Portofoliul la Educație, groparul oricărei cariere politice

Într-adevăr, dacă privim situația per ansamblu, lucrurile chiar așa stau: deocamdată, niciunul dintre cei doi candidați propuși – Marilen Pirtea și Luciana Antoci – nu au acceptat propunerea premierului Bolojan. Pirtea a și declarat în acest context că bugetul este foarte important în luarea unei decizii. Prin urmare, cine va accepta rolul de „călău” la învățământ? Cineva care nu are prea multe de pierdut, a explicat sociologul Adrian Hatos.

În contextul nemulțumirilor din sistem, funcția de ministru al Educației, spune specialistul, este gaura neagră care ar putea spulbera cariera oricărui politician. Noul venit ar trebui să continue lupta cu profesorii, cu elevii, părinții, cu studenții, cu sindicatele. Ar trebui, practic, să continue ceea ce a lăsat în urmă Daniel David. Continuarea „reformei” atât de blamată, atât de nepopulară, care a scos zeci de mii de oameni în stradă, nu este, deocamdată, asumată de nimeni. Cine și-ar dori, de exemplu, să se complice gestionând o nouă grevă generală în învățământ? Nimeni!

Deocamdată, nici Marilen Pirtea, nici Luciana Antoci nu au acceptat funcția de ministru al Educației. Foto: Facebook

Noul ministru al Educație ar putea fi numit după stabilirea bugetului

Prin urmare, consideră sociologul Adrian Hatos, la șefia ministerului, cel mai probabil, va veni o persoană care nu are prea multe de pierdut pe plan politic și care va accepta să gestioneze un mandat dificil, marcat de nemulţumiri sociale şi constrângeri bugetare. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Viitor pentru România”, difuzată de Prima News.

„Probabil că va trebui să fie cineva care nu are o carieră politică de pierdut. Deci, să nu ne aşteptăm să fie cineva foarte cunoscut”, a declarat Hatos. Sociologul consideră că portofoliul Educaţiei este, în actualul context politic, unul extrem de riscant, iar viitorul ministru va avea de gestionat tensiuni majore care implică profesori, părinţi şi studenţi, dar şi măsuri nepopulare impuse de restricţiile bugetare.

Un alt argument adus de Hatos este faptul că bugetul ministerului ar putea fi decis înainte de numirea noului ministru, ceea ce ar limita considerabil capacitatea acestuia de a lua decizii reale sau de a iniţia modificări substanţiale. „Una este să fii ministru după ce altul ţi-a făcut bugetul şi alta este să fii tu cel care stabileşti, în negocieri cu Ministerul Finanţelor, ce faci şi cum cheltuieşti banii”, a explicat sociologul Adrian Hatos.

În opinia sa, acest context ar reduce rolul viitorului ministru la cel de simplu executant al politicilor deja stabilite la nivel guvernamental. „Ministrul nou va executa bugetul şi politicile stabilite deja în mare măsură de către premier”, a mai adăugat Hatos.

Adrian Hatos: „Riscurile politice descurajează candidaţii puternici”

Deşi mulţi politicieni îşi doresc, în mod normal, să ocupe funcţia de ministru, Hatos atrage atenţia că, în cazul portofoliului Educaţiei, riscurile electorale sunt foarte mari. Reducerea deficitului bugetar afectează considerabil acest domeniu, fiind unul dintre cele mai expuse la tăieri de fonduri. „Învăţământul este un loc unde se taie uşor. Pe profesori şi pe cei din învăţământ nici nu prea îi apără nimeni, spre deosebire de alte categorii profesionale”, a precizat specialistul.

Hatos a menţionat cazul fostului ministru al Educaţiei Daniel David, care s-a confruntat cu dificultăţi mari în timpul mandatului său şi ale cărui reforme au fost întâmpinate cu opoziţie. „Cei care şi-ar dori se gândesc că îşi pun în pericol viitorul politic. Uitaţi-vă la Daniel David. Nu a ieşit foarte bine din ministeratul acesta”, a mai spus Adrian Hatos.

În prezent, Ministerul Educației, este condus de ministrul interimar Ilie Bolojan. Foto: Edu.ro

Cine va fi noul ministru al Educației? Un tehnocrat sau politicieni fără mize

În concluzie, Hatos consideră că viitorul titular al portofoliului Educaţiei va fi, probabil, un tehnocrat sau un politician fără o carieră importantă de protejat. Rolul său principal va fi de a implementa deciziile deja luate la nivel guvernamental, într-un context politic şi economic extrem de complicat. „Va fi un mandat coroziv pentru reputaţia sau popularitatea viitorului ministru”, a mai subliniat sociologul.

