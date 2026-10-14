Cu cât vinde Romsilva lemnul de foc în 2026: Peste două milioane de metri cubi puși la dispoziția populației

Românii care își încălzesc locuințele cu lemne vor plăti în 2026 prețuri similare celor din anii trecuți, anunță Regia Națională a Pădurilor - Romsilva. Populația poate comanda aproximativ două milioane de metri cubi de lemn pentru foc de la ocoalele silvice.

Costul lemnului de foc la Romsilva

În primele nouă luni din 2026, Romsilva a vândut direct populației 1,24 de milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un preț mediu de aproximativ 280 de lei/metru cub, similar anului 2025.

În prezent, sunt disponibile pentru comercializare către populație stocuri de aproximativ 400.000 de metri cubi de lemn pentru foc.

„Aceste stocuri vor fi completate pe măsura desfășurării lucrărilor de recoltare, astfel încât volumul total oferit populației, în cursul anului 2026, să ajungă la aproximativ două milioane de metri cubi”, se arată într-un comunicat emis de Romsilva.

Prețurile de vânzare diferă în funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare. În cazul lemnului pentru foc comercializat la locul recoltării, prețul variază, în medie, între 200 și 450 de lei/metru cub. Pentru lemnul paletizat livrat din depozitele Romsilva prețul poate ajunge până la 700 de lei/palet, potrivit sursei citate.

Ce trebuie să faci ca să cumperi lemne de la Romsilva

Regia Națională a Pădurilor precizează că persoanele interesate să cumpere lemn pentru încălzirea locuințelor se pot adresa ocoalelor silvice din zona de domiciliu.

„În funcție de stocurile disponibile și de numărul solicitărilor, personalul silvic îi va îndruma către depozitele sau punctele de vânzare unde există lemn pentru foc disponibil”, se mai arată în comunicat.

Solicitările de cumpărare pot fi depuse la sediile ocoalelor silvice sau adresate direct gestionarilor de masă lemnoasă. Informații privind disponibilitatea lemnului pentru foc pot fi obținute și de la personalul silvic din teren.

Oferta actualizată de lemn pentru foc și prețurile de vânzare practicate de unitățile Romsilva sunt publicate pe site-ul instituției, la secțiunea „Publicitate anunțuri - Disponibil lemn pentru foc”. De asemenea, Romsilva oferă lemn pentru foc și prin intermediul magazinului online romsilva.store.

Unele ocoale silvice pot asigura, la cerere și contra cost, transportul lemnului la domiciliu, precum și servicii de secționare sau despicare. De asemenea, în anumite subunități, lemnul pentru foc este comercializat și vrac, în saci sau paletizat.

Romsilva recomandă tuturor cumpărătorilor să solicite documentele legale care atestă proveniența lemnului, respectiv avizul de însoțire și factura fiscală sau bonul fiscal.

„Asigurarea lemnului pentru încălzirea populației reprezintă una dintre obligațiile legale ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a statului. Potrivit prevederilor legale, regia are obligația de a asigura anual un volum de minimum un milion de metri cubi de lemn pentru foc și lemn rotund cu diametrul la capătul gros de maximum 24 de centimetri, destinat încălzirii”, potrivit sursei citate.

Romsilva nu este însă singurul furnizor de lemn pentru foc din România, această resursă fiind comercializată și de alți operatori economici.