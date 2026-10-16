Un sirian şi un român au încercat să vândă un kilogram de cocaină cu 60.000 de euro. Cei doi bărbați sunt rude prin alianță

Doi bărbați, un sirian de 44 de ani și un român de 53 de ani, rude prin alianță, au fost reținuți la Caransebeș pentru trafic de droguri de mare risc, fiind surprinși în flagrant în timp ce ar fi încercat să tranzacționeze un kilogram de cocaină pentru suma de 60.000 de euro, relatează News.ro. Unul dintre ei este acuzat și de cultivarea de canabis în scopul comercializării, în curtea locuinței sale.

Autoritățile au efectuat joi trei percheziții la imobilele folosite de suspecți

Operațiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Caraș-Severin.

Pe 15 octombrie 2026, autoritățile au efectuat trei percheziții la imobilele folosite de suspecți. În urma verificărilor, au fost descoperite mai multe plante de canabis în diverse stadii de dezvoltare, 200 de grame de canabis, grindere, documente și alte probe relevante.

Procurorii au dispus reținerea celor două persoane