radu Ștefan Oprea a intrat în politică în 2007, alăturându-se Partidului Social Democrat. Oprea a devenit director adjunct la Consiliul Județean Prahova după ce ar fi fost susținut de Cosma, iar apoi prefect al județului. În 2012, a fost ales senator, funcție pe care a deținut-o timp de trei mandate, până în 2024.

În paralel cu ascensiunea sa politică, declarațiile de avere ale lui Oprea au atras atenția publicului. La începutul carierei sale politice, documentele oficiale indicau o avere impresionantă: zece proprietăți imobiliare, numeroase terenuri intravilane în Ploiești, bijuterii în valoare de 15.000 de euro și participații în nu mai puțin de 13 companii, unele provenind din foste întreprinderi comuniste.

Ulterior, averea sa a scăzut considerabil, iar declarația sa de avere din 2022 arăta doar un apartament modest de 47 mp, o jumătate de casă de 105 mp și câteva terenuri.

Radu Oprea s-a implicat în afaceri imediat după Revoluție

Înainte de a deveni o figură proeminentă în politică, Oprea s-a implicat activ în afaceri. Libertatea a scris despre afacerile în care a fost implicat Radu Oprea și despre procesul în care a fost implicat pentru spălare de bani, într-o anchetă publicată în 2025.

După Revoluție, ar fi lucrat în firmele tatălui său, inclusiv Oprimex SRL și Urban ICIM Ploiești, fostă întreprindere comunistă. Ulterior, a lansat mai multe firme sub brandul „Urban”, cum ar fi Urban Electric, Urban Hoteluri și Restaurante sau Urban Fine Food.

În aceste afaceri, a colaborat îndeaproape cu Mihai Ștefănescu, cunoscut drept „Treflă”, care este și nașul de cununie al fostei deputate PSD Andreea Cosma, fiica lui Mircea Cosma.

De asemenea, Oprea ar fi avut legături de afaceri și cu fostul deputat PSD Sebastian Ghiță, personaj fugit din țară și implicat în mai multe scandaluri de corupție. Cei trei ar fi colaborat în cadrul firmei MBTT Development SRL, activă până în 2015, înainte de a intra în faliment.

Radu Oprea (PSD), propus pentru funcția de ministru al apărării. Sursa foto: Facebook / Radu Ștefan Oprea

Radu Oprea a fost trimis în judecată pentru spălare de bani, dar procesul s-a încheiat rapid

În 2016, Radu Ștefan Oprea a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub acuzațiile de evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani. Potrivit procurorilor, Oprea și partenerul său Mihai Ștefănescu ar fi facilitat înregistrarea unor operațiuni financiare fictive prin firmele lor, inclusiv Urban Electric SRL și ICIM SA, pentru a evita plata taxelor către stat.

Procesul s-a încheiat rapid, după ce Oprea ar fi achitat prejudiciul și o sancțiune administrativă, fapt ce a dus la clasarea dosarului.

Ce spunea Radu Oprea despre procesul în care fusese trimis în judecată pentru spălare de bani

La acel moment, Radu Oprea a explicat că instanța „a trimis dosarul înapoi către procuror, decizia rămânând definitivă”.

„Nu este un proces astăzi pe portalul Înaltei Curți de Casație și Justiție, lucrurile au fost tranșate de mult, cred că la începutul anului 2016, când o instanță, camera preliminară la Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a pronunțat și a fost trimis dosarul înapoi către procuror, decizia rămânând definitivă”, a spus acesta în 2018.

Declinul afacerilor lui Radu Oprea a început după ce ar fi intrat în politică

Odată ce a intrat în politică în 2012, Radu Oprea ar fi început să renunțe la implicarea directă în afaceri, lăsând managementul în sarcina asociaților săi, în special Mihai Ștefănescu. Totuși, multe dintre afacerile sale ar fi intrat ulterior în faliment sau s-ar fi confruntat cu altfel de probleme. De exemplu, Urban Electric a falimentat în urma scandalului de evaziune, iar activele companiei, inclusiv Hotelul Angelo D'oro și restaurantul Vienna Cafe, au fost scoase la vânzare pentru plata datoriilor.

În ciuda acestor dificultăți, Radu Oprea a reușit să răscumpere unele dintre aceste active printr-o altă firmă, Estate Aricești Imbob SRL, una dintre puținele companii pe care le-a mai păstrat în perioada sa de retragere din afaceri. În prezent, este asociat doar în două firme, dintre care una - Urban Hoteluri și Restaurante SRL - se află în faliment.

Cum s-a implicat Radu Oprea în afacerile cu deșeuri

Pe lângă activitatea în construcții și imobiliare, Oprea ar fi fost implicat și în afaceri cu deșeuri. Eco Burn SRL, fondată în 2008 alături de Mihai Ștefănescu și Rami Saad, soțul fostei deputate Andreea Cosma, a fost acuzată de poluare și implicată în mai multe scandaluri.