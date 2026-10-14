La o lună după începerea școlii, manualele pentru clasa a IX-a au fost încărcate pe site-ul Ministerului Educației. Anunțul ministrului Mihai Dimian

Manualele școlare pentru clasa a IX-a au fost încărcate în format digital și PDF pe platforma Ministerului Educației, după semnarea acordurilor-cadru cu editurile câștigătoare ale licitațiilor, a anunțat instituția într-un comunicat. Ministrul Educației, Mihai Dimian, susține că durata procedurii a fost redusă de la zece la aproximativ șapte luni și anunță că pregătirile pentru manualele de clasa a X-a au început deja.

Manualele pentru clasa a IX-a, disponibile în format digital și PDF

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat miercuri, 14 octombrie 2026, finalizarea încărcării manualelor școlare pentru clasa a IX-a pe platforma manuale.edu.ro. Acestea sunt disponibile atât în format digital, cât și PDF, după semnarea, pe 12 octombrie, a acordurilor-cadru pentru manualele declarate câștigătoare în urma licitațiilor.

Potrivit ministerului, manualele au fost aprobate pentru 63 de discipline. Pentru alte nouă discipline au fost depuse contestații, iar procedura de achiziție va continua după soluționarea acestora.

Publicarea online a manualelor reprezintă o etapă a procesului de achiziție, care trebuie continuat prin selectarea titlurilor de către școli și centralizarea comenzilor.

Până la finalul lunii, profesorii trebuie să aleagă după ce manuale vor lucra la clasă cu elevii. Foto: Shutterstock

Școlile au la dispoziție două săptămâni pentru a selecta manualele

Unitățile de învățământ trebuie să selecteze manualele de care au nevoie și să transmită comenzile în perioada 15-28 octombrie 2026. Necesarul va fi stabilit în funcție de cifrele de școlarizare aprobate pentru anul școlar 2026-2027.

Pentru înregistrarea și centralizarea comenzilor va fi utilizată aplicația web dedicată, disponibilă la nivelul școlilor, inspectoratelor școlare județene, Inspectoratului Școlar al Municipiului București și Ministerului Educației, prin structura responsabilă.

Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian. Foto: edu.ro

Mihai Dimian: „Elevii și profesorii au nevoie de predictibilitate”

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis într-o postare pe rețelele sociale că procedura de achiziție a manualelor a fost scurtată față de durata medie din anii anteriori, prin eforturile celor implicați în proces. „Le mulțumesc tuturor celor implicați, care, prin efortul lor, au redus durata procedurii de achiziție de la o medie de 10 luni la aproximativ 7 luni!”, a transmis ministrul.

Dimian a precizat că etapele care au depins de minister au fost grăbite inclusiv prin activitate desfășurată în weekenduri și în vacanțe, cu scopul de a finaliza procedura cât mai repede.

Ministrul a afirmat că disponibilitatea manualelor la începutul anului școlar trebuie pregătită din timp, astfel încât elevii și profesorii să aibă acces la resursele necesare pentru desfășurarea cursurilor.

„Elevii și profesorii au nevoie de predictibilitate și de resursele necesare încă de la începutul anului școlar, iar pentru aceasta, fiecare etapă trebuie pregătită din timp”, a declarat Mihai Dimian.

Când vor fi disponibile manualele pentru clasa a X-a

Ministerul Educației a început deja pregătirile pentru achiziția manualelor destinate clasei a X-a. Potrivit ministrului, documentația pentru noua procedură a fost solicitată astfel încât manualele să poată ajunge în licee până în august 2027. „Pentru clasa a X-a am solicitat deja pregătirea documentației pentru procedura de achiziție, astfel încât manualele să poată fi disponibile în licee până în august 2027”, a precizat Mihai Dimian.