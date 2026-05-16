Bacalaureatul olimpicilor, organizat prima dată în anul 2008

Elevii olimpici care participă la competiții mondiale, europene și regionale – olimpiadele Balcanice, de exemplu – dar și elevii sportivi de performanță dau Bacalaureatul mai devreme cu o lună. An de an, pentru ei Ministerul Educației organizează o sesiune specială. 

Decizia a fost luată în anul 2007, printr-un ordin de ministru. Este vorba despre Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.869/2007 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2008. 

La sesiunea specială a Bacalaureatului participă olimpicii la matematică, fizică, biologie, chimie, informatică, etc, dar și elevii sportivi de performanță. Este vorba despre cei care fac parte din loturile naționale lărgite și restrânse ale României și reprezentă țara la competiții internaționale, cei care se află în perioade de pregătire sau de calificare pentru competiții  europene, mondiale sau balcaniene.

De asemenea, eligibili sunt și elevii sportivi pentru care perioadele de concurs sau de pregătire se suprapun exact cu sesiunile oficiale de Bacalaureat. Anul acesta s-au înscris la sesiunea specială a Bacalaureatului 127 de elevi olimpici și sportivi. 

De ce dau olimpicii BAC-ul în luna mai

Bacalaureatul olimpicilor le permite acestor elevi să se pregătească sau să participe la competiţiile internaţionale care se desfăşoară în timpul examenului obişnuit de Bacalaureat, cel din vară. Practic, acești copii au șansa de a susține examenul de maturitate și, în același timp, de a participa și la competițiile organizate în lunile iunie-iulie.

Mai mult, Bacalaureatul devansat le oferă acestor elevi șansa de a se înscrie la universități de prestigiu din străinătate, care cer diploma înainte de organizarea examenului nostru național.

Bacalaureatul Olimpicilor 2026, calendarul probelor

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, BAC-ul olimpicilor a început pe 12 mai, cu testarea competențelor la Limba și literatura română. Miercuri, 13 mai, elevii au susținut proba de verificarea a cunoștințelor într-o limbă de circulație internațională, joi,14 mai, a urmat examenul oral la competențe digitale, iar vineri, 15 mai, examenul oral la limba maternă. 

Probele scrise încep luni, 18 mai, cu examenul la Limba și literatura română. Pe 19 mai va avea loc examenul obligatoriu al profilului – matematică și istorie – urmat, pe 20 mai, de testul la alegere, în funcție de profil și specializare. Candidații care studiază în limbile minorităților naționale vor susține examenul la limba și literatura maternă pe 21 mai. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 26 mai, iar cele finale – pe 28 mai. 

  • 12 mai 2026 – Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română (proba A);
  • 13 mai 2026 – Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională (proba C);
  • 14 mai 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D);
  • 15 mai 2026 – Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă (proba B);
  • 18 mai 2026 – Limba și literatura română (proba scrisă);
  • 19 mai 2026 – Proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie);
  • 20 mai 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării;
  • 21 mai 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților);
  • 26 mai 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00–18:00);
  • 26–27 mai 2026 – Soluționarea contestațiilor;
  • 28 mai 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Probele vor avea loc la Liceului Tehnologic Energetic Elie Radu, din Ploiești, județul Prahova, iar elevii participanți vor fi cazați pe toată perioada examenului la hotel. 

Ce subiecte au primit olimpicii la BAC anul trecut

Subiecte Limba și literatura română, profil real

Subiecte_+_Bareme_BAC_Olimpici_Romana_Real_2025

Subiecte Limba și literatura română, profil uman

Subiecte_+_Bareme_BAC_Olimpici_Romana_Uman_2025

Subiecte matematică, profil mate-info

Subiecte_+_Bareme_BAC_Olimpici_Matematica_2025_-_Mate_Info

Olimpiade recunoscute pentru care se poate echivala proba scrisă la Bacalaureat

Printre olimpiadele și concursurile internaționale recunoscute de Ministerul Educației pentru care se poate echivala proba scrisă de la examenul de Bacalaureat 2026 se numără: Olimpiada Internațională de Matematică, Olimpiada Internațională de Fizică, Olimpiada Internațională de Chimie, Olimpiada Internațională de Biologie, Olimpiada Internațională de Filosofie, Olimpiada Internațională de Geografie, Olimpiada Internațională de Informatică etc. Iată mai jos lista completă:

Lista_olimpiade_recunoscute_echivalare_proba_scrisa_bacalaureat_2026

