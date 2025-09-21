Printre principalele cauze ale acestei crize se numără măsurile recente care au făcut plata cu ora neatractivă în sistemul de învățământ. Tariful orar a scăzut dramatic, de la o medie de 60 de lei la doar 22 de lei.

În Capitală, peste 2.000 de ore de curs nu au profesori. Cele mai afectate discipline sunt Limba și literatura română, Fizica și Matematica. Motivele includ lipsa candidaților la concursuri, demisiile suplinitorilor și refuzul titularilor de a preda ore suplimentare.

La nivel național, situația este la fel de gravă. În vara acestui an, din peste 700 de posturi complete și libere la Fizică, doar 200 de candidați s-au prezentat la examen. În județul Mureș, aproape 300 de ore sunt neacoperite, iar în Neamț, peste 1.100 de ore așteaptă să fie ocupate.

Inspectoratele școlare încearcă să rezolve situația prin organizarea de concursuri la nivelul unităților școlare. Aceste eforturi vor începe în săptămânile următoare, dar rămâne de văzut dacă vor fi suficiente pentru a acoperi deficitul de cadre didactice.