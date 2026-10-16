Nimeni nu mai vrea dulapuri clasice în bucătărie. Care e alternativa modernă care arată luxos, nu se zgârie și se curăță extrem de ușor

Alegerea mobilierului de bucătărie nu se mai rezumă de mult doar la aspectul estetic. Tot mai mulți proprietari care își reamenajează locuința pun pe primul loc criterii practice precum rezistența la uzură, comportamentul în condiții de umezeală ridicată și ușurința cu care se curăță suprafețele.

Ce sunt fronturile acrilice

În acest context, fronturile acrilice câștigă o popularitate uriașă, devenind principala opțiune în proiectele moderne de amenajare, potrivit Blic, parte a grupului Ringier.

Spre deosebire de ușile tradiționale melaminate sau lăcuite, fronturile acrilice se obțin prin aplicarea unui strat sintetic acrilic peste o placă de suport din MDF. Rezultatul este o suprafață perfect netedă și omogenă, disponibilă atât în varianta ultra-lucioasă, cât și în finisaj mat catifelat.

Un front acrilic este un panou de mobilier (cel mai des din MDF) acoperit la exterior cu un strat subțire de folie sau laminat acrilic, folosit în special pentru ușile de la bucătării, dressinguri sau piese de mobilier modern.

Caracteristici principale

Aspect: Are un luciu intens (efect de oglindă sau luciu deosebit) care reflectă lumina și oferă impresia unui spațiu mai mare.

Rezistență: Oferă o bună rezistență la zgârieturi superficiale, pete și abraziune comparativ cu alte finisaje.

Posibilitate de reparație: Spre deosebire de alte materiale, micile zgârieturi de pe suprafața acrilică pot fi adesea șlefuite și lustruite

Cum alegi varianta potrivită

Opțiunile super-lucioase oferă o reflexie intensă a luminii, creând un efect de oglindire care oferă senzația de spațialitate. Această variantă este ideală pentru bucătăriile de dimensiuni reduse sau pentru spațiile care nu beneficiază de suficientă lumină naturală.

Totuși, suprafețele lucioase, în special cele în nuanțe închise, necesită o atenție sporită deoarece pot păstra mai ușor urmele de apă sau grăsime.

Variantele mate sunt mult mai discrete și elegante, fiind preferate în amenajările contemporane. Multe dintre modelele de ultimă generație beneficiază de tratamente anti-amprentă, fiind foarte căutate nuanțele neutre, dar și culorile statement precum verdele închis, antracitul sau albastrul marin.

Rezistență sporită și reguli simple de întreținere

Deși sunt recunoscute pentru o rezistență mai bună la zgârieturile fine comparativ cu finisajele clasice lăcuite, fronturile acrilice nu sunt indestructibile. Materialul își păstrează aspectul impecabil în timp dacă este protejat de bureți abrazivi sau detergenți agresivi sub formă de pudră. Cu toate acestea, bureții aspri, substanțele abrazive și manipularea neglijentă le pot deteriora.

Un aspect tehnic esențial la achiziție îl reprezintă calitatea sigilării canturilor. Dacă îmbinările nu sunt executate corect, umezeala din zona chiuvetei sau a mașinii de spălat vase poate pătrunde în interiorul plăcii din MDF, ducând la umflarea materialului.

Igienizarea zilnică se realizează extrem de simplu și rapid, fără efort. O lavetă moale din microfibră, puțină apă călduță și un detergent lichid neagresiv sunt suficiente pentru a îndepărta petele. De asemenea, este recomandat ca stropii de apă adunați la marginile ușilor să fie șterși imediat cu o cârpă uscată.

Schimbi aspectul fără să înlocuiești mobila

Un mare avantaj al fronturilor acrilice este posibilitatea de a recondiționa o bucătărie veche fără costurile unei renovări complete. În cazul în care corpurile suspendate și cele de bază sunt într-o stare tehnică bună, proprietarii pot schimba doar ușile și fetele sertarelor. Această soluție schimbă radical estetica încăperii cu o investiție redusă și fără disconfortul unor lucrări de șantier.

Din punct de vedere financiar, fronturile acrilice au un preț mai ridicat decât variantele economice din PAL laminat, însă se încadrează într-un buget competitiv în comparație cu MDF-ul vopsit sau lăcuit. Echilibrul dintre durabilitate, aspectul elegant și întreținerea facilă le transformă într-una dintre cele mai bune opțiuni pe termen lung.