Șase medalii de argint și una de bronz pentru elevii români

România a fost, în perioada 26 iulie – 2 august 2026, gazda Olimpiadei Internaționale de Lingvistică, una dintre competițiile internaționale dedicate elevilor pasionați de limbaj și lingvistică.

La IOL 2026, au participat 65 de echipe din 46 de țări, iar aproximativ 450 de elevi, profesori, membri ai juriului și invitați din întreaga lume au fost prezenți în România.

Elevii din lotul României au reușit să obțină șase medalii de argint, o medalie de bronz și o mențiune de onoare.

Rezultatele obținute de elevii români sunt:

Elena Păvăloaia, Colegiul Național „Sf. Sava”, București – medalie de argint;

Ana Teodora Grigorie, Colegiul Național „Carol I”, Craiova – medalie de argint;

Mihaela Anghel, Liceul Teoretic „Alexandru Ghica”, Alexandria – medalie de argint;

Radu-Gheorghe Tănăsescu, Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu Jiu – medalie de argint;

Andrei Dragu, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București – medalie de bronz;

Alexandru-Ioan Pârv, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca – medalie de argint;

Luiza-Teodora Mihai, Colegiul Național Iași – medalie de argint;

Tudor Bredan Neag, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca – mențiune de onoare.

Echipa România Doină, în clasamentul „echipelor de vis”

Performanța elevilor români a fost completată de rezultatul obținut de echipa România Doină la proba pe echipe, unde aceasta a primit o mențiune de onoare.

„Echipa România Doină a obținut mențiune de onoare la proba pe echipe. Prin rezultatele obținute, echipa România Doină intră în clasamentul de onoare al «echipelor de vis» (dream team), echipe în care toți participanții obțin medalii olimpice.”, a transmis Ministerul Educației.

Cine a pregătit lotul României pentru Olimpiada Internațională de Lingvistică

Lotul României a fost însoțit de profesoarele Eleonora-Steluța Neacșu, de la Colegiul Tehnic Energetic Râmnicu Vâlcea, și Mariana Pascaru, de la Școala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea.

Pregătirea și coordonarea echipei au fost asigurate de asist. univ. dr. Valentina Cojocaru, asist. univ. dr. Roxana Preda, de la Universitatea din București, Paul Helmer, cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și Valeriia Pishchymukha, studentă la RWTH Aachen University din Germania și fostă olimpică internațională.

Elevii români au participat și la workshopuri organizate în cadrul trainingului APLO, organizat de Asociația Imago Mundi și de Vlad Neacșu, doctorand la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti” al Academiei Române.

Activitățile de pregătire s-au desfășurat la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din București.

România, gazda IOL 2026

Olimpiada Internațională de Lingvistică 2026 a reunit în România participanți din zeci de țări, într-un eveniment internațional desfășurat la București.

„Sperăm ca cei 450 de participanți – elevi, profesori, membri ai juriului și invitați din întreaga lume, prezenți în țara noastră în perioada 26 iulie – 2 august, să se întoarcă acasă cu amintiri prețioase!”, au transmis reprezentanții Ministerului Educației.

Ministerul Educației și Cercetării a sprijinit financiar desfășurarea IOL 2026 în România.

Competiția s-a desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și al Societas Linguistica Europaea.

Organizarea ediției din acest an a implicat Universitatea din București, prin Facultatea de Litere, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Recent, România a obținut o nouă performanță remarcabilă la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori (EJOI) 2026, clasându-se pe primul loc în clasamentul pe națiuni.

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