Concurs pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Peleș, după ce Narcis Ion a demisionat în contextul scandalului fraudei cu bilete. Cine poate participa la examen

Ministerul Culturii a scos la concurs postul de manager al Muzeului Național „Peleș”, după ce fostul director, Narcis Ion, și-a dat demisia în contextul scandalului fraudei cu bilete. Autoritățile au lansat anunțul public pe 13 octombrie 2026 și au deschis astfel procedura oficială pentru ocuparea poziției de conducere a muzeului din Sinaia.

Când se organizează concursul

Potrivit anunțului publicat pe site-ul Ministerului Culturii, procedura este organizată ca un concurs de proiecte de management, structurat în două etape principale: analiza proiectelor depuse și susținerea acestora în cadrul unui interviu.

Candidații interesați își pot depune dosarele de concurs și proiectele de management până la data de 4 noiembrie 2026, ora 16:00, la sediul Ministerului Culturii din București. Proiectele vor fi elaborate sub protecția anonimatului, fără semnături sau elemente de identificare, și vor fi analizate între 10 și 20 noiembrie 2026.

Ulterior, candidații ale căror lucrări vor fi admise își vor susține proiectele la interviu în perioada 23-24 noiembrie 2026, urmând ca rezultatele să fie afișate în termen de 24 de ore de la finalizarea acestei etape.

Cine se poate înscrie la concurs

Înscrierile sunt deschise cetățenilor români sau din statele membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și cunosc limba română. Candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare în Istorie, Studiul patrimoniului, Arte vizuale, Studii culturale sau Arhitectură și Urbanism și să aibă cel puțin cinci ani de experiență în domeniul acestor studii.

De asemenea, dosarul trebuie să ateste minimum cinci ani de experiență în funcții de conducere sau o pregătire de specialitate în management. Condiția de pregătire sau experiență în management poate fi substituită de pregătirea în management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experiență în conducerea unei instituții, companii, organizații neguvernamentale etc., dovedită prin adeverință.

Regulamentul elimină candidații care au suferit condamnări penale ori civile incompatibile cu funcția, pe cei care au interdicție legală de a ocupa o funcție publică și pe cei cărora le-a încetat un contract de muncă ori de management din motive imputabile în ultimii patru ani. Câștigătorul concursului nu poate deține o altă funcție de manager la o altă instituție publică de cultură din țară.

Bibliografia pentru examen

Pentru funcția de manager al Muzeului Național Peleș, candidații trebuie să cunoască un pachet legislativ stufos, axat pe legislația specifică patrimoniului cultural, managementul instituțiilor publice și cadrul fiscal-bugetar din România.

Pregătirea teoretică urmărește în primul rând normele de protejare și administrare a domeniului cultural, candidații trebuind să stăpânească Legea muzeelor și a colecțiilor publice, Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, precum și cadrul legal dedicat protejării monumentelor istorice. La acestea se adaugă actele normative care reglementează funcționarea Ministerului Culturii și ordonanțele ce guvernează direct managementul instituțiilor publice de cultură și finanțarea programelor culturale.

În documentul de anunț public disponibil nu este specificată componența nominală a comisiei de examinare.

Conform procedurilor standard ale Ministerului Culturii, membrii comisiei de concurs (evaluatori de specialitate și reprezentanți ai autorității) sunt desemnați prin ordin de ministru și, de regulă, numele acestora sunt făcute publice sau comunicate odată cu afișarea rezultatelor etapelor de evaluare.

De ce a demisionat Narcis Ion

Postul de manager al Muzeului Național „Peleș” a devenit vacant – urmând să fie eliberat definitiv la finalul lunii octombrie 2026 – după ce fostul director, Narcis Ion, și-a dat demisia.

Istoricul a renunțat la postul de conducere după ce instituția pe care o conducea din 2016 a ajuns în centrul scandalului cauzat de o rețea paralelă de revânzare a biletelor de intrare, caz soldat cu două dosare penale, dintre care unul instrumentat direct de procurorii DNA.

Demisia a venit însă și pe fondul eșecului de la evaluarea managerială. Anterior renunțării la funcție, Narcis Ion a fost evaluat în cadrul procedurii de analiză a proiectului de management organizată de Ministerul Culturii, unde a obținut nota 7,12 în prima etapă, dedicată evaluării proiectului scris.

Conform prevederilor legale (OUG nr. 189/2008), un manager poate obține reînnoirea mandatului fără concurs doar dacă nota finală a evaluării este de cel puțin 9,00. Punctajul de 7,12 i-a barat fostului director posibilitatea de a-și prelungi direct mandatul, impunând organizarea actualei proceduri publice de selecție.

Din comisia de evaluare care i-a acordat nota 7,12 au făcut parte Ciprian-Anghel Ștefan (managerul Complexului Național Muzeal ASTRA din Sibiu și președinte al Rețelei Naționale a Muzeelor din România), Călin-Alexiu Stegerean (fost director al Muzeului Național de Artă al României) și arheologul Mircea-Bogdan Tănăsescu (fost specialist CIMEC și manager interimar al Muzeului Național „George Enescu”).

Surprinzătoarea notă 7

La evaluările anterioare ale mandatului său (precum evaluarea finală a primului mandat de management 2016–2020), istoricul Narcis Dorin Ion a obținut note foarte mari, peste pragul minim de 9,00 impus de lege. Mai exact, la evaluarea finală a managementului său la Muzeul Național Peleș, acesta a fost notat cu 9,59.

Obținerea unei note peste 9,00 la acea evaluare anterioară i-a permis, conform legii, să depună un nou proiect de management și să își prelungească mandatul la conducerea muzeului fără a mai parcurge un concurs public.

De asemenea, la evaluările anuale organizate de Ministerul Culturii pe parcursul mandatelor sale, rezultatele obținute au fost constante în zona notelor mari (peste 9,00/9,50). Contrastul a apărut la analiza noului proiect de management din septembrie 2026, când comisia i-a acordat nota 7,12 pentru lucrarea scrisă, punctaj care l-a blocat de la o nouă reînnoire automată și a impus organizarea concursului public actual.

Ministrul Culturii, András István Demeter, a confirmat pentru Libertatea că Narcis Ion și-a anunțat demisia pe 26 septembrie 2026, la o zi după ce a fost anunțat rezultatul modest la concurs.

Este deja de notorietate faptul că scandalul de la Muzeul Național „Peleș” a generat două anchete penale, dintre care una este instrumentată direct de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).