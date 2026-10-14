Timotei Stuparu, fost senator PSD și președinte de Consiliu Județean, a fost ucis pe o trecere de pietoni

Timotei Stuparu, fost deputat, senator PSD și președinte al Consiliului Județean Teleorman, a murit la vârsta de 75 de ani, după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni. Împrejurările decesului au fost dezvăluite miercuri, 14 octombrie 2026, în plenul Senatului, de social-democratul Robert Cazanciuc.

Timotei Stuparu a fost ucis pe trecerea de pietoni

Moartea lui Timotei Stuparu a fost anunțată inițial de organizația PSD Teleorman, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

„Cu profundă tristețe vă transmitem vestea trecerii în neființă a colegului nostru, Timotei Stuparu, un om care și-a dedicat o mare parte din viață slujirii comunității și activității politice”, au transmis social-democrații.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anunțat miercuri, în timpul ședinței de plen a Senatului, că fostul parlamentar și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism. Potrivit acestuia, Timotei Stuparu a fost „ucis pe trecerea de pietoni de către un șofer care nu a respectat regulile”, scrie Știri pe Surse.

În urma anunțului, senatorii au ținut un moment de reculegere în memoria fostului lor coleg. Deocamdată, nu au fost făcute publice detalii despre locul și data accidentului, identitatea șoferului sau împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Cine a fost Timotei Stuparu, fost deputat, senator și președinte al CJ Teleorman

Timotei Stuparu a avut o carieră politică de peste două decenii, fiind unul dintre reprezentanții cunoscuți ai PSD din județul Teleorman. A intrat pentru prima dată în Parlament în 1990, când a fost ales deputat de Teleorman din partea Frontului Salvării Naționale. A ocupat această funcție până în 1992.

Ulterior, între 1992 și 1996, a fost președintele Consiliului Județean Teleorman. În aceeași perioadă, a condus organizația județeană FSN/PDSR. A revenit în Camera Deputaților în legislatura 2000-2004, fiind ales pe listele PDSR, formațiune care a devenit ulterior PSD. Ultimul său mandat parlamentar a fost cel de senator PSD de Teleorman, între 2012 și 2016.

Potrivit fișei sale oficiale de pe site-ul Senatului, Timotei Stuparu a fost și vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. De-a lungul carierei, a activat și în domeniul educației, fiind profesor de istorie.

Când va fi înmormântat Timotei Stuparu

Potrivit anunțului PSD Teleorman, cei care doresc să își ia rămas-bun de la fostul parlamentar o pot face la capela Bisericii Spirea Nouă din București, pe strada Puișor nr. 59, începând de marți, 13 octombrie.