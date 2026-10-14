Kremlinul jubilează: primele contracte în baza acordului Trump - Putin privind motorina rusească vor fi semnate în „zilele următoare”

Primele contracte pentru reluarea exportului de motorină rusească către piețele internaționale, în special cea americană, vor fi semnate „în zilele următoare”, ca urmare a acordului convenit săptămâna trecută între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, a anunțat Kremlinul, potrivit AFP.

„Totul se va întâmpla chiar în următoarele zile”, a declarat consilierul pentru cooperare economică internațională al Kremlinului, Kirill Dmitriev, citat de agențiile de știri supuse regimului de la Moscova.

„Suntem în contact foarte strâns, în fiecare oră, cu partea americană și totul se mișcă foarte repede”, a susținut consilierul lui Putin.

Donald Trump a anunțat vinerea trecută că a avut o discuție telefonică „extrem de fructuoasă” cu Vladimir Putin și că Statele Unite vor suspenda unele sancțiuni pentru a permite Rusiei să exporte 4,8 milioane de tone de motorină în următoarele luni, dintre care 300.000 de tone în octombrie.

Anunțul lui Trump a încheiat prematur discuțiile americano-ucrainene de la Miami și a stârnit critici puternice la Kiev și la Washington D.C., atât din partea republicanilor, cât și din partea democraților.

Acuzat de Zelenski că a luat o „decizie slabă și nedemnă”, Trump i-a reproșat președintelui ucrainean că nu l-a ascultat când i-a cerut să nu mai atace rafinării din Rusia și a cerut ca Ucraina să aibă un nou lider.