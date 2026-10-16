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Cum se calculează factura la lumină. Analiza detaliată a facturii Premier Energy și ce reprezintă toate taxele

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
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Prima pagină din factura Premier Energy. Foto: Premier Energy
Prima pagină din factura Premier Energy. Foto: Premier Energy
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Factura la energie electrică este un puzzle pentru mulți români, plină de coduri și prescurtări greu de descifrat. De ce, dintr-o factură de 100 de lei spre exemplu, doar 50 de lei reprezintă consumul efectiv?

Cuprins:

Astăzi a venit rândul clienților Premier Energy să afle ce reprezintă fiecare linie din nota de plată și care sunt toate taxele și contribuțiile pe care se duc banii lor, pentru că ei plătesc mult mai mult decât contravaloarea kilowaților consumați.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, explica recent că doar 52% din suma totală a facturii acoperă energia electrică activă. „În rest vorbim despre taxe, tarife, de transport, distribuție, furnizare, certificate verzi și așa mai departe”, declara el anul trecut.

Aceste costuri adiționale, stabilite prin legislație, includ TVA, tarife de distribuție și transport, precum și alte contribuții reglementate.

Factura la curent este, de fapt, compusă din nouă elemente distincte, structurate în trei categorii principale: costul energiei active, serviciile de transport și distribuție, și taxele impuse de stat. Astfel, suma achitată lunar reflectă mult mai mult decât simpla energie consumată, subliniind complexitatea sistemului energetic din România.

Ziarul Libertatea a demarat vineri, 25 septembrie 2026, campania „Cum citești corect factura la curent?”, un demers jurnalistic ce are ca scop informarea românilor despre tot ceea ce achită, lunar, în nota de plată de la energia electrică.

În fiecare zi de marți și vineri din fiecare săptămână, Libertatea va explica simplu și pe înțelesul oricui ce costuri sunt în factura la curent, pentru fiecare distribuitor.

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Factura Premier Energy, pagina 1 - totalul de plată, codul de client și citirea indexului

Astăzi aflăm de la Premier Energy ce reprezintă fiecare linie din factura la energie electrică, pe ce taxe se duc banii în afară de curentul consumat, unde găsești codul de client, POD-ul și cum sunt structurate informațiile de pe fiecare pagină.

Prima pagină a facturii Premier Energy se deschide cu seria și numărul facturii fiscale, care folosesc atunci când achiți factura ta de energie electrică. De asemenea, apare și data la care nota de plată a fost emisă.

Factura Premier Energy, pagina1
Factura Premier Energy, pagina1

În caseta din stânga găsești informații despre datele de identificare ale furnizorului Premier Energy Furnizare: adresa sediului social, CIF (Codul de Înregistrare Fiscal), contul bancar al companiei. Acesta este util atunci când achiți factura ta de energie prin virament bancar sau prin mandat de Direct Debit.

Paralel se află datele tale de identificare sau ale titularului de contract și adresa de corespondență a clientului sau adresa de domiciliu – este adresa la care se trimit facturile.

Sub acestea, se găsesc alte două boxuri: cel din stânga cuprinde informatii utile despre modalitățile de contact, program de lucru, telefon deranjamente, perioada de transmitere a indexului autocitit, numărul de telefon la care poate fi transmis indexul autocitit, precum și intervalul de citire.

În dreapta, apar informații despre client și locul de consum: numele clientului – este numele persoanei care a încheiat contractul de furnizare energie electrică. Mai este menționată adresa locului de consum, adică adresa unde se consumă energia electrică. „Un client poate avea mai multe locuri de consum, iar această adresă poate fi diferită de adresa de corespondență”, au explicat reprezentanții Premier Energy, pentru ziarul Libertatea.

Tot aici este scris Codul clientului – începe cu cifra 9, conține 8 cifre și este un cod unic de identificare alocat fiecărui abonat. Cu ajutorul acestuia, furnizorul te poate identifica în sistem. Apare și ID facturii – este numărul facturii și corespunde cu cel din partea de sus.

Numărul de contract/ perioada de valabilitate este menționată tot în această casetă, la fel ca și data de la care a intrat în vigoare și data de expirare. Dacă la data de expirare apare 9999, înseamnă că este vorba de un contract cu prelungire automată.

Dedesubt se află codul de autocitire – este necesar să folosești acest cod de fiecare dată când transmiți indexul autocitit. Acesta începe cu 005, are 10 cifre și îl ajută pe furnizor să identifice corect locul tău de consum atunci când comunici indexul.

Urmează, în partea stângă, o casetă cu perioada de facturare (intervalul de consum pentru care a fost emisă factura), modul de stabilire al indexului, tipul facturii – daca este de regularizare sau emisă pe baza consumului estimat sau citit, și scadența (data pâna la care factura trebuie achitată).

Paralel, este secțiunea unde sunt prezentate pe scurt informațiile despre produsele/serviciile facturate, unitatea de măsură (UM) și valoarea în lei. Găsești totalul de plată pentru factura curentă, soldul anterior la data emiterii facturii, TVA-ul și totalul de plată – care se calculează ca rezultat dintre factura curentă și soldul anterior.

Consumul de energie activă – arată cantitatea de energie consumată în perioada facturată. Prețul final facturat – reprezintă costul energiei pe kWh, cu TVA inclus. Detalierea tuturor componentelor de preț se regăsește în Anexa facturii de pe pagina următoare.

În partea de jos a paginii sunt afișate două coduri de bare. Cel din stânga este pentru factura curentă, iar dacă ai întârziat cu plata facturii anterioare, cel din dreapta este pentru soldul total.

Factura Premier Energy, pagina 2 - toate taxele detaliate pe care se duc banii din factură

Pagina a doua a facturii este, de fapt, anexa unde sunt explicații despre toate taxele pe care le plătim pentru energie. Pagina începe cu informații detaliate despre factura ta de energie electrică, precum adresa locului de consum, codul locului de consum, POD-ul (Point of Delivery - este denumirea pentru Loc de Consum) și perioada de comunicare a indexului.

Urmează date despre nivelul de tensiune, tipul și seria contorului aferent locului de consum.

Factura Premier Energy, pagina 2
Factura Premier Energy, pagina 2

Sub ele este un cod de bare aferent POD – se foloseste pentru achitarea facturii, dacă ești beneficiar al unui tichet de energie.

Urmează tabelul central al paginii care detaliază toate taxele și contribuțiile pe care le plătești în factura ta la energie.

1. Energie electrică activă totală estimată – reprezinta valoarea estimată a energiei electrice active consumate, exprimată în kWh și calculată la prețul energiei active din contract. Energia activă este energia electrică efectiv consumată de aparatele și echipamentele electrice din locuință.

2. Tariful zonal de extragere din rețea (TL) total estimat – reprezintă tariful reglementat pentru serviciul de transport al energiei electrice – componenta de extragere din rețea (TL). „El reprezintă costul aferent transportului energiei electrice din rețeaua de transport către consumatori, conform tarifelor reglementate aprobate de ANRE”, mai spun reprezentanții Premier Energy.

3. Tarif pentru serviciul de sistem total estimat – reprezintă tariful reglementat pentru serviciul de sistem. Acesta este costul serviciilor necesare pentru menținerea funcționării sigure și stabile a sistemului electroenergetic național.

4. Tarif pentru serviciul de distribuție total estimat – reprezintă tariful reglementat pentru distribuția energiei electrice. Acesta este costul serviciului prin care energia electrică este distribuită prin rețelele operatorului de distribuție până la locul de consum al clientului. Tariful diferă în funcție de zona de distribuție și nivelul de tensiune.

5. Energie activă factură curentă. Are formula: 5 = 1 + 2 + 3 + 4. Aceasta înseamnă suma componentelor aferente energiei active și serviciilor de rețea, calculată pentru perioada facturată, conform formulei din tabel.

6. Contribuție cogenerare total estimată – reprezintă valoarea totală estimată a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență. Cu alte cuvinte, se plătește pentru susținerea producerii energiei în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență, în cadrul schemei de sprijin prevăzute de legislație.

7. Contribuție pentru cogenerare facturată curentă. Formula din factură: 7 = 6. Reprezintă valoarea contribuției pentru cogenerare facturată în perioada curentă, conform calculului prezentat în tabel. Această contribuție se evidențiază distinct în factura de energie electrică.

8. Certificate verzi total estimate - aici este valoarea totală estimată a certificatelor verzi aferente energiei electrice facturate. Certificatele verzi sunt instrumente care atestă producerea unei cantități de energie electrică din surse regenerabile. Costul certificatelor verzi se facturează distinct consumatorului final, conform legislației.

9. Certificate verzi factură curentă: formula din factură: 9 = 8. Reprezintă valoarea certificatelor verzi facturată pentru perioada curentă. Valoarea se calculează în funcție de cantitatea de energie facturată, cota obligatorie de achiziție și prețul certificatelor verzi, conform prevederilor legale.

10. Acciza necomercială total estimată - înseamnă valoarea totală estimată a accizei aplicabile energiei electrice destinate consumului necomercial, în condițiile legislației fiscale. Această acciză este o obligație fiscală aplicată anumitor categorii de consum de energie electrică, conform Codului fiscal.

11. Acciza necomercială factura curentă: formula din factură: 11 = 10. Reprezintă valoarea accizei necomerciale facturate în perioada curentă. Aplicarea și cuantumul accizei trebuie verificate în raport cu categoria de consumator și prevederile fiscale în vigoare.

12. Contribuție CfD estimată - este valoarea estimată a contribuției aferente mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferență (CfD). Acesta este un mecanism de sprijin pentru investiții în producerea energiei electrice prin tehnologii cu emisii reduse de carbon. Fondurile sunt constituite prin contribuții colectate conform metodologiei aprobate de ANRE.

13. Contribuție CfD factura curentă: formula din factură: 13 = 12. Reprezintă valoarea contribuției CfD facturată în perioada curentă, conform modului de calcul aplicat. Contribuția CfD este reglementată prin metodologia aprobată de ANRE și cadrul general stabilit prin HG nr. 318/2024.

14. Total energie activă: formula din factură: 14 = 5 + 7 + 9 + 11 + 13. Aici este suma tuturor componentelor facturate în liniile anterioare, respectiv:

* Energia activă și tarifele de rețea

* Contribuția pentru cogenerare

* Certificatele verzi

* Acciza necomercială

* Contribuția CfD.

15. Total de plată factură curentă / loc de consum: formula din factură: 15 = 14. Reprezintă totalul de plată pentru factura curentă, aferent locului de consum menționat în tabel, înainte de TVA, conform formulei prezentate.

16. Total de plată factură curentă / loc de consum cu TVA: formula din factură: 16 = 15 + TVA. Reprezintă valoarea totală de plată pentru factura curentă, cu TVA inclus. ANRE prevede afișarea valorii totale de plataă cu TVA inclus în factura de energie electrică.

17. Energie activă facturată pentru perioada similară a anului precedent: aceasta înseamnă cantitatea de energie activă facturată pentru aceeași perioadă din anul anterior.

Scop: permite compararea consumului actual cu cel din perioada similară a anului precedent, atunci când sunt îndeplinite condițiile aplicabile facturii.

Ultimul tabel de pe pagina a doua a facturii Premier Energy este cel cu dobânzi penalizatoare. În această secțiune se găsesc menționate dobânzile penalizatoare, dacă au fost aplicate, în cazul neachitării la timp a facturilor anterioare.

Factura Premier Energy, pagina 3 - modalități de transmitere a plângerilor și programul audiențelor

Pagina a treia începe cu detalierea tarifelor reglementate de transport și sistem aplicate pentru fiecare zonă în parte și informații despre cuantumul acestora.

Factura Premier Energy, pagina 3
Factura Premier Energy, pagina 3

Urmează informații despre modalitățile de plată a facturii, informații despre înregistrarea un deranjament și mențiuni privind schimbarea furnizorului de curent electric.

Tot aici, clienții Premier Energy găsesc un link care îi duce spre date despre măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice.

În partea a doua a paginii este un tabel cu modalitățile de transmitere a plângerilor și lista actualizată a centrelor de relații cu clienții Premier Energy Furnizare. Poți afla dacă trebuie să mergi la adresa sediului respectiv ori dacă poți trimite mail sau poți telefona.

În josul paginii este programul de audiențe pentru fiecare zonă în parte, adresa și un nume de contact, pentru rezolvarea unei plângeri care necesită întâlnire cu un manager de proces din cadrul companiei.

Factura Premier Energy, pagina 4 - modalitățile de plată a facturii și dobânzi penalizatoare

A patra pagină a facturii Premier Energy la lumină se deschide cu modalitățile de plată a facturii. „Aici găsești toate metodele de achitare, fie că e vorba de transfer bancar, debit direct, automate de plată, terminale, centrele de relații cu clienții, card prin Poșta Română, numerar, card de energie, mobile banking. Acestea se găsesc și pe pagina de internet la adresa: https://www.premierenergy.info/modalitati-de-plata/”, spun cei de la Premier Energy.

Factura Premier Energy, pagina 4
Factura Premier Energy, pagina 4

Furnizorul atenționează că neachitarea facturilor la termen poate duce la aplicarea unor dobânzi penalizatoare sau întreruperea energiei electrice.

În tabelul din josul paginii sunt mai multe telefoane pentru deranjamente. Este zona unde găsești numerele de telefon ale operatorului de distribuție unde puteți anunța un deranjament la rețeaua electrică.

Tot aici sunt date despre contul online PE MyInfo. Este locul cu informații despre contul de client și aplicația PE MyInfo care te ajută să îți gestionezi mai ușor contractul de energie electrică.

Factura Premier Energy, pagina 5 - consumul de energie comparativ cu anul trecut

Primul grafic din pagină compară energia electrică consumată în aceeași perioadă a anului anterior cu cea consumată în anul curent. Este util clienților pentru a vedea dacă în acest an au consumat mai mult curent electric față de anul trecut.

Factura Premier Energy, pagina 5
Factura Premier Energy, pagina 5

Urmează un tabel care conține detalierea sumei totale de plată, calculată în urma aplicării compensațiilor sau penalităților, după caz.

Pagina se încheie cu o zonă în care sunt evidențiate reglementările legislative care au stat la baza aplicării tarifelor reglementate din factură.

Factura Premier Energy, pagina 6 - contactele managerilor și drepturile clienților

Ultima pagină a facturii Premier Energy se deschide cu numele managerilor și programul de audiențe, în cazul în care sesizarea nu a fost rezolvată în prima etapă. Astfel, se poate stabili o întâlnire cu un manager superior.

Factura Premier Energy, pagina 6
Factura Premier Energy, pagina 6

Urmează o zonă cu drepturile clientului explicate pe scurt, date de contact de la ANRE și de la ANPC.

Apoi sunt informații despre posibilitatea accesării condițiilor generale de furnizare, despre comparatorul cu ofertele de energie electrică, dar și despre contribuția fiecărei surse de energie la mixul de energie al Premier Energy Furnizare și impactul asupra mediului.

Ultimul tabel cuprinde informații despre ultimele prețuri medii lunare ponderate în piața pentru ziua următoare (PZU), publicate de OPCOM.

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Tags: Energia Știri energie curent electric taxe
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Imagine văzută de sus asupra orașului Varenna de pe malul Lacului Como din Italia, cu clădiri colorate și munți pe fundal.
Lifestyle
18:11
O văduvă a donat o vilă de peste 1,6 milioane de euro de pe malul lacului Como, în Italia. Condiția impusă de femeie
În ce clasă se învață tabla înmulțirii - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
17:44
În ce clasă se învață tabla înmulțirii și cum o reții mai ușor
În cât timp se încălzește caloriferul - Sursă foto: Shutterstock
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15:44
Cât durează până se încălzește un calorifer după pornirea căldurii
Peisaj de iarnă de vis, zăpadă și soare, înconjurat de copaci, Laponia
Cultură și Vacanțe
15:04
Crăciunul în Laponia: ghidul complet al experților pentru călătoria în „târâmul iernii”. Când este cel mai bine să mergi și cum eviți capcanele de preț
Fronturile acrilice, alternativa modernă în bucătărie care arată luxos, nu se zgârie și se curăță extrem de ușor. Sursă foto: Colaj foto /Instagram.
Lifestyle
14:07
Nimeni nu mai vrea dulapuri clasice în bucătărie. Care e alternativa modernă care arată luxos, nu se zgârie și se curăță extrem de ușor
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Scorțișoară în cafea
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7 oct.
De ce e bine să pui scorţişoară în cafea? Ce efect are
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Imagine pe care scrie DIICOT și Poliția Română. De asemenea, apare și un pachet
Știri România
15:48
Un sirian şi un român au încercat să vândă un kilogram de cocaină cu 60.000 de euro. Cei doi bărbați sunt rude prin alianță
Guvernul Bolojan este interimar de 5 luni, după ce a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR. Foto: Profimedia
Știri România
15:12
Cifre Eurostat pe fondul crizei politice: România rămâne ţara cu cea mai mare inflaţie din UE. Cât a fost inflația în septembrie
Piața Dororbanți din București are prețuri pe măsura zonei. Sursă foto: Dumitru Angelescu/Libertatea.
Știri România
15:11
Cât costă să murezi varză albă de Buzău pentru sărmăluțe și friptură: prețurile din piețele din București
Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina, a explicat situația dronelor din Marea Neagră și a anunțat că va cere capabilități suplimentare de la NATO. Foto: Getty Images
Știri România
13:41
Nicușor Dan, la Bloomberg: România va sprijini Ucraina până la finalul războiului și va cere ajutor NATO împotriva dronelor
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
12:30
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
11:37
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
09:45
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Nicușor Dan, consultări cu Partidul Social Democrat. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Opinii
09:04
Ce-ai de faci așa, Nicușor?, pesedistule!
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