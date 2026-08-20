Consiliul Național al Elevilor: „Admiterea suplimentară înseamnă o nouă presiune”

Elevii care intră în clasa a VIII-a în toamna acestui an vor fi prima generație pentru care noile reguli privind admiterea la liceu ar urma să fie aplicate. În vara anului 2027, toți absolvenții de gimnaziu vor susține Evaluarea Națională, iar cei care vor candida la licee care aleg să organizeze un concurs propriu de admitere vor putea susține și un examen suplimentar.

Consiliul Național al Elevilor se declară îngrijorat de introducerea etapei suplimentare și consideră că aceasta poate însemna mai multă presiune asupra copiilor și familiilor. „Pentru elevi, această schimbare înseamnă încă o etapă de selecție, mai multă presiune și nevoia de a se pregăti la discipline care, în multe școli, nu sunt predate în aceleași condiții”, transmit reprezentanții elevilor.

Elevii avertizează: Nu toți copiii pornesc cu șanse egale

Una dintre principalele critici vizează diferențele dintre elevi în ceea ce privește accesul la pregătire suplimentară. Pe de o parte, sunt copiii ale căror familii își permit să plătească meditații la disciplinele pentru care anumite licee ar putea organiza probe de admitere. Alți elevi au beneficiat, pe parcursul gimnaziului, de condiții mai bune pentru studierea unor materii precum fizică, biologie sau istorie.

De cealaltă parte se află elevii care nu au acces la ore suplimentare și cei care învață în școli cu resurse educaționale limitate, în clase supraaglomerate sau în situații în care profesorii trebuie să predea mai multe discipline. „Examenul poate fi același pe hârtie. Condițiile în care elevii se pregătesc pentru el sunt însă profund diferite”, avertizează Consiliul Elevilor.

Organizația consideră că această diferență de acces la resurse poate transforma noul examen într-o presiune financiară suplimentară pentru familii.

Consiliul Elevilor: Noua admitere poate crea o piață suplimentară a meditațiilor

În viziunea reprezentanților elevilor, problema nu este doar existența unei noi probe, ci și modul în care elevii vor ajunge să se pregătească pentru aceasta. Dacă liceele vor organiza examene la discipline care nu sunt evaluate prin probele clasice ale Evaluării Naționale, elevii care își doresc un loc la aceste licee ar putea fi nevoiți să se pregătească suplimentar.

Consiliul Național al Elevilor avertizează astfel că o parte din costurile schimbării ar putea ajunge să fie suportate direct de părinți. „Costul schimbării nu poate fi transferat familiilor și transformat într-o nouă piață a meditațiilor”, transmite organizația.

Consiliul Național al Elevilor subliniază însă că posibilitatea organizării unui concurs suplimentar de admitere nu este o măsură apărută recent. Potrivit elevilor, prevederea se află de trei ani în Legea învățământului preuniversitar, iar aplicarea sa începând cu generația de elevi înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2023-2024 era cunoscută. „Ministerul Educației și Cercetării nu introduce acum, printr-un simplu ordin, o idee apărută peste noapte, ci transpune în practică o prevedere pe care legea o conținea deja”, precizează reprezentanții elevilor.

Faptul că prevederea exista deja în legislație nu înseamnă, în opinia organizației, că aceasta trebuie acceptată fără o analiză a efectelor asupra elevilor. „Asta nu înseamnă că măsura este oportună sau că trebuie acceptată fără obiecții. Înseamnă că dezbaterea despre efectele sale asupra elevilor trebuia să înceapă cu mult înainte ca prima generație vizată să ajungă în clasa a VIII-a”.

Cât costă, de fapt, un loc la liceu? Consiliul Național al Elevilor critică admiterea suplimentară: „Elevii nu pornesc cu șanse egale”
Începând cu anul școlar viitor, absolvenții clasei a VIII-a ar putea susține, pe lângă Evaluarea Națională, și un examen de admitere la liceu. Foto: Shutterstock

Elevii cer păstrarea actualului sistem de admitere

Consiliul Național al Elevilor susține modificarea legii și păstrarea, cel puțin pentru moment, a actualului sistem de admitere la liceu. În cazul în care prevederea nu va fi modificată și concursurile suplimentare vor fi organizate începând din 2027, reprezentanții elevilor cer autorităților să pregătească din timp măsuri de sprijin pentru prima generație care va trece prin noul sistem. Printre soluțiile solicitate se numără programe clare, modele de subiecte, materiale accesibile, pregătire gratuită în școli, programe remediale și consiliere.Organizația consideră că elevii nu trebuie să suporte singuri consecințele unei schimbări legislative pe care nu ei au decis-o.

„Putem continua să cerem schimbarea legii și corectarea metodologiei. În același timp, avem obligația de a nu-i lăsa pe elevi să suporte singuri consecințele unor decizii pe care nu ei le-au luat”, transmite Consiliul Național al Elevilor. Pentru generația care intră acum în clasa a VIII-a, mai transmit elevii, întrebarea nu mai este doar cum va arăta examenul de admitere, ci și în ce măsură accesul la pregătire va depinde de resursele financiare ale familiilor. 

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