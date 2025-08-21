Roata zimțată a minciunii

Pe 12 august, Nadia Baloteanu, creator digital, așa cum se autointitulează, și directoarea unei școli din provincie, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care critica vehement Legea Bolojan. La finalul postării, femeia a anunțat decesul unei colege de breaslă, care ar fi suferit un ACV după ce i s-a spus că va rămâne pe drumuri, fără catedră. Mesajul a primit peste 900 de aprecieri și peste 1.000 de distribuiri.

Iată pasajul respectiv, așa cum a fost postat pe rețeaua de socializare:

Fake news viral despre învățătoarea care a murit când a aflat că nu mai are post. Directoarea școlii: „Nici vorbă! S-a întâmplat acum două luni din cauza unei boli mai vechi”

Pe noi ne strivește, însă, roata zimțată a minciunii, căci povestea nu a fost decât un fake news menit să mai stoarcă niște lacrimi, să dezinformeze, să pună paie pe un foc, să sensibilizeze și mai mult opinia publică cu privire la situația dificilă prin care trec profesorii din România.

Și spunem asta asumat, căci adevărul este cu totul altul. L-am aflat chiar de la primarul comunei unde s-a petrecut tragedia, dar și de la directoarea școlii unde era angajată învățătoarea. 

Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche
Recomandări
Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

Deși a lansat mesajul în online, autoarea postării a refuzat să ne ofere detalii  

Primul pas a fost să luăm legătura cu autoarea postării, pentru a afla mai multe detalii.

Fake news viral despre învățătoarea care a murit când a aflat că nu mai are post. Directoarea școlii: „Nici vorbă! S-a întâmplat acum două luni din cauza unei boli mai vechi”

Cum nu ne-a răspuns la mesaj, am sunat la primăria comunei Găvojdia, acolo unde se află școala fostei învățătoare. Primarul Dănuț Stoica ne-a declarat că povestea este exagerată și nu are nimic de-a face cu ce s-a întâmplat, de fapt, acolo. Adevărul este că femeia nu a murit de supărare, ci din cauza unei afecțiuni mai vechi, o boală care a chinuit-o aproape întreaga viață.

Mai mult, decesul nu s-a petrecut acum, ci la începutul lunii iulie, când discuțiile despre norme, ore suplimentare, comasări de școli etc erau abia la început. „Doamna era învățătoare la școala din satul Jena, o școală primară, structură a școlii gimnaziale de la noi, din Găvojdia. Într-adevăr, au fost în acea perioadă discuții, ca peste tot. Dar nu s-a pus problema ca doamna să fie dată afară, să rămână fără catedră, să fie obligată să facă naveta. Iar asta, în primul rând pentru că școala dânsei nu se va închide la toamnă și nici nu se comasează”. 

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Recomandări
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Primarul ne-a spus că între cele două sate, Jena și Găvojdia, sunt doar 5 kilometri, nu zeci de kilometri așa cum se precizează în postarea de pe Facebook. „Și chiar prin absurd, să fie fost nevoită să facă naveta, femeia venea de la cinci kilometri distanță cu microbuzul pus la dispoziție gratuit de primărie”, ne-a mai explicat edilul.  

Învățătoarea ar fi suferit de o boală genetică: „În ultima vreme, avea dureri de cap”

Din discuțiile pe care Daniel Soica le-a avut cu rudele femeii, învățătoarea ar fi suferit de o malformație „la una dintre venele de la cap. Ceva din naștere. Eu chiar cu soțul dânsei am vorbit, iar omul mi-a spus că învățătoarea avea, în ultima vreme, dureri de cap. Până când, într-o zi, a făcut AVC. Ea se mai impacienta așa, câteodată, din tot felul de motive, dar nu am văzut să fie vreodată nervoasă. Iar dacă ar fi fost ceva, doamna directoare a școlii mi-ar fi spus. Căci vine la mine și-mi semnalează ori de câte ori sunt probleme. Însă, acum, chiar nu a fost cazul”. 

Pentru că, totuși, discuții la nivelul școlilor din comună au existat, directoarea Emilia Goian a încercat să rezolve problema orelor în plus adăugate la norma profesorilor, iar situația a fost dintotdeauna sub control. Niciun dascăl nu-și va pierde catedra sau va fi nevoit să facă naveta. 

„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe
Recomandări
„Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Directoarea școlii din Jena: „Doamna nu a decedat la școală și nici după vreo discuție cu mine, așa cum se spune”

Am discutat și cu directoarea școlii din comună, care ne-a confirmat spusele primarului. „Nici vorbă de așa ceva! Tragedia s-a întâmplat la începutul lunii iulie, când nimeni nu știa dacă se desființează vreo școală, dacă profesorii își vor pierde sau nu catedrele. Erau doar zvonuri, discuții, nimic concret. Nici măcar nu era dată legea comasării școlilor. Apoi, ea era învățătoare, nu se punea problema că nu-și face norma, nu avea nevoie de vreo completare. Deci, nu văd de unde stresul doamnei, îngrijorările ei. Școala nu se va închide, normă nu avea de completat, navetă nu avea de făcut”, ne-a explicat directoarea Emilia Goian.

Însă, pentru că la școala din Jena învață doar 9 elevi, în fiecare an s-a pus problema ca unitatea să se închidă, iar copiii să fie transferați. „Chiar și prin absurd, dacă am fi decis să închidem școala din acest motiv, care nu are nici o legătură cu Legea Bolojan, doamna învățătoare ar fi venit la Găvojdia, la noi, la centru, cu microbuzul. Sunt doar 5 kilometri. Asta nu este distanță”, consideră femeia.

Directoarea Emilia Goian ne-a mai spus că profesorii de la sat stau mereu cu teama că școala lor s-ar putea închide sau că vor fi nevoiți să treacă la învățământ simultan pe motiv că nu au suficienți elevi. „La sate sunt copii puțini. Aceasta este realitatea. Sunt probleme ale sistemului care au existat mereu. Nu este o noutate pentru noi”.
Directoarea ne-a spus că  învățătoarea din comuna Jena „s-o fi necăjit, cine știe, dar nu la mine la școală. Nu a căzut aici. Ea a fost acasă, în concediu și acolo a căzut”. 

Emilia Goian este de părere că o astfel de informație eronată lansată în spațiul public nu face bine sistemului și nici profesorilor, în general. Dimpotrivă. Aruncă o umbră asupra acestei meserii și discreditează oameni care, cei mai mulți dintre ei, sunt profesioniști și de bună credință. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 Știri Filme şi Seriale: Dakota Johnson, în „Relații fără obligații”, iar Matt Smith, antagonist în Star Wars
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce femeie frumoasă!!! Surpriză, cine este, de fapt, și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. S-a aflat de ce au divorțat
Viva.ro
Ce femeie frumoasă!!! Surpriză, cine este, de fapt, și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. S-a aflat de ce au divorțat
Imaginile pe care Maria de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse! „Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea tânăra, înainte ca aceste poze să apară pe internet. Cum arăta în urmă cu câțiva ani. Fanii emisiunii au observat rapid diferențele / FOTO
Unica.ro
Imaginile pe care Maria de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse! „Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea tânăra, înainte ca aceste poze să apară pe internet. Cum arăta în urmă cu câțiva ani. Fanii emisiunii au observat rapid diferențele / FOTO
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
Elle.ro
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
gsp
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
GSP.RO
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
Parteneri
Celebra actriță și soția ei, 10 ani de căsnicie!. Mulți le-au bârfit, dar uite cât sunt de fericite, tandre și loiale! Rolurile ei ne-au marcat adolescența, dar cine e femeia care i-a schimbat viața
Libertateapentrufemei.ro
Celebra actriță și soția ei, 10 ani de căsnicie!. Mulți le-au bârfit, dar uite cât sunt de fericite, tandre și loiale! Rolurile ei ne-au marcat adolescența, dar cine e femeia care i-a schimbat viața
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Avantaje.ro
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Primarul din Mangalia, acuzat de DNA că a luat mită peste 600.000 de euro. Mecanismul din spatele afacerii de corupție, devoalat
Știri România 15:31
Primarul din Mangalia, acuzat de DNA că a luat mită peste 600.000 de euro. Mecanismul din spatele afacerii de corupție, devoalat
Plante de 6000 de lei, călcate în picioare și smulse de pe Bulevardul Decebal din Oradea
Știri România 15:11
Plante de 6000 de lei, călcate în picioare și smulse de pe Bulevardul Decebal din Oradea
Parteneri
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Adevarul.ro
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Elena Merișoreanu, detalii despre amanta pe care a avut-o soțul ei: „E cunoscută! Foarte frumoasă”. Totul s-a aflat abia acum
Stiri Mondene 15:31
Elena Merișoreanu, detalii despre amanta pe care a avut-o soțul ei: „E cunoscută! Foarte frumoasă”. Totul s-a aflat abia acum
Anunțul făcut de actorul Mihai Călin după 22 de ani de căsnicie. „Viața te schimbă, te transformă. Au fost momente dificile”
Stiri Mondene 15:01
Anunțul făcut de actorul Mihai Călin după 22 de ani de căsnicie. „Viața te schimbă, te transformă. Au fost momente dificile”
Parteneri
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Elle.ro
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
ObservatorNews.ro
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
GSP.ro
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
GSP.ro
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
Parteneri
Tatăl tânărului ucis la 2 Mai, dezamăgit de sentința lui Vlad Pascu: 'Ne așteptam'
Mediafax.ro
Tatăl tânărului ucis la 2 Mai, dezamăgit de sentința lui Vlad Pascu: 'Ne așteptam'
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Wowbiz.ro
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
Anunț de ultim moment despre cardurile educaționale pe 2025. După 31 august nu vor mai putea fi folosite
KanalD.ro
Anunț de ultim moment despre cardurile educaționale pe 2025. După 31 august nu vor mai putea fi folosite

Politic

Ce se întâmplă cu vila RA-APPS din Aviatorilor, care era pregătită pentru fostul președinte, Klaus Iohannis
Politică 15:21
Ce se întâmplă cu vila RA-APPS din Aviatorilor, care era pregătită pentru fostul președinte, Klaus Iohannis
Alin Tișe, președintele CJ Cluj, și-a cerut singur demisia, dar nu și-o dă: "Mă huidui în piață, dar mă și aplaud"
Politică 15:01
Alin Tișe, președintele CJ Cluj, și-a cerut singur demisia, dar nu și-o dă: „Mă huidui în piață, dar mă și aplaud”
Parteneri
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Fanatik.ro
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist
Spotmedia.ro
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist