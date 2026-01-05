Președintele Academiei Române, despre desființarea Universității din Cahul: „E un semn rău, înseamnă și ruperea unor legături între românii de pe cele două maluri ale Prutului, ceea ce este extrem de grav”
Ioan Aurel Pop. Foto: pagina Academiei Române

Preşedinta Maia Sandu susține desființarea universității, potrivit primarului din Cahul

Pe 26 decembrie, Ministerul Educației din Republica Moldova a pus în dezbatere publică un proiect de HG prin care Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul va fi desființată, prin fuzionarea cu Universitatea Tehnică a Moldovei. 

În nota de fundamentare a HG-ului se arată că instituția de învățământ din Cahul e una „mică, cu resurse limitate pentru a funcționa eficient”, iar „cu infrastructură învechită, slabă dotare a laboratoarelor (sau lipsa acestora), personal didactic îmbătrânit, universitățile din Republica Moldova sunt mai puțin atractive decât cele din UE și SUA”.

Cu numai două luni în urmă însă, Ministerul Educației de peste Prut se lăuda cu Universitatea din Cahul, spunând că „instituția devine tot mai atractivă pentru tineri, mai ales pentru cei din regiunea de sud a țării, grație modernizărilor care s-au produs aici în ultima perioadă”, iar „pentru prima dată în ultimii patru ani”, s-a „atins un număr record de studenți, depășind 1.000 de persoane”.

Proiectul de HG-ul pentru desființarea Universității din Cahul va fi în consultare publică până vineri, pe 9 ianuarie, iar asta înseamnă că săptămâna viitoare ar putea fi anunțată o decizie. Dar ea ar fi deja luată, după cum a anunțat primarul din Cahul, Nicolae Dandiș, într-o emisiune la care a fost invitat, zilele trecute. 

Edilul a mărturisit că a discutat despre Universitatea din Cahul direct cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, „i-am explicat că nu este cea mai bună opțiune cu absorbția, iar dumneaei mi-a spus că este de acord cu poziția Ministerului Educației şi Cercetării şi că absorbția va ajuta Universitatea din Cahul”. 

Atunci, primarul Dandiş a întrebat-o pe Maia Sandu „de ce nu investim acum în Universitate?”, iar ea i-a răspuns că „nu crede că merită să investească bani într-o instituție, neavând certitudinea că va avea dezvoltare şi că banii vor merita investiția. Mi-a spus că ea crede că, în cadrul Universității Tehnice, aceşti bani vor da roade pentru centrul universitar din Cahul. Chiar dacă nu este pe hârtie, decizia a fost luată, aşa ni s-a comunicat. Asta este viziunea autorităților care decid astăzi”, a conchis edilul din Cahul. 

Președintele Academiei Române, despre desființarea Universității din Cahul: „E un semn rău, înseamnă și ruperea unor legături între românii de pe cele două maluri ale Prutului, ceea ce este extrem de grav”
Nicolae Dandis, primarul orașului Cahul. Foto: Europa Libera Moldova

De ce este atât de importantă pentru români Universitatea din Cahul 

În 1998, când România era condusă de preşedintele Emil Constantinescu, a fost emisă OUG 60/1998 privind înființarea de extensii universitare ale României în străinătate. Așa a apărut Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, extensie a Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Acordul de colaborare, povestea prof. Gabriel Bîrsan, rectorul Universității din Galați, „s-a redactat la o maşină de scris veche, care avea mai degrabă caractere chirilice decât caractere latine”.

În 2018, a fost înființată la Galați Facultatea Transfrontalieră care, pentru a împiedica exodul tinerilor din Republica Moldova, le asigură acestora educarea în facultățile de acolo. Facultatea Transfrontalieră are protocoale de colaborare cu şase universități din statul vecin. Cea din Cahul este printre ele. 

Între Galați și oraşul din sudul Republicii Moldova sunt vreo 60 km şi o graniță. Profesorii români mergeau zilnic acolo, ca să predea, iar studenții veneau în Galați, pentru activitățile de cercetare în laboratoare, se arată într-un raport din 2019. 

Astăzi, când Universitatea din Cahul e în pragul desființării, av. Antonie Popescu propune, printr-o scrisoare deschisă adresată ministrului educației din Republica Moldova, ca aceasta să inițieze consultări cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, „pentru a prelua Universitatea din Cahul ca extensie universitară a sa, exact cum a fost inițiativa din anii 1998-1999 pe care am promovat-o împreună cu Profesorul și apoi Rectorul UGAL, regretatul Gabriel Bîrsan”.

Președintele Academiei Române, despre desființarea Universității din Cahul: „E un semn rău, înseamnă și ruperea unor legături între românii de pe cele două maluri ale Prutului, ceea ce este extrem de grav”
Av. Antonie Popescu

Preşedintele Academiei Române: „Universitatea din Cahul n-a fost creată din moftul cuiva”

Pe 30 decembrie anul trecut, preşedinții Academiei Române şi Academiei de Științe a Moldovei au semnat o declarație comună, în care se arată că, „în perspectivă, dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului nu este doar un deziderat politic, ci rezultatul unui proces îndelungat de reîntregire spirituală, culturală și științifică”, iar în acest proces, cele două „Academii-surori” „joacă rolul de arhitecți ai unității durabile, pregătind temelia pe care, la momentul istoric potrivit, se va putea realiza și întregirea politică a tuturor românilor”. 

În acest context, Libertatea i-a solicitat preşedintelui Academiei Române, prof. dr. Ioan Aurel Pop, un punct de vedere despre ce se întâmplă acum cu Universitatea din Cahul.

Libertatea: Cum vedeți dumneavoastră gestul autorităților din Republica Moldova de a desființa Universitatea de Stat din Cahul, prin fuziunea ei cu Universitatea Tehnică a Moldovei?

Acad. Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române: Nu încape în mintea mea acest lucru. Universitățile se bucură de autonomie, inclusiv din punct de vedere administrativ, al conducerii. Iar Universitatea din Cahul este o realitate. Ea s-a născut ca o necesitate. Nu sunt multe universități de stat bune care funcționează în Republica Moldova. Această universitate din Cahul a fost sprijinită de Universitatea din Galați și de alte universități românești, ca să poată funcționa. 

Întâmplarea face că știu colectivul didactic de acolo, am cunoscut conducerea universității, rectori, prorectori, care au contribuit la buna funcționare a universității. Şi cred că pentru sudul Republicii Moldova, inclusiv pentru partea din Basarabia care a fost rășluită (răpită – n.r.) și dată Ucrainei, pentru Bugeac, ea este o necesitate extraordinară. Plus raporturile ei cu alte universități, modul de funcționare. O universitate e un univers. Ea funcționează pentru educarea la nivel înalt a membrilor unei națiuni, a colectivității și cred că este extrem de importantă funcționarea acestei Universități din Cahul, pentru că ea n-a fost creată din moftul cuiva, din dorința cuiva de parvenire, ci este o necesitate pentru Republica Moldova și pentru românii din partea aceea de țară, în general.

– Cred că Universitatea din Cahul are și o valoare simbolică. E un liant între românii de pe cele două maluri ale Prutului, pentru că încă de la înființare şi până de curând, profesori de la Universitatea din Galați au mers și au predat acolo, iar studenți de acolo au venit la Galați. În acest context, cum ar trebui să interpretăm noi, românii din dreapta Prutului, decizia autorităților din Moldova de distrugere a acestei punți peste Prut? Ar trebui să ne îngrijoreze?

– Da, e un semn rău. Până acuma, semnele de la oamenii politici din Chișinău, de la guvern, de la autoritățile acestea mai recente au fost bune. Au fost semne de integrare, de respect, de înțelegere, și puntea aceasta despre care vorbeați riscă să nu mai poată funcționa bine, pentru că integrarea unei universități cu profiluri multiple într-o universitate cu profil tehnic nu e de bun augur. Universitatea cu profil tehnic de la Chişinău funcționează în felul ei, iar Universitatea din Cahul avea regulile ei, felul ei de-a fi, cum ați spus, invitând profesori mulți de la Universitatea din Galați, dar și de la alte universități. 

Eu însumi, profesor al Universității din Cluj, am fost invitat pentru conferințe la Universitatea din Cahul și am văzut un mediu universitar foarte primitor și dornic de raporturi. Desființarea ei, sub o formă voalată, înseamnă și ruperea unor legături între românii de pe cele două maluri ale Prutului, ceea ce este extrem de grav, și nu anunță un viitor așa cum s-ar cuveni, în privința integrării românilor de pe cele două maluri ale Prutului și în privința unirii pe care o visăm cu toții.

„Autoritățile române trebuie să reacționeze. Trebuie găsite soluții”

– Universitatea din Cahul a fost, într-un fel, „copilul de suflet” al Universității „Dunărea de Jos” din Galați. În contextul actual, ar putea solicita autoritățile române o „adopție”, cu acte și cu drepturi, a Universității din Cahul, pentru a împiedica desființarea ei, ca să redevină o extensie universitară, aşa cum a fost gândită la început?

– Da, eu cred că s-ar putea acest lucru. Autoritățile române trebuie să reacționeze şi cred că, în primul rând, universitățile din România, instituțiile legate de Ministerul Educației ar putea face mult, încercând o soluție de comun acord cu autoritățile moldovene. În fond, noi vorbim aceeași limbă, care e limba română, pe ambele maluri ale Prutului, ne putem înțelege și putem salva această universitate. Ea a funcționat, într-adevăr, cu ajutorul unei alte universități. Dar e vorba de Universitatea din Galați, pe de o parte. 

Pe de altă parte, Universitatea din Cahul avea autonomia ei, independența ei, gradul ei de funcționare, după regulile Ministerului Educației din Republica Moldova, dar respectând și anumite cerințe ale Uniunii Europene în care Republica Moldova vrea să se integreze. Eu l-am cunoscut pe regretatul profesor Bârsan, rectorul Universității din Galați, care ținea enorm de mult la această universitate și care, atât cât i-a permis viața, starea de sănătate, a militat pentru buna funcționare a universității. Îmi pare rău că nu mai este pe această lume, ca să încerce soluții pe care sunt convins că le-ar fi găsit, împreună cu autoritățile moldovene. 

Dar asta nu înseamnă că nu putem încerca noi, că nu pot încerca universitățile actuale de pe ambele maluri ale Prutului, să salveze această universitate care, din câte știu, are contribuții importante la dezvoltarea învățământului din Republica Moldova. În afară de Universitatea de Stat a Moldovei de la Chișinău, de Universitatea Alecu Russo de la Bălți, Universitatea Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul a jucat și joacă un rol important în educarea, cum am mai spus, a tinerilor. Și e bine să păstrăm aceste legături. Eu sunt convins că şi studenți din zona moldovenească din România s-ar bucura de găzduire acolo, cum s-au mai bucurat de primire. 

Schimburile de studenți ar fi foarte importante, dar mai ales studenți și profesori de acolo ar profita în continuare și ar beneficia de experiența pe care o au colegii lor de pe teritoriul României și ar putea face să se obțină noi performanțe. Nici nu ar putea fi vorba despre altceva decât despre creșterea performanței universității acesteia de la Cahul. 

Președintele Academiei Române, despre desființarea Universității din Cahul: „E un semn rău, înseamnă și ruperea unor legături între românii de pe cele două maluri ale Prutului, ceea ce este extrem de grav”
Pe holul de la intrarea în Universitatea de Stat din Cahul

– Eu n-am văzut până acum vreo reacție a autorităților române. Credeți că ea există, dar nu e vizibilă?

– Nu știu, nu știu să vă spun. Au fost și zilele acestea de sărbătoare. La noi, la români, atunci când e sărbătoare, în general… 

– Pământul se oprește. 

– Pământul se oprește, se liniștesc foarte mult lucrurile. Se pot întâmpla lucruri și bune, și rele, că nu reacționăm. Nu știu ce să vă spun. Nădăjduiesc ca românii să reacționeze, autoritățile române să încerce ceva. 

Eu cred că un dialog între ministere, chiar dacă noi acum nu avem titular la Ministerul Educației – sau mă rog, e demisionar, încă nu a venit un înlocuitor -, dar asta nu contează. Instituțiile nu se opresc, atunci când titularul nu mai este. Instituțiile trebuie să funcționeze, ministerul are secretari de stat și s-ar putea ca, foarte repede, dialogul să conducă la ceva constructiv. Eu nu mă aștept la altceva, pentru că cele două ministere pot conlucra, pentru că Universitatea de Stat din Cahul să poată funcționa. 

E și la noi o modă, să se unească diferite universități între ele, să funcționeze în continuare într-o formă mascată, dar nu cea mai bună, deci nu într-o formă ideală, și nu cred că-i de bun augur ca universități cu un profil să se unifice cu universități de alt profil, sub cine știe ce pretexte. Trebuie reacționat, trebuie găsite soluții. Universitatea din Cahul n-a fost de prisos şi nu este de prisos. Ea nu este o universitate de pripas, care să poată apărea și dispărea peste noapte. 

Trebuie să găsim soluții ca ea să existe. Un lucru bine făcut nu trebuie desființat. Sper să găsim soluții. Am să încerc și eu, zilele următoare, să văd ce se poate face, pentru că, repet, nu putem lăsa lucrurile așa. Pentru sudul Republicii Moldova, pentru relația cu România, pentru românii de la Galați care au făcut această Universitate minunată a Dunării de Jos, trebuie găsite soluții ca Universitatea din Cahul să meargă înainte.

– Și pentru copiii de acolo, în primul rând. Pentru că e un lucru rău, căci orice școală desființată, orice facultate desființată, orice bibliotecă desființată ne împinge în zid.

– Așa este. Nu e bine. Trebuie să ne gândim la noi înființări, la noi universități. Și din punct de vedere european, deopotrivă în România și în Republica Moldova, numărul de studenți e mai mic decât ar trebui să fie. Ne îndepărtăm tot mai mult de studiu, de la nivel de învățământ preuniversitar, gimnazial și liceal, până la învățământul universitar. N-avem un surplus de tineri educați, învățați și știutori. De aceea trebuie să facem un efort, nu numai să păstrăm ce avem, dar să creăm noi instituții și să le mărim pe cele existente.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilinca Vandici nu-și mai ascunde relația. Prima imagine cu iubitul prezentatoarei TV

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
Unica.ro
„Am doi fii. Cel mai mic e cunoscut în presă pentru că a luat BAC-ul din a treia încercare”. Ce s-a aflat acum despre mezinul lui Cristian Tudor Popescu. Pentru prima dată, în mod public, ziaristul și-a lăudat băiatul
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
Elle.ro
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
gsp
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
GSP.RO
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
GSP.RO
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
Parteneri
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
Știri România 11:24
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
Horațiu Potra se agață de procedura penală pentru a obține nulitatea probelor. Avocații: „O persoană neautorizată a participat la percheziții”
Exclusiv
Știri România 11:00
Horațiu Potra se agață de procedura penală pentru a obține nulitatea probelor. Avocații: „O persoană neautorizată a participat la percheziții”
Parteneri
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Adevarul.ro
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
Fanatik.ro
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
Elle.ro
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Din ce au ajuns să câștige bani gemenele de la Cheeky Girls la 43 de ani: „Oamenii ne întreabă care e secretul nostru”
Stiri Mondene 12:45
Din ce au ajuns să câștige bani gemenele de la Cheeky Girls la 43 de ani: „Oamenii ne întreabă care e secretul nostru”
Premiera „Desafio: Aventura” la PRO TV. Primele imagini cu concurenții în Thailanda și miza pusă în joc încă din întâia ediție
Stiri Mondene 12:06
Premiera „Desafio: Aventura” la PRO TV. Primele imagini cu concurenții în Thailanda și miza pusă în joc încă din întâia ediție
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
ObservatorNews.ro
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Libertateapentrufemei.ro
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Parteneri
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
GSP.ro
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
GSP.ro
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
Parteneri
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Mediafax.ro
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
KanalD.ro
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”

Politic

O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut! Exclusiv
Fanatik.ro
Rapid i-a găsit înlocuitor lui Franz Stolz. A venit în România acum 7 ani și a fost în top 5 sezonul trecut! Exclusiv
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York