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Proiectul de lege care schimbă regulile în maternități a fost adoptat: mamele vor avea dreptul la însoțitor și la intimitate în timpul travaliului și al nașterii

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
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Femeie in maternitate
Femeile însărcinate din România vor beneficia de noi drepturi în timpul travaliului și al nașterii, inclusiv respectarea intimității și prezența unui însoțitor, conform unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților. Sursa foto: Shutterstock
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Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care garantează noi drepturi femeilor însărcinate în România, inclusiv intimitatea și prezența unui însoțitor în timpul nașterii, inițiativa fiind susținută de toate partidele politice.

Cuprins:

Legea care le permite mamelor dreptul la însoțitor și intimitate în timpul nașterii a fost promulgată

Femeile însărcinate din România vor beneficia de noi drepturi în timpul travaliului și al nașterii, inclusiv respectarea intimității și prezența unui însoțitor, conform unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților. Propunerea legislativă, inițiată de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, a fost votată de toate partidele și urmează să fie promulgată de președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial.

„Prea multe femei din România au născut singure, în timp ce partenerii lor așteptau pe hol. De acum, dreptul la un însoțitor și la intimitate nu mai depinde de regulamentul fiecărui spital. Mă bucură că am dus această lege de la prima dezbatere despre violența obstetricală până la votul final, pornind de la poveștile femeilor care au avut curajul să vorbească. Iar faptul că a fost votată de toate partidele arată că demnitatea unei femei care naște nu are culoare politică”, a declarat senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu.

Măsuril vizează unitățile medicale publice și private

Modificările aduse Legii drepturilor pacientului (nr. 46/2003) impun unităților sanitare, atât publice, cât și private, să respecte demnitatea și viața privată a femeilor pe durata sarcinii, travaliului, nașterii și până la externare.

Printre măsurile obligatorii se numără asigurarea separării vizuale pentru protejarea intimității și permisiunea ca gravidele să fie însoțite de o persoană aleasă de ele, cu respectarea normelor de igienă și siguranță medicală.

Nou-născuții vor avea dreptul de a nu fi separați de mamele lor

Totodată, proiectul garantează dreptul nou-născuților de a nu fi separați de mamele lor, cu excepția situațiilor justificate din motive medicale sau de siguranță.

„La rândul lor, unitățile sanitare vor fi obligate să organizeze îngrijirea postnatală astfel încât să favorizeze contactul precoce mamă-nou-născut, inițierea alăptării și rooming-in-ul, în condiții de siguranță medicală pentru mamă și copil”, a precizat USR, conform News.ro.

Această inițiativă legislativă vine ca răspuns la numeroasele mărturii ale femeilor care au reclamat experiențe dificile în maternități, marcând un pas important în asigurarea unui mediu mai uman și empatic pentru viitoarele mame din România.

Ce spun mamele despre noul proiect de lege care schimbă regulile din maternități

Pentru unele femei, prezența unui partener sau a unei persoane apropiate oferă un sprijin emoțional esențial în momentele dificile ale nașterii. Dana, care se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, susține inițiativa legislativă.

„Mai ales pentru persoanele anxioase sau pentru tinerele aflate la prima sarcină, este binevenită. Nu întotdeauna personalul medical pe care îl întâlnesc gravidele în spital este empatic. Există un deficit de moașe și asistente, și este de înțeles că, uneori, acestea sunt epuizate. De aceea, poate fi plăcut să ai pe cineva alături, mai ales în perioada travaliului. Însă, din punctul meu de vedere, experiența nașterii poate fi traumatizantă pentru un bărbat. Cu toate acestea, este bine să existe și această opțiune”, a explicat ea, pentru Libertatea.

Pe de altă parte, alte mame pun accentul pe comunicarea cu personalul medical și pe respectarea intimității în timpul nașterii. Irina, care a născut recent, ar fi preferat să-și aibă partenerul alături:

„Chiar e necesar să ai o față familiară lângă tine în momentele alea, când ești foarte vulnerabil, mai ales dacă ai un travaliu lung. Dar, din experiența personală, pot spune că a fost mai bine fără însoțitor, mai ales că totul s-a întâmplat foarte repede. Pe de altă parte, e greu de gestionat încă o persoană străină în blocul operator”, a declarat aceasta pentru Libertatea.ro.

În prezent, unele maternități din România permit accesul unui însoțitor, mai ales în cazul nașterilor naturale. La Maternitatea din Brașov, de exemplu, tații pot participa contra unei taxe de 300 de lei. De asemenea, anumite spitale private oferă pachete care includ posibilitatea ca partenerul să fie prezent în sala de naștere. Totuși, în spitalele publice, acest lucru este dificil din cauza lipsei de spații adecvate și a imposibilității de a asigura intimitatea pacientelor.

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Tags: maternitate Parlamentul României camera deputatilor
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