Nicușor Dan, la Bloomberg: România va sprijini Ucraina până la finalul războiului și va cere ajutor NATO împotriva dronelor

România își menține ferm angajamentul de a susține Ucraina pe întreaga durată a conflictului armat declanșat de Rusia și se pregătește să participe activ la procesul de reconstrucție postbelică, a declarat vineri președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat agenției internaționale Bloomberg News, citată de TVR Info.

Șeful statului a subliniat că securitatea Kievului reprezintă pilonul fundamental al stabilității întregului continent european și a explicat demersurile pe care Bucureștiul le face în cadrul NATO pentru a obține protecție antiaeriană suplimentară în fața incidentelor repetate cu drone din bazinul Mării Negre.

„În primul rând, vom continua să facem ceea ce am făcut deja, iar mesajul pe care trebuie să-l transmitem lumii este că suntem hotărâți să continuăm să sprijinim Ucraina până la sfârșitul acestui război și, după aceea, și pentru reconstrucție”, a punctat Nicușor Dan.

Convorbire cu Volodimir Zelenski înaintea unei ierni critice

Președintele a indicat că are programată o discuție directă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe agenda convorbirilor aflându-se provocările complexe din sectorul energetic și nevoile financiare urgente ale Kievului odată cu apropierea sezonului rece.

În fața distrugerilor masive provocate de bombardamentele rusești asupra infrastructurii de termoficare și electricitate, România analizează noi mecanisme de ajutor operațional.

Chestionat dacă presiunile bugetare cu care se confruntă atât România, cât și alte state membre ale Uniunii Europene ar putea diminua fluxul de sprijin acordat statului vecin, șeful statului a respins această ipoteză, amintind că astfel de blocaje au fost depășite prin negociere și în anii precedenți.

Din perspectiva președintelui, susținerea acordată Kievului depășește sfera strictă a normelor de drept internațional și reprezintă o necesitate directă pentru propria arhitectură de apărare a Europei, fapt ce impune identificarea unui consens comun între aliați.

Incidentele cu drone din Marea Neagră și provocările Moscovei

O temă centrală a interviului a vizat securitatea rutelor de transport naval și incidentele înregistrate pe culoarul maritim utilizat de Ucraina pentru tranzitul cerealelor și mărfurilor spre Strâmtoarea Bosfor.

Nicușor Dan a făcut o delimitare tehnică clară între aceste episoade maritime și resturile de aparate de zbor căzute anterior pe teritoriul național, în proximitatea brațelor Dunării.

În cazul dronelor prăbușite pe malul românesc, apartenența rusă a fost probată indubitabil în urma expertizelor criminalistice și a analizării componentelor recuperate din teren.

În schimb, în privința recentelor atacuri care vizează coridorul civil din Marea Neagră, autoritățile române păstrează prudența până la obținerea unor dovezi certe de laborator, precizând că, din punct de vedere strict tehnic, originea aparatelor nu poate fi confirmată oficial în acest moment.

Întrebat despre gradul de pericol la nivel regional și posibilitatea invocării Articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, șeful statului a atras atenția că incidentele din proximitatea României fac parte dintr-o strategie mai amplă de război hibrid purtată de Federația Rusă în Europa, exemplificând prin provocările semnalate în Estonia, Polonia și statele baltice.

Conform analizei sale, Kremlinul încearcă să genereze tensiuni interne și teamă în rândul societăților democratice pentru a slăbi susținerea populară pentru Kiev, motiv pentru care răspunsul occidental trebuie să rămână unitar și predictibil.

România cere capabilități NATO suplimentare și mizează pe parteneriatul cu SUA

În așteptarea livrării noilor sisteme de armament contractate de Ministerul Apărării Naționale, România a activat din nou canalele de consultare cu partenerii din cadrul Alianței Nord-Atlantice pentru a aduce echipamente temporare de supraveghere și intercepție.

„Ce am făcut anul trecut? Le-am cerut aliaților noștri: înainte ca toate aceste echipamente să ajungă în România, vă rugăm să ne ajutați cu unele capabilități pentru a contracara aceste atacuri. Vom face același lucru acum, în cadrul NATO. Sunt optimist că vom primi sprijin până când vom avea aceste capabilități”, a precizat Nicușor Dan.

Totodată, președintele a apreciat drept excelentă relația strategică pe care România o are cu administrația de la Washington, evidențiind valoarea geopolitică pe care baza militară de la malul Mării Negre o oferă pe flancul estic.