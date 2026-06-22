Subiectele la Limba Română de la Evaluarea Națională, scurse pe grupurile de părinți

Conform sursei citate, documentul distribuit online reprezintă varianta 3 a subiectului la Limba și Literatura Română de la Evaluarea Națională 2026 și are forma unui PDF complet, de 10 pagini, care conține întreaga probă de examen.

Fișierul care circulă în mediul online nu prezintă caracteristicile obișnuite ale imaginilor surprinse clandestin în centrele de examen.

„Este vorba despre varianta 3 a subiectului, un document PDF fără niciun watermark, fără marcaje individuale și fără elemente care să indice că ar proveni dintr-o fotografie realizată în centrul de examen.”, scrie publicația.

Documentul analizat conține toate elementele probei, inclusiv pagina de gardă, textele-suport, cerințele și spațiile de redactare pentru elevi.

Formatul documentului ridică întrebări cu privire la traseul subiectelor înainte de distribuirea lor către elevi. Asta pentru că, spre deosebire de imaginile care apar de obicei cu subiectele, acesta nu pare fotografiat sau scanat, imprimat. 

„Formatul său sugerează accesul la varianta electronică utilizată în circuitul de multiplicare și distribuire a subiectelor către centrele de examen.”, notează publicația Edupedu.

Subiectele la Limba Română, de la Evaluarea Națională 2026 - pagina 2Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Conform procedurilor Ministerului Educației, subiectele sunt descărcate în dimineața examenului, multiplicate în centrele de examen și păstrate în condiții stricte de securitate până la distribuirea către candidați.

Edupedu a cerut clarificări Ministerului Educației și Cercetării și Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare cu privire la autenticitatea documentului și la eventualele verificări declanșate după apariția acestuia în mediul online. Până la acest moment nu există o reacție a Ministerului Educației.

„Interesant că nu s-a terminat proba și aveți subiectele. Aici este caz de reclamație la poliție.”, a comentat cineva la postarea în care erau prezentate subiectele.

Ce subiecte au avut elevii la Limba Română, la Evaluarea Națională 2026

Varianta care circulă online conține un fragment din volumul „Mesteceni de hârtie” de Veronica D. Niculescu și un fragment din „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee” de Carmen Strungaru.

Elevii au avut de rezolvat cerințe de înțelegere a textului, exerciții de gramatică și o sarcină de redactare care presupunea realizarea rezumatului textului literar într-un text de 100-150 de cuvinte.

Proba de Limba Română de la Evaluarea Națională 2026 a inclus două texte suport: un fragment din „Mesteceni de hârtie” de Veronica D. Niculescu, despre Vladimir Pârvulescu, un corector de la un ziar, care salvează animale rănite, și un fragment din „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee” de Carmen Strungaru, despre experiența autoarei într-un sat exotic.

Elevii au identificat detalii precum locuințe pe stâlpi de lemn sau fructele de cacao descoperite în expediție.

La Subiectul I, candidații au răspuns la întrebări despre înțelegerea textului, au identificat trăsături narative și au argumentat dacă darurile simple merită apreciate.

La Subiectul al II-lea, au redactat un rezumat despre Vladimir și animalele salvate de el.

Partea de gramatică a inclus exerciții despre diftong, formarea cuvintelor, antonime, valori morfologice, propoziții subordonate și alegerea formelor corecte în enunțuri precum „Mi-ar plăcea”, „Mariei”, „doar”, „aceea”, „a călători” și „fiica”.

Anul acesta, subiectele de la Română, au fost peste media din ultimii ani.

Ministerul Educației a anunțat că peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a 8-a s-au înscris pentru a susţine examenul, în 2.956 de unităţi de învăţământ. Miercuri, 24 iunie, se desfăşoară proba scrisă la Matematică, iar vineri, 26 iunie, proba scrisă la Limba maternă.

Calendar Evaluare Națională 2026 

  • 22 iunie 2026 Limba și literatura română – probă scrisă 
  • 24 iunie 2026 Matematica – probă scrisă 
  • 26 iunie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă 
  • 2 iulie 2026 Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00-18,00) 
  • 3–4 iulie 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 
  • 5 iulie–8 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor 
  • 9 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor 

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională în anul școlar 2025 – 2026 a fost aprobată prin Ordinul de ministru nr. 6.058/29.08.2025. 

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a 8-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele din cadrul Evaluării Naţionale. 

Ministerul Educaţiei a pus la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind desfăşurarea Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în zilele în care au loc probele scrise, între orele 8:00 – 16:30 (luni şi miercuri). 

Subiectele şi baremul de corectare vor fi publicate în fiecare zi cu probă scrisă, la ora 15:00, pe site-ul dedicat. 

Calendar Admitere Liceu 2026 

Între 12 mai și 12 iunie 2026 au loc ședinţe/acțiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de școlarizare. Acestea pot fi organizate atât la școală, cât și prin mijloace electronice – telefon, e-mail sau videoconferință. 

  • Pe 9 iulie 2026 va fi anunţată ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională. 
  • Între 13 și 20 iulie 2026 se completează fișele de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților. 
  • Pe 22 iulie 2026 are loc prima repartizare computerizată a candidaților.
  • Între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați. 

A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie 2026, pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani.

Vezi pe Libertatea subiectele la română la Evaluarea Națională 2026!

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