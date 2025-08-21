Roata zimțată a minciunii

Pe 12 august, Nadia Baloteanu, creator digital, așa cum se autointitulează, și directoarea unei școli din provincie, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care critica vehement Legea Bolojan. La finalul postării, femeia a anunțat decesul unei colege de breaslă, care ar fi suferit un ACV după ce i s-a spus că va rămâne pe drumuri, fără catedră. Mesajul a primit peste 900 de aprecieri și peste 1.000 de distribuiri.

Iată pasajul respectiv, așa cum a fost postat pe rețeaua de socializare:

Pe noi ne strivește, însă, roata zimțată a minciunii, căci povestea nu a fost decât un fake news menit să mai stoarcă niște lacrimi, să dezinformeze, să pună paie pe un foc, să sensibilizeze și mai mult opinia publică cu privire la situația dificilă prin care trec profesorii din România.

Și spunem asta asumat, căci adevărul este cu totul altul. L-am aflat chiar de la primarul comunei unde s-a petrecut tragedia, dar și de la directoarea școlii unde era angajată învățătoarea.

Recomandări Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

Deși a lansat mesajul în online, autoarea postării a refuzat să ne ofere detalii

Primul pas a fost să luăm legătura cu autoarea postării, pentru a afla mai multe detalii.

Cum nu ne-a răspuns la mesaj, am sunat la primăria comunei Găvojdia, acolo unde se află școala fostei învățătoare. Primarul Dănuț Stoica ne-a declarat că povestea este exagerată și nu are nimic de-a face cu ce s-a întâmplat, de fapt, acolo. Adevărul este că femeia nu a murit de supărare, ci din cauza unei afecțiuni mai vechi, o boală care a chinuit-o aproape întreaga viață.

Mai mult, decesul nu s-a petrecut acum, ci la începutul lunii iulie, când discuțiile despre norme, ore suplimentare, comasări de școli etc erau abia la început. „Doamna era învățătoare la școala din satul Jena, o școală primară, structură a școlii gimnaziale de la noi, din Găvojdia. Într-adevăr, au fost în acea perioadă discuții, ca peste tot. Dar nu s-a pus problema ca doamna să fie dată afară, să rămână fără catedră, să fie obligată să facă naveta. Iar asta, în primul rând pentru că școala dânsei nu se va închide la toamnă și nici nu se comasează”.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Primarul ne-a spus că între cele două sate, Jena și Găvojdia, sunt doar 5 kilometri, nu zeci de kilometri așa cum se precizează în postarea de pe Facebook. „Și chiar prin absurd, să fie fost nevoită să facă naveta, femeia venea de la cinci kilometri distanță cu microbuzul pus la dispoziție gratuit de primărie”, ne-a mai explicat edilul.

Învățătoarea ar fi suferit de o boală genetică: „În ultima vreme, avea dureri de cap”

Din discuțiile pe care Daniel Soica le-a avut cu rudele femeii, învățătoarea ar fi suferit de o malformație „la una dintre venele de la cap. Ceva din naștere. Eu chiar cu soțul dânsei am vorbit, iar omul mi-a spus că învățătoarea avea, în ultima vreme, dureri de cap. Până când, într-o zi, a făcut AVC. Ea se mai impacienta așa, câteodată, din tot felul de motive, dar nu am văzut să fie vreodată nervoasă. Iar dacă ar fi fost ceva, doamna directoare a școlii mi-ar fi spus. Căci vine la mine și-mi semnalează ori de câte ori sunt probleme. Însă, acum, chiar nu a fost cazul”.

Pentru că, totuși, discuții la nivelul școlilor din comună au existat, directoarea Emilia Goian a încercat să rezolve problema orelor în plus adăugate la norma profesorilor, iar situația a fost dintotdeauna sub control. Niciun dascăl nu-și va pierde catedra sau va fi nevoit să facă naveta.

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Directoarea școlii din Jena: „Doamna nu a decedat la școală și nici după vreo discuție cu mine, așa cum se spune”

Am discutat și cu directoarea școlii din comună, care ne-a confirmat spusele primarului. „Nici vorbă de așa ceva! Tragedia s-a întâmplat la începutul lunii iulie, când nimeni nu știa dacă se desființează vreo școală, dacă profesorii își vor pierde sau nu catedrele. Erau doar zvonuri, discuții, nimic concret. Nici măcar nu era dată legea comasării școlilor. Apoi, ea era învățătoare, nu se punea problema că nu-și face norma, nu avea nevoie de vreo completare. Deci, nu văd de unde stresul doamnei, îngrijorările ei. Școala nu se va închide, normă nu avea de completat, navetă nu avea de făcut”, ne-a explicat directoarea Emilia Goian.

Însă, pentru că la școala din Jena învață doar 9 elevi, în fiecare an s-a pus problema ca unitatea să se închidă, iar copiii să fie transferați. „Chiar și prin absurd, dacă am fi decis să închidem școala din acest motiv, care nu are nici o legătură cu Legea Bolojan, doamna învățătoare ar fi venit la Găvojdia, la noi, la centru, cu microbuzul. Sunt doar 5 kilometri. Asta nu este distanță”, consideră femeia.

Directoarea Emilia Goian ne-a mai spus că profesorii de la sat stau mereu cu teama că școala lor s-ar putea închide sau că vor fi nevoiți să treacă la învățământ simultan pe motiv că nu au suficienți elevi. „La sate sunt copii puțini. Aceasta este realitatea. Sunt probleme ale sistemului care au existat mereu. Nu este o noutate pentru noi”.

Directoarea ne-a spus că învățătoarea din comuna Jena „s-o fi necăjit, cine știe, dar nu la mine la școală. Nu a căzut aici. Ea a fost acasă, în concediu și acolo a căzut”.

Emilia Goian este de părere că o astfel de informație eronată lansată în spațiul public nu face bine sistemului și nici profesorilor, în general. Dimpotrivă. Aruncă o umbră asupra acestei meserii și discreditează oameni care, cei mai mulți dintre ei, sunt profesioniști și de bună credință.