PNL întră în opoziție după 7 ani de guvernare. Liberalii se pregătesc pentru lupta de gherilă cu binomul PSD-Dan

Politicienii liberali, obișnuiți să fie la putere în ultimii șapte ani, vor oficializa ieșirea de la guvernare pe toate palierele, zilele următoare, spun surse de la vârful PNL pentru Libertatea. În paralel, liderii de lângă Bolojan se pregătesc de un asalt constant al binomului Nicușor Dan-PSD la adresa partidului, prin încercarea de cooptare a mai multor aleși și oameni din teritoriu față de cei care deja și-au dat arama pe față la tentativa de puci din primăvară.

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PNL s-a aflat în ultimele luni la răscruce de drumuri. Alege o cale care îi menține la putere, dar cu costuri mari, din moment ce zi de zi echipa Bolojan era atacată și fără instrumente pentru a impune noi politici, sau merg în opoziție, cel puțin la nivel de miniștri, dacă nu pe toate palierele.

În fața asaltului politic al PSD, dar și al celui mediatic, prin canalele de propagandă publică sponsorizate de alte formațiuni politice (cu bani veniți din suvebția de la stat), liberalii vor lua decizia zilele următoare, posibil chiar sâmbătă, să treacă în opoziție totală, susțin mai mulți lideri de la vârful PNL.

„Nu! Cum am putea păstra”, a fost reacția vehementă a unui din cei mai apropiați colaboratori ai lui Bolojan și liberal cu greutate, când a fost întrebat dacă vor merge măcar pe păstrarea prefecților și subprefecților sau a unora de prin agenții. De exemplu, PSD a renunțat la prefecți și subprefecți în ultimele cinci luni, dar a lăsat numeroși șefi de agenții, oficii și autorități. Iar precizarea vine după ce au fost câteva voci izolate privind plecarea de tot de la guvernare.

Votarea Guvernului PSD și diferențele de poziție față de decizia de partid

În ultima ședință a conducerii PNL, una dintre vocile vehemente legate de comportamentul liberalilor în cazul Cabinetului Luca Niculescu a fost George Scarlat, fost șef al PNL Galați. Membru al grupării puciste, Scarlat a criticat faptul că, după ce el și colegii au fost taxați că susțin un liberal, Adrian Veștea, acum partidul votează pe cineva din afară și, mai mult, rămân în afara guvernării.

Alții au avut poziții clare față de imposibilitatea sprijinirii unui guvern din care nu fac parte și care e plin de PSD-iști.

„Am ajuns, în schimb, la un guvern mixt, cu 11 miniștri PSD, în care vicepremierul și ministru al Internelor este o persoană condamnată penal...pffff. Cum aș putea vota așa ceva?

Acesta este mesajul pe care îl voi transmite și sâmbătă, în cadrul ședinței Biroului Politic Național: PNL nu poate susține acest guvern în aceste condiții. Responsabilitatea nu poate fi aruncată pe masa liberalilor doar pentru a acoperi consecințele deciziilor altora. A face acest lucru nu ar însemna responsabilitate, ci iresponsabilitate. Aceasta este și viziunea filialei PNL Vrancea, exprimată de Biroul Politic Județean dar și de majoritatea covârșitoare a primarilor liberali din județul Vrancea”, a scris pe pagina sa de Facebook șeful PNL Vrancea, Dragoș Ciubotaru.

Cu inima strânsă se pregătesc să voteze Guvernul Niculescu și alți liberali, care nu sunt deloc încântați că prin sprijinul lor se instalează un cabinet care le va fi ostil. Însă, în același timp, știu că era necesară desprinderea de putere, pentru a nu le mai fi imputate măsurile nepopulare, dar necesare și, mai ales, faptul că interimatul ținea blocată orice posibilitate de a face rectificarea bugetară.

Momentele-cheie pentru PNL

„Preluarea ostilă” a PNL de care Dan Motreanu (secretar general al partidului în baza congresului din 2025, prim-vicepreședinte în baza lui din 2026, dar anulat de instanță) de care vorbea într-unul din rarele interviuri, dat la Podcasturile Cotidianul, este considerată ca fiind doar temporizată, cu mici perioade de pauză.

Primul moment de cumpănă va fi cel imediat instalării Guvernului Niculescu. O parte a PNL, cea din gruparea disidentă/pucistă, e așteptată să revendice funcții în eșaloanele doi și trei ale puterii, la schimb pentru susținerea parlamentară, independent de negocierile purtate cu șeful PNL, Ilie Bolojan. Însă odată cu înfrățirea acestora cu PSD pentru susținerea Guvernului Niculescu sunt luate în calcule alte dezertări din partid, pentru simplul motiv al accesului la resurse.

Al doilea mare hop liberal va fi la evaluarea Guvernului Niculescu la șase luni, dacă PSD va decide să-l trimită acasă pe Luca Niculescu. Acel moment este văzut ca preluarea conducerii șefiei Guvernului de Sorin Grindeanu, pentru a pregăti bugetul pentru primul an de electoral din o serie de trei. În 2028 sunt alegerile locale și parlamentare, în 2029 cele europarlamentare și în 2030 cele prezidențiale.