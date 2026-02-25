Sociologul Gelu Duminică: „Am muncit pentru ea”

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Gelu Duminică își începe argumentația tranșant: „Nu, nu am de gând să îmi rup diploma de doctorat.”

Sociologul explică faptul că titlul academic reprezintă o recunoaștere a efortului depus, nu o pârghie pentru câștiguri suplimentare. „Am muncit pentru ea, iar diploma aia am obținut-o ca o recunoaștere a muncii mele academice și nicidecum ca un instrument de a avea un venit mai mare”.

Gelu Duminică precizează că motivația pentru a urma studiile doctorale nu a fost una financiară, ci legată de vocația sa didactică și de dorința de a contribui la o societate mai echitabilă. „Nu am făcut doctoratul pentru bani. Motivația mea principală a fost că mi-am dorit să fiu în fața studenților și să contribui, prin ceea ce știu și am studiat, la o Românie mai bună și mai solidară.”

În contextul discuțiilor despre tăieri și privilegii, profesorul universitar Gelu Duminică face o clarificare importantă: nu a beneficiat niciodată de sporul de doctorat. „Nu am luat niciodată spor de doctorat. Pentru că 13 ani, de când am acest titlu, am lucrat doar în privat. Iar la facultate sunt profesor asociat”, explică sociologul.

„Nu pot cere altora ceea ce eu nu sunt dispus să fac”

Mesajul său capătă o dimensiune etică în raport cu actualul context socioeconomic. „Într-un moment în care se taie de la cei mai vulnerabili, consider firesc să nu cer tratament preferențial. Nu pot pretinde protecție pentru mine când alții pierd mult mai mult”, afirmă acesta.

Sociologul susține că rolul său, ca persoană cu studii avansate, este să reducă distanțele sociale, nu să le adâncească: „Cred că rolul meu, ca om cu «mai multă carte», este să construiesc punți între faliile din societate.”

Totodată, el respinge ideea unei solidarități selective: „Pentru mine, «a avea carte» nu înseamnă a revendica tratament diferențiat de genul «e OK să tăiem de la alții, dar să nu tăiați de la mine». Pentru că eu nu pot cere altora ceea ce eu însumi nu sunt dispus să fac.”

O dezbatere despre inechitate

Gelu Duminică a mărturisit că înțelege nemulțumirea celor care consideră că titlul de doctor ar trebui protejat ca simbol al competenței academice. „În rest, îi pot înțelege pe cei supărați. Înțeleg nevoia de respect față de competență profesional-academică.”

Cu toate acestea, el consideră că discuția trebuie mutată din zona privilegiilor individuale în cea a impactului social: „Cred însă că discuția trebuie purtată în cu totul alți termeni, având în vedere inechitățile și impactul tăierilor.”

Cu cât s-a redus indemnizația pentru titlul științific de doctor

Guvernul a aprobat, la sfârșitul lunii februarie 2026, diminuarea indemnizației pentru titlul științific de doctor pentru personalul bugetar. Până acum, acest spor era de aproximativ 950 de lei brut pe lună, adică în jurul valorii de 600 de lei net.

Prin noua ordonanță de urgență, adoptată în ședința de Guvern din 24 februarie 2026, sporul a fost plafonat la 500 de lei brut și aproximativ 300 de lei net lunar. Această nouă indemnizație va fi însă acordată doar dacă persoana respectivă își desfășoară activitatea în domeniul în care deține titlul și are în fișa postului atribuții verificabile. Diminuarea sumei a fost parte dintr-un pachet mai larg de măsuri de restricționare a cheltuielilor publice în educație și în administrația publică, generând discuții și critici în rândul sindicatelor și universităților.

Gelu Duminică este sociolog, profesor asociat și activist civic, cunoscut pentru implicarea sa în proiecte dedicate incluziunii sociale, diversității și combaterii discriminării. De-a lungul carierei, a fost o voce publică activă în dezbaterile privind educația, echitatea și politicile sociale din România.

